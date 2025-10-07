ETV Bharat / state

भोपाल की मछली फैमिली के सदस्यों के बैंक खाते किए जाएं डिफ्रीज: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

भोपाल के मछली परिवार के सदस्यों की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बैंक खाते डिफ्रीज करने के दिए आदेश.

BHOPAL MACHHLI FAMILY CASE
मछली फैमिली के पारिवारिक सदस्यों के बैंक खाते डिफ्रीज करने के आदेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 9:01 PM IST

जबलपुर: गैंगस्टर यासीम अहमद उर्फ मछली के पारिवारिक सदस्यों ने बैंक खाते फ्रीज किये जाने और मकान तोड़ने की कार्रवाई होने पर मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ सरकार एकतरफा कार्रवाई कर रही है.

हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश में कहा है कि भोपाल कलेक्टर और डीसीपी क्राईम ने व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पूर्व में कोई अपराध दर्ज नहीं है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों को डिफ्रीज किया जाये और आरबीआई के दिशा-निर्देशानुसार ही बैंक खाते से रकम का लेनदेन कर सकते हैं.

पुलिस और प्रशासन ने की एकतरफा कार्रवाई

भोपाल के गैंगस्टर यासीन अहमद उर्फ मछली के परिवारिक सदस्यों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि पुलिस और प्रशासन निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है. उनके अलावा अन्य लोगों ने भी सरकारी भूमि पर निर्माण किया है और सालों से निवासरत हैं. जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा सिर्फ उनकी संपत्तियों को ध्वस्त किया है. उनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है.

बैंक खाते फ्रीज करने से व्यवसाय प्रभावित

याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी आपराधिक प्रकरण पूर्व में दर्ज नहीं है. इसके बावजूद भी बैंक खाते फ्रीज कर दिये हैं और शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. ईमेल आईडी ब्लॉक कर दी गई है. जिसके कारण वह कोई भी व्यावसायिक गतिविधि करने की स्थिति में नहीं हैं. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर और डीसीपी क्राईम को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था.

'सभी याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया'

याचिका की सुनवाई के दौरान भोपाल कलेक्टर और डीसीपी क्राईम ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बताया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई अपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज नहीं है. वर्तमान में प्रकरण दर्ज है और याचिकाकर्ताओं की भूमिका जांच में है. सरकार की तरफ से बताया गया था कि सभी याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया गया है. एक याचिकाकर्ता के खाते से बड़ी राशि का लेन-देन मुख्य अभियुक्त के खाते के साथ हुआ है. सीआरपीसी की धारा 102 के तहत संदिग्ध लेनदेन की जांच के लिए बैंक खातों को फ्रीज किया जा सकता है. मकान तोड़ने की कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकार के द्वारा समय प्रदान करने का आग्रह किया गया.

बैंक खाते डिफ्रीज करने के आदेश जारी

याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया गया कि संदिग्ध लेनदेन पर खातों को फ्रीज करने का प्रावधान है. जिस संदिग्ध लेनदेन के संबंध में उल्लेख किया जा रहा है उस पर नियमानुसार टीडीएस का भुगतान किया गया है. याचिकाकर्ता पार्टनर था, इसलिए उसके खाते में लेनदेन हुआ है. याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के बैंक खाते डिफ्रीज करने के आदेश जारी किये हैं. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री मिलती है तो विधि अनुसार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है.

