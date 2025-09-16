ETV Bharat / state

डिजिटाइजेशन व वर्चुअल हियरिंग का असर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीनों खंडपीठों में धड़ाधड़ फैसले

जुलाई के महीने में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 483926 मामले लंबित थे. इनमें 2 86373 मामले सिविल और 19753 मामले क्रिमिनल के पेंडिंग थे. जुलाई महीने में ही जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ ने लगभग 15000 मामलों का निपटारा किया. इनमें 9172 सिविल के मामले थे और 6184 मामले क्रिमिनल के. वहीं, जुलाई माह में मध्य प्रदेश में फिर 17890 मामले दोबारा हाईकोर्ट में आ गए. इनमें 10326 सिविल के और 7562 मामले क्रिमिनल के हैं.

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अब केसों की सुनवाई द्रुत गति से होने लगी है. बता दें कि फिलहाल जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में कुल मिलाकर 41 जज तैनात हैं. जुलाई 2025 में औसतन हर जज द्वारा 365 मामलों का निपटारा किया गया. हालांकि अभी भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 4 लाख 86 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं.

हाई कोर्ट में मामलों में सुनवाई में तेजी आई है. इसकी वजह डिजिटाइजेशन, ई-फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग और रोस्टर सिस्टम में सुधार को माना जा रहा है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने प्रशासनिक आदेश निकाला था, जिसमें उन्होंने 10 साल से पुराने मामलों की तेजी से सुनवाई और जल्दी निपटारा करने का सिस्टम बनाया था. इसकी वजह से कई पुराने मामले खत्म हो गए. जब से मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने पदभार संभाला है, उन्होंने हाई कोर्ट में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया है. इसकी वजह से मामलों की सुनवाई तेजी से बढ़ रही है.

जजों की स्वीकृत संख्या 53, इनमें 14 पद खाली हैं

मामलों की सुनवाई तेजी से बढ़ने का फायदा केवल हाई कोर्ट को नहीं है बल्कि उन जेलों को भी बड़ी राहत है, जहां न्याय की आस में बैठे कई विचाराधीन कैदी सालों से सजा काट रहे हैं. बीते कुछ सालों से लोक अदालत और मीडिएशन की वजह से भी मामलों की सुनवाई में तेजी आई है. बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 53 है लेकिन सभी पदों पर हमेशा नियुक्ति नहीं हो पाती. फिलहाल मध्य प्रदेश में जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर पीठ में 41 जज कम कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में जजों पर मामलों का ज्यादा दबाव होता है. सरकार को बाकी पदों पर भी नियुक्ति करनी चाहिए, जिससे लोगों को जल्दी न्याय मिल सके.