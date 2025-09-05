मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री की सभी याचिकाएं खारिज की, केंद्र सरकार पर 3 लाख जुर्माना

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. अब इन्हें छठे वेतन आयोग के अनुसार मिलेंगे विभिन्न भत्ते.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 7:45 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के आदेश के विरुद्ध ऑर्डनेंस फैक्ट्री की तरफ से दायर 30 याचिकाओं को आधारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया. इसके साथ ही युगलपीठ ने प्रत्येक याचिका पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
आयुध निर्माण फैक्ट्री के कर्मियों के भत्तों का मामला
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने आयुध निर्माण फैक्ट्री के कर्मियों को छठे वेतनमान की गणना अनुसार एचआरए, टीए जोड़कर ओटी भत्ता देने के आदेश जारी किये थे. हाई कोर्ट के आदेश से आयुध फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मियों को बड़ी राहत मिली है. गौरतलब है कि छठे वेतनमान में प्रविधान था कि कर्मचारियों के ओवरटाइम की गणना में हाउस रेंट, अलाउंस ट्रैवलिंग एलाउंस एवं स्माल फैमिली अलाउंस की गणना भी की जाए. लेकिन 2006 से छठे वेतनमान के लागू होने के बाद ओवरटाइम की गणना में इन अलाउंस को शामिल नहीं किया गया.
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने 3 माह में भुगतान का दिया था आदेश
अलाउंस की इसी विसंगति को लेकर मध्य प्रदेश की सभी आयुध निर्माण फैक्ट्रियों के कर्मियों ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में याचिका दायर की थी. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की जबलपुर ब्रांच ने 24 मार्च 2025 को कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए प्रशासन को 03 माह में भुगतान करने का आदेश दिया था. जबलपुर स्थित ऑर्डनेंस फैक्टरी की फील्ड यूनिट ने इस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में 30 याचिकाएं दायर की.
- पदोन्नति वाले पद पर सीधी भर्ती नहीं हो सकती, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश
- असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हाईकोर्ट ने की कैंसिल, सागर यूनिवर्सिटी देगा फ्रेश लिस्ट
कर्मचारियों में दौड़ी खुशी की लहर
गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने याचिका को सिरे से खारिज कर दिया. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने प्रत्येक याचिका के लिए केंद्र सरकार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह राशि कर्मचारी कल्याण कोष में जमा कराई जाएगी. हाई कोर्ट के इस फैसले से ऑर्डनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई. कर्मचारियों का कहना है कि अब उनका हक मिल सकेगा.