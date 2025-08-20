भोपाल: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भोपाल के कोहेफिजा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने यह कार्रवाई जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर की है. कांग्रेस विधायक के खिलाफ कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करने की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. गौरतलब है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस को 3 दिन में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे. कोर्ट ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई के लिए कहा था.

विधायक राहत मांगने पहुंचे थे हाईकोर्ट

डीसीपी शालिनी दीक्षित ने बताया "कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खानू गांव स्थित इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता का मामला पिछले करीबन 20 सालों से चल रहा है. इस कॉलेज की जांच के बाद शिक्षा विभाग ने जून 2025 में इसकी मान्यता को रद्द कर दिया था. विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस विधायक हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट में जाना उनके लिए उल्टा पड़ गया था. मामले की सुनवाई के दौरान जब कॉलेज से जुड़े तथ्य देख कर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि 20 साल से अब तक आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

प्रथम दृष्टया लग रहा है कि मामले में भ्रष्टाचार जड़ों तक फैला हुआ है. कोर्ट ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ धारा 420, 467, 468 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे."

डीड की 20 सालों तक नहीं की गई जांच

इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता को लेकर 1999 में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने खसरा 26 में बताया था कि जमीन राबिया सुल्तान से खरीदी गई थी. खसरा 26 का क्षेत्रफल 2.83 एकड़ है. असली सेल डीड (डीड के कानूनी दस्तावेज है. जो किसी प्रापर्टी के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है. यह एक लिखित दस्तावेज है, जिसे आधिकारिक तौर पर दर्ज किया जाता है. जिसमें सभी पक्षों के नाम और प्रॉपर्टी का विवरण होता है.) में खरीदार आरिफ मसूद की पत्नी रुबीना मसूद को दिखाया गया था.

2004 में दोबारा सेल डीड जमा की गई. इस डीड के आधार पर ही कॉलेज संचालित होता रहा. जबकि 2004 में ही रजिस्ट्रार कार्यालय की जांच में पता चल गया था कि आरिफ मसूद की तरफ से जमा की गई सेल डीड राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है और दूसरी बार जमा की गई डीड फर्जी है. कॉलेज के दस्तावेज की जांच के बाद ही 2025 में इसकी मान्यता को रद्द किया गया था.