ETV Bharat / state

कलियासोत में अवैध निर्माण मामले में पूर्व मुख्य सचिव मोहंती और जुलानिया को हाई कोर्ट का नोटिस

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 9, 2025 at 2:32 PM IST 2 Min Read