मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री की सभी याचिकाएं खारिज की, केंद्र सरकार पर 3 लाख जुर्माना

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री की सभी याचिकाएं खारिज की ( ETV BHARAT )

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के आदेश के विरुद्ध ऑर्डनेंस फैक्ट्री की तरफ से दायर 30 याचिकाओं को आधारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया. इसके साथ ही युगलपीठ ने प्रत्येक याचिका पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

आयुध निर्माण फैक्ट्री के कर्मियों के भत्तों का मामला

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने आयुध निर्माण फैक्ट्री के कर्मियों को छठे वेतनमान की गणना अनुसार एचआरए, टीए जोड़कर ओटी भत्ता देने के आदेश जारी किये थे. हाई कोर्ट के आदेश से आयुध फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मियों को बड़ी राहत मिली है. गौरतलब है कि छठे वेतनमान में प्रविधान था कि कर्मचारियों के ओवरटाइम की गणना में हाउस रेंट, अलाउंस ट्रैवलिंग एलाउंस एवं स्माल फैमिली अलाउंस की गणना भी की जाए. लेकिन 2006 से छठे वेतनमान के लागू होने के बाद ओवरटाइम की गणना में इन अलाउंस को शामिल नहीं किया गया.

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने 3 माह में भुगतान का दिया था आदेश