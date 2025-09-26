होमगार्ड जवानों को मिलेगा साल भर का वेतन, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉल ऑफ प्रक्रिया पर लगाई रोक
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों के पक्ष में सुनाया बड़ा फैसला. सालभर नौकरी के साथ मिलेगी तनख्वाह और भत्ते. कॉल ऑफ प्रक्रिया पर रोक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 8:37 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट में होमगार्ड जवानों की 500 से अधिक यचिकाएं लगी हुई थीं. जिनमें होमगार्ड जवानों ने कॉल ऑफ प्रक्रिया को चुनौती दी थी. होमगार्ड जवानों को साल में 10 माह की नौकरी पर रखा जाता है और 2 माह उन्हें जबरन छुट्टी दे दी जाती है. हाईकोर्ट ने अब इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अब होमगार्ड जवानों को पूरे साल नौकरी करने का मौका मिलेगा और साल भर के तनख्वाह और भत्ते दिए जाएंगे.
होमगार्ड जवानों के पक्ष में हाईकोर्ट का आदेश
मध्य प्रदेश के तकरीबन 500 होमगार्ड जवानों ने हाईकोर्ट में कॉल ऑफ प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाएं लगाई थीं. इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था. तमाम दलीलों को सुनने के बाद शुक्रवार को इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया है. होमगार्ड जवानों की ओर से एडवोकेट विकास महावर ने बताया कि "हाईकोर्ट ने कॉल ऑफ प्रक्रिया को रोक दिया है और अब होमगार्ड जवानों को 10 माह की जगह पूरे 12 माह काम मिलेगा और पूरे साल के वेतन और भत्ते दिए जाएंगे."
90 प्रतिशत वाला नियम नहीं होता लागू
कॉल ऑफ की प्रक्रिया में यह कहा गया था कि यदि राज्य में 90% से ज्यादा पदों पर भर्ती हो चुकी हो तो कॉल ऑफ की प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में 16500 पदों की एवज में मात्र 9000 पदों पर ही होमगार्ड की भर्ती है. ऐसी स्थिति में 90% वाला नियम लागू नहीं होता.
क्या है कॉल ऑफ प्रकिया?
होमगार्ड जवान की सेवा शर्तों में कॉल ऑफ प्रक्रिया भी जुड़ी हुई होती है. मतलब इन्हें साल में 10 माह काम करना होता है और 2 माह के लिए इन्हें छुट्टी दे दी जाती है. इस दौरान ना तो होमगार्ड जवानों से काम करवाया जाता है और ना ही उन्हें वेतन और भत्ते मिलते हैं. ऐसी स्थिति में होमगार्ड जवानों को अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था और इसी के चलते जवानों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यह तय हो गया है कि होमगार्ड जवानों को साल भर नौकरी करने का मौका मिलेगा और 2 माह की बेरोजगारी उन्हें नहीं झेलनी होगी.
- होमगार्ड सैनिकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दो माह के कॉल ऑफ मामले में कोर्ट ने ये दिया आदेश
- मप्र हाईकोर्ट ने होमगार्ड सैनिकों को सेवा जारी रखने की दी अनुमति, कॉल ऑफ देने पर लगाई अंतिम रोक
मध्य प्रदेश में 1956 में हुई थी होमगार्ड की स्थापना
होमगार्ड संगठन की स्थापना 1946 में मुंबई में की गई थी. आंतरिक सुरक्षा और पुलिस की मदद के लिए होमगार्ड संगठन बनाया गया था. 1952 में इस संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया गया था. मध्य प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना 1956 में की गई थी.