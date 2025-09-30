ETV Bharat / state

कमाल का हनुमान ताल; तालाब से टैंकर नहीं टैंकर से भर रहा तालाब, कारण हैरान करेगा

जबलपुर में प्रतिमा विसर्जन के लिए हनुमान ताल में भरा जा रहा है पानी, भारी बारिश के बावजूद नहीं भरा तालाब.

सफाई के लिए खाली कराया गया था तालाब अब डाला जा रहा पानी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 4:41 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 5:08 PM IST

जबलपुर: तालाबों से टैंकर भरते हुए तो आपने कहीं भी देखा होगा लेकिन जबलपुर में टैंकरों से तालाब भरा जा रहा है. जबलपुर का हनुमान ताल सफाई की वजह से खाली किया गया था. अब इसमें दुर्गा विसर्जन होना है और तालाब में पानी कम था. इसलिए अब हनुमान ताल को नगर निगम प्रशासन पानी सप्लाई वाले टैंकरों से भर रहा है.

चल समारोह का होता है आयोजन

जबलपुर में दशहरा का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. शहर की सभी दुर्गा प्रतिमाएं एक साथ एक लाइन में जबलपुर के तीन पट्टी चौक पर इकट्ठी होती हैं. इसके बाद एक चल समारोह तीन पट्टी चौक से होते हुए हनुमान ताल तालाब के लिए निकलता है. पूरी रात दुर्गा प्रतिमाएं पुराने शहर की गलियों में घूमती है. सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर स्टेज बनाए जाते हैं. हजारों बैंड वादक के साथ सड़कों पर धूमधाम से माता का जुलूस निकलता है. दशहरा उत्सव की यह परंपरा जबलपुर में बहुत पुरानी है, जो आज भी जारी है.

हनुमान ताल में टैंकर से डाला जा रहा पानी (ETV Bharat)

सफाई के लिए खाली कराया गया था तालाब

इसके बाद इन सभी प्रतिमाओं को हनुमान ताल में विसर्जित किया जाता है. हनुमान ताल जबलपुर शहर के ठीक बीचों-बीच बना हुआ एक बड़ा तालाब है. इस तालाब की कई सालों से सफाई नहीं हुई थी. इसलिए गर्मियों में हनुमान ताल को खाली किया गया था. इसमें से सिल्ट निकाली गई थी और चारों तरफ के घाटों की मरम्मत की गई थी. इसके साथ ही इसकी पूरी तरह से साफ सफाई भी की गई थी.

भारी बारिश के बावजूद नहीं भरा तालाब

लेकिन समस्या अब खड़ी हुई जब जबलपुर में 50 इंच से ज्यादा बारिश हुई लेकिन इसके बावजूद हनुमान ताल में पानी नहीं भर पाया और हनुमान ताल खाली रह गया. अब जबलपुर की सैकड़ो प्रतिमाएं इसी हनुमान ताल में विसर्जित होनी है. नगर निगम और प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी. जिसके बाद टैंकर से पानी लाकर तालाब में डाला जा रहा है.

प्रतिमा विसर्जन के लिए हनुमान ताल में भरा जा रहा है पानी (ETV Bharat)

'तालाब में पर्याप्त पानी डाला जाएगा'

जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर सिंह का कहना है कि "हनुमान ताल को भरने में 4 ट्यूबवेल चालू किए गए हैं और टैंकर से भी लगातार पानी हनुमान ताल में डाला जा रहा है. 2 दिन में तालाब में पर्याप्त पानी हो जाएगा. किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी. पुलिस और नगर निगम का कंट्रोल रूम बनाया गया है. सभी के सहयोग से ऐतिहासिक तरीके से विसर्जन का कार्यक्रम होगा."

भारी बारिश के बावजूद नहीं भरा तालाब (ETV Bharat)

जबलपुर की राजनीति में हनुमान ताल की सफाई में भ्रष्टाचार एक मुद्दा भी बना. कांग्रेस नेता अमरीश मिश्रा का आरोप था कि हनुमान ताल की सफाई में भ्रष्टाचार किया गया है. वहीं, इस क्षेत्र के विधायक अभिलाष पांडे ने हनुमान ताल की सफाई पर खर्च हुए पैसे का ब्यौरा पेश किया था.

