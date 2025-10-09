ETV Bharat / state

'यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख के डिस्पोजल के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशे सरकार'

यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण का मामला ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 9, 2025 at 11:13 AM IST | Updated : October 9, 2025 at 11:28 AM IST 3 Min Read

जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण से निकली राख के विनष्टीकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों की सेवाएं लेने को कहा है. जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की डबल बेंच ने राख के विनष्टीकरण के लिए सरकार को अन्य स्थान तलाशने के लिए निर्देश दिये हैं. मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी. यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण पीथमपुर स्थित सुविधा केंद्र में कर दिया गया है गौरतलब है कि साल 2004 में आलोक प्रताप सिंह ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में कर रही थी. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से पेश रिपोर्ट में बताया गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण सफलतापूर्वक पीथमपुर स्थित सुविधा केंद्र में कर दिया गया है. याचिका में कहा गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख में सक्रिय है रेडियो एक्टिव पदार्थ

