मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में MPPSC की दलीलें फेल, मैन एग्जाम के लिए कैंडीडेंट्स की सहमति आवश्यक
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव को ठुकराते हुए हाई कोर्ट ने साफ किया मैन एग्जाम शेड्यूल दूसरे पक्ष को भी स्वीकार होना चाहिए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 1:37 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष मंगलवार को एमपीपीएससी (MPPSC) मुख्य परीक्षा-2025 के मामले की सुनवाई हुई. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से हाई कोर्ट में मुख्य परीक्षा का शेड्यूल पेश कर मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया गया. इस पर हाई कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सहमति के बिना मंजूरी प्रदान करने से इंकार कर दिया. याचिका पर अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है.
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका
मामले के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों भोपाल निवासी सुनीत यादव, नरसिंहपुर निवासी पंकज जाटव व बैतूल निवासी रोहित कावड़े की ओर से याचिका दायर की गई है. इसमें कहा गया है "एमपीपीएससी द्वारा कुल 158 पदों की भर्ती हेतु प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम 05 मार्च को घोषित किए गए. लेकिन परिणाम में वर्गवार कटऑफ अंक जारी नहीं किए गए, जबकि पूर्व की सभी परीक्षाओं में वर्गवार कटऑफ अंक जारी किए जाते रहे हैं."
याचिकाकर्ताओं ने ये तर्क दिए
याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया "सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के विभिन्न फैसलों को बायपास करते हुए आयोग ने अनारक्षित पदों के विरुद्ध आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु चयनित नहीं किया. समस्त अनारक्षित पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया. आयोग ने अपनी इस असंवैधानिक त्रुटि को छुपाने के उद्देश्य से 2025 के प्रारंभिक परीक्षा में कटऑफ मार्क्स भी जारी नहीं किए."
पिछली सुनवाई में राज्य शासन ने मांगी थी मोहलत
याचिका में ये भी कहा गया "नियमानुसार प्रत्येक चरण की परीक्षा में वर्गवार कटऑफ अंक जारी किए जाने का प्रावधान है. इसके चलते याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में चयन से वंचित कर दिया गया है. विगत 21 जुलाई को सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया था. शासन और आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा-2025 पर लगा स्थगन हटाने की भी मांग की गई थी. इस पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि परीक्षा पर स्थगन नहीं है."
पति का पुनर्विवाह का विरोध कर याचिका दायर
एक अन्य मामले में पति के पुनर्विवाह करने पर आदेश के खिलाफ अपील दायर की गयी. हाई कोर्ट जस्टिस विसाल धगट तथा जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने अपील को खारिज करते हुए आदेश में कहा "अपील की सुनवाई करने से तीसरे पक्ष के वैवाहिक नागरिक अधिकार खतरे में पड़ेंगे. इसलिए अपील निरर्थक है. अपीलकर्ता भरण-पोषण के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है." मामले के अनुसार नरसिंहपुर निवासी रजनी पटेल की तरफ से दायर अपील में कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर के द्वारा 24 जून 2022 को पारित विवाह विच्छेद आदेश को चुनौती दी गयी थी.
इंदौर पुलिस ने हाई कोर्ट में रखा अपना पक्ष
दूसरी तरफ इंदौर के एयरपोर्ट रोड में नो एंट्री में भीषण सड़क के मामले के दौरान पुलिस आयुक्त इंदौर वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष उपस्थित हुए. इसके अलावा उप आयुक्त पुलिस ट्रैफिक इंदौर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए. पुलिस आयुक्त की तरफ से बताया गया "प्रारंभिक जांच में दोषी पाये गये 9 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है."
इसके अलावा पुलिस की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की गयी है. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद संज्ञान याचिका को इंदौर खंडपीठ स्थानांतरित के आदेश जारी किए. याचिका पर अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है.
इंदौर सड़क हादसे को लेकर भी सुनवाई
इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर 15 सितम्बर की शाम को तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने जमकर कोहराम मचाया था. ट्रक चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए लगभग एक किलोमीटर के रास्ते में कई वाहनों को टक्कर मारी थी. ट्रक की चपेट में आने के कारण दो लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई. एक युवक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी. इसके अलावा एक दर्जन व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई थीं. हाई कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करने के निर्देश दिए थे.