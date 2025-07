ETV Bharat / state

भाजपा से सम्मान की उम्मीद ना लगाएं कार्यकर्ता, हेमंत खंडेलवाल ने ऐसा क्यूं कहा - HEMANT KHANDELWAL VISIT JABALPUR

जबलपुर में प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वाग्त ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 20, 2025 at 9:41 AM IST | Updated : July 20, 2025 at 10:00 AM IST 3 Min Read

जबलपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शनिवार को जबलपुर पहुंचे, यहां उन्होंने बातों ही बातों में कार्यकर्ताओं को समझा दिया कि कोई भी पार्टी से ऊपर नहीं है. कार्यकर्ता पार्टी से सम्मान की उम्मीद ना लगाएं, बल्कि जो दायित्व दिया जाए उसका निर्वहन करें. साथ ही कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहकर काम करने की सलाह दी. जबलपुर में हेमंत खंडेलवाल के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने बड़ी-बड़ी क्रेन सड़कों पर लगा दी थीं. प्रदेश अध्यक्ष के सम्मान में पलक पावड़े बिछे भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के अध्यक्ष की ताकत कितनी होती है. इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के स्वागत को देखकर लगाया जा सकता है. जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हेमंत खंडेलवाल के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए. कार्यकर्ताओं ने हेमंत खंडेलवाल को माला पहनने के लिए ट्रेन लगा दी. छोटी लाइन फाटक पर क्रेन के जरिए एक गुब्बारे से फूल बरसाए गए. इस दौरान आदिवासी समुदाय की पार्षद पूरे गोंडवाना परिधान में नजर आई.

