जबलपुर: कुंडम तहसील के शासकीय सीनियर आदिवासी छात्रावास हरदौली कला में खाना खाने के बाद 14 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और 1 छात्र की मौत हो गई. लापरवाही की हद तो तब हुई जब हॉस्टल अधीक्षक मौके पर भी नहीं पहुंचे और उसने एक झोलाछाप डॉक्टर से बच्चों का इलाज करवा दिया. मृतक बच्चा भारत सरकार की संरक्षित जनजाति बैगा समुदाय से था.

सुधरने के बजाय छिन गया बेटे का जीवन

जबलपुर और डिंडोरी जिले की सीमा पर बिल्टुकारी गांव है. यहां बैगा आदिवासी रहते हैं. छोटेलाल बैगा का घर भी इसी गांव में है. छोटेलाल गरीब आदिवासी है और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है. छोटेलाल बैगा का लड़का राजाराम पढ़ने में ठीक-ठाक था. इसलिए छोटेलाल ने राजाराम को हरदौली गांव के आदिवासी छात्रावास में भेज दिया था. छोटेलाल को उम्मीद थी कि गांव के वातावरण से हटकर छात्रावास में यदि राजाराम रहेगा तो वह पढ़ लिख जाएगा और उसका जीवन सुधर जाएगा. लेकिन इसी व्यवस्था ने उसके बच्चे की जान ले ली.

हरदौली छात्रावास में खाना खाने के बाद छात्रों की बिगड़ी तबीयत (ETV Bharat)

हरदौली हॉस्टल में खाना खाते ही बिगड़ी तबीयत

राजाराम अपने साथियों के साथ हरदौली की हॉस्टल में रहता था. यह हॉस्टल सरकार ने बैगा आदिवासियों के पढ़ने वाले होनहार छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. इस हॉस्टल में 46 छात्र रहते हैं. 20 अगस्त के दिन हॉस्टल में 14 छात्र मौजूद थे. उस दिन सुबह का खाना सभी ने एक साथ खाया और खाना खाते ही सभी की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई.

सूचना मिलते ही हॉस्टल पहुंचे परिजन (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही हॉस्टल पहुंचे परिजन

जब तबीयत बिगड़ी तो हॉस्टल के छात्रों ने अपने परिवार के लोगों को फोन लगाया और थोड़ी ही देर में हॉस्टल के आसपास बच्चों के परिजन इकट्ठा हो गए. इसी दौरान हॉस्टल के सामने से हरदौली गांव के सरपंच शाहमन मरावी निकल रहे थे. उन्होंने देखा की हॉस्टल में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं तो उन्होंने लोगों से पूछताछ शुरू की. बीमार बच्चों के परिजनों ने बताया कि खाना खाने के बाद सभी बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है.

समय पर नहीं मिला उचित इलाज

सरपंच शाहमन मरावी ने तुरंत हॉस्टल के अधीक्षक गोविंद मेहरा को फोन लगाया. सूचना मिलने पर भी गोविंद मौके पर नहीं पहुंचे. उन्होंने बच्चों को सरकारी अस्पताल ले जाने तक की कोई कोशिश नहीं की बल्कि एक झोलाछाप डॉक्टर को मौके पर भेज दिया. जब आदिवासी परिवारों ने देखा कि उनके बच्चों को कोई इलाज नहीं मिल रहा है तो वे अपने बच्चों को घर ले जाने लगे. इसके बाद कुछ बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और राजाराम की घर पर ही मौत हो गई.

बच्चों ने लगाया खराब खाना देने का आरोप

बाकी बच्चों की तबीयत भी खराब है और अब उन्हें कुंडम के अस्पताल में भर्ती किया गया है. वहीं, राजाराम की मौत के बाद अब प्रशासन सक्रिय हुआ है और जबलपुर के जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत और दूसरे अधिकारी कुंडम के लिए रवाना हुए हैं. गांव के सरपंच शाहमन मरावी ने बताया कि "हॉस्टल अधीक्षक गांव आता ही नहीं है और कुछ मजदूरों के भरोसे हॉस्टल को छोड़ दिया गया है. बच्चों का आरोप है कि उन्हें सड़ा हुआ खराब खाना दिया जा रहा है. इसी की वजह से बच्चे बीमार हुए और राजाराम की मौत हो गई."