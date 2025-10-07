ETV Bharat / state

MBBS प्रोसेसिंग फीस वापस नहीं करने को लेकर चुनौती, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

मामला मध्य प्रदेश में एमबीबीएस काउंसिलिंग की प्रोसेसिंग फीस से जुड़ा है. इस मामले में अमरावती निवासी तेजस रवीश अग्रवाल समेत अन्य लोगों ने याचिका दायर की है. पहले दौर की काउसिलिंग के बाद एमबीबीएस सीट सरेंडर करने के बाद भी छात्र को प्रोसेसिंग फीस के 10 लाख रुपये वापस नहीं किए गए.

जबलपुर: मध्य प्रदेश में एमबीबीएस काउंसलिंग में भाग लेने वाले छात्रों से प्रोसेसिंग फीस के रूप में 10 लाख रुपये लेने के नियम को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस डीडी बंसल की युगलपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. युगलपीठ ने मेडिकल एजुकेशन विभाग के प्रमुख सचिव, डीएमई और आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज भोपाल को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

क्या है प्रोसेसिंग फीस का मामला

अमरावती निवासी तेजस रवीश अग्रवाल सहित ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि काउंसलिंग के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में 10 लाख रुपये लेना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है. ये नियम छात्र को पहले दौर की काउंसलिंग के बाद एमबीबीएस सीट सरेंडर करने और दूसरे राज्य के बेहतर कॉलेज में दाखिला लेने से रोकता है.

याचिकाकर्ता छात्रों की ओर से याचिका में कहा गया कि डायरेक्ट्रेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन (डीएमई) भोपाल के खाते में भागीदारी शुल्क के रूप में 10-10 लाख रुपये जमा किए और काउंसलिंग के पहले दौर में भाग लिया. याचिकाकर्ताओं ने दूसरे राउंड की काउंसलिंग से पहले लिखित में सीट सरेंडर कर दी गई क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र में दाखिला मिल गया. छात्रों ने जब जमा राशि वापस मांगी तो यह कहते हुए मना कर दिया गया कि नियमों के अनुसार यह फीस वापस नहीं की जा सकती.

याचिकाकर्ता के वकील ने रखा पक्ष

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट आदित्य संघी ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि "दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही जब सीट सरेंडर कर दी गई और वो सीट तत्काल अन्य उम्मीदवारों को आवंटित कर दी गई तो जमा शुल्क वापस किया जाना चाहिए. 10 लाख जब्त करने के स्थान पर मामूली राशि काटकर शेष रकम वापस की जानी चाहिए."

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

इस मामले में आवेदकों के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस डीडी बंसल की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं. युगलपीठ ने "मेडिकल एजुकेशन विभाग के प्रमुख सचिव, डीएमई और आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज भोपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं."