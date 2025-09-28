ETV Bharat / state

पूर्व आरटीओ कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा को हाईकोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत होने के कारण जमानत आवेदन कर दिया रद्द.

RTO CONSTABLE SAURABH SHARMA
आरटीओ कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा की जमानत याचिका खारिज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में हाईकोर्ट ने आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल से करोड़पति बिल्डर बने सौरभ शर्मा को जमानत प्रदान करने से इंकार कर दिया. हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने पाया कि आवेदक को अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदार तथा दोस्तों के नाम पर 108 करोड़ रुपये की नकदी, आभूषणों और सम्पत्ति मिली है. आवेदक का वेतन 28 हजार रुपये प्रतिमाह था. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत होने के कारण जमानत आवेदन निरस्त कर दिया.

ईडी ने सौरभ शर्मा, उसके पारिवारिक सदस्य व दोस्तों सहित 12 व्यक्तियों पर दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का केस

लोकायुक्त ने आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा के घर पर दबिश दी थी. लोकायुक्त की दबिश के दौरान सौ करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति मिलने पर ईडी ने सौरभ शर्मा, उसके पारिवारिक सदस्य व दोस्तों सहित 12 व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. विगत 4 फरवरी से न्यायिक अभिरक्षा और ईडी द्वारा दर्ज प्रकरण में जिला न्यायालय द्वारा आरोपी सौरभ शर्मा की जमानत आवेदन खारिज कर दी गई थी. जिसके बाद आरोपी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था. आवेदक की तरफ से दलील दी गयी थी कि ईडी द्वारा जब्त संपत्ति उसके नाम पर नहीं है. उसका इन संपत्तियों से कोई लेना-देना नहीं है.

ईडी ने आवेदक तथा सह आरोपियों के पास से 108 करोड़ रुपये की संपत्ति की है अटैच

ईडी की तरफ से उस्थित अधिवक्ता विक्रम सिंह ने एकलपीठ को बताया था कि आवेदक ने अपने बेटे के अविरल के नाम पर एफडी की है. और मेसर्स अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड तथा पत्नी, रिश्तेदारों तथा दोस्तों के नाम पर फर्म व कंपनी बनाकर संपत्ति खरीदी थी. ईडी द्वारा आवेदक तथा सह आरोपियों के पास से 108 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है. सह आरोपियों का कहना है कि आवेदक सौरभ शर्मा ने उनके नाम से ये संपत्तियां खरीदी हैं.

संपत्ति उनके नाम पर है पर उन्हें सौरभ शर्मा ने खरीदा था. आयकर विभाग द्वारा इनोवा कार से 11.60 करोड़ रुपये नकद और 40.27 करोड़ रुपये मूल्य का 51.893 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था. जब्त इनोवा कार सह-आरोपी चेतन सिंह गौड़ के नाम पर पंजीकृत है, परंतु उसका उपयोग आवेदक सौरभ शर्मा द्वारा किया जा रहा था. अटैच की गयी सम्पति के संबंध में सिविल प्रकरण दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है.

कोर्ट ने जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए 30 जुलाई को फैसला रख लिया था सुरक्षित

एकलपीठ ने जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया था. एकलपीठ ने द्वारा शनिवार को जारी 26 पन्नों के आदेश में जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि ट्रायल कोर्ट गुण-दोष के आधार पर प्रकरण की सुनवाई करे.

For All Latest Updates

TAGGED:

FORMER RTO CONSTABLE SAURABH SHARMAJABALPUR HIGH COURTMADHYA PRADESH HIGH COURTSAURABH SHARMA BAIL PETITION REJECTRTO CONSTABLE SAURABH SHARMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उज्जैन की अनोखी 32 पुतलियां; सवाल जवाब से मिलती थी मौत, कलेक्टर चढ़ाते हैं शराब

गर्भपात में गर्भवती की सहमति सर्वोपरि; 16 साल की बच्ची देगी बच्चे को जन्म, हाईकोर्ट का फैसला

तय गति से स्पीड बढ़ने पर लगेगा आटोमैटिक ब्रेक, रेल सुरक्षा का कवच 4.0 से रुकेंगे रेल हादसे

देवी भूखी को रोज लगता था नरबलि का भोग! आज भी जारी है परंपरा, माता को चढ़ती है मदिरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.