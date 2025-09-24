ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दी जा रही स्किल ट्रे्निंग, पास आउट होते ही मिल जाएगी स्टूडेंट्स को नौकरी

लड़की ने बताया कि कैसे पेशेंट को समतल जगह पर लिटाना है. फिर हाथ की पोजीशन कैसे बनानी है. फिर कितनी बार उसके हार्ट वाले हिस्से को पुश करना है. रहनुमा ने बताया कि हमें इस क्लास में जो सिखाया गया है, उससे कम से कम हम किसी क्लीनिक या किसी डिस्पेंसरी में काम कर सकते हैं.

रहनुमा और उनकी सहेली इस स्कूल में होम साइंस विषय से 11वीं पढ़ रही हैं. उनके सब्जेक्ट में हेल्थ की ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने हेल्थ की ट्रेनिंग को सीखने का मन बनाया. हमने रहनुमा से पूछा कि आपको क्या-क्या आता है तो उसने एक लड़की का ब्लड प्रेशर चेक करके हमें बताया. फिर एक दूसरी 11वीं क्लास की लड़की ने हमें बताया कि सीपीआर कैसे देते हैं.

सामान्य तौर पर सरकारी स्कूल में बच्चों को जो कौशल की शिक्षा दी जाती है, उसमें बहुत गंभीरता नहीं होती और इसकी खानापूर्ति की जाती है. हमें यहां भी यही आशंका थी. हमने भी बिल्कुल परीक्षक के अंदाज में हेल्थ की ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों से पूछना शुरू किया कि आपने क्या सीखा?

स्कूल की प्रभारी प्रिंसिपल मंजू खरे हमें उस लैब में लेकर पहुंची, जहां पर यह दोनों क्लास चलाती थीं. अभी स्कूल की नई बिल्डिंग बन रही है. इसलिए पुरानी बिल्डिंग के एक 10x20 के कमरे में यह दोनों क्लासेस चल रही है. यहां 2 महिला ट्रेनर लड़कियों के 2 अलग-अलग समूहों को ट्रेनिंग दे रही थीं.

जबलपुर हाईकोर्ट के पास व्यवहार बाग में एक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है. ईटीवी भारत के संवाददाता यहां दोपहर करीब 12 बजे पहुंचे. इस दौरान कक्षाएं चल रही थी. स्कूल की प्रभारी प्रिंसिपल द्वारा जानकारी मिली कि यहां पर छात्राओं को व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जा रही है. इसके अलावा व्यवहारवादी स्कूल में ब्यूटीशियन और हेल्थ केयर सिखाया जा रहा है.

जबलपुर: जापान और चीन के सरकारी स्कूलों में बच्चों को स्कूल में ही रोजगार उन्मुक्त शिक्षा दी जाती है. कुछ इसी तरह अब भारत के सरकारी स्कूलों की भी तस्वीर बदल रही है. जबलपुर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को ऐसी तकनीकी शिक्षा दी जा रही है, जिसके बाद स्कूल से निकलते ही बच्चों को काम मिल जाएगा. अन्य प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है. ईटीवी भारत के संवाददाता विश्वजीत सिंह ने 2 स्कूलों में जाकर रोजगार उन्मुख शिक्षा की पड़ताल की.

छात्राओं को ट्रेनिंग दे रही नेहा कटरे ने बताया कि "2 साल पहले इसी तरह उन्होंने बच्चों को यह शिक्षा दी थी और बच्चे स्कूल से छूटे ही थे कि शाम में सड़क पर एक महिला को हार्ट अटैक आया. स्कूल की 2 लड़कियों ने उसे सीपीआर दिया और उसकी जान बचाई. नेहा का कहना है कि हमारी ट्रेनिंग के बाद कुछ बच्चे ऐसे भी आए जिन्होंने दोबारा 12वीं बायोलॉजी से की और अब भी नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही हैं."

कंप्यूटर हार्डवेयर और सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग

इसके बाद हम जबलपुर के मॉडल हाई स्कूल पहुंचे. यहां पर हमें पता लगा था कि बच्चों को कंप्यूटर हार्डवेयर और सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग दी जा रही है. यह दोनों ही ऐसे काम है, जिनमें आसानी से पार्ट टाइम काम मिल जाता है. बच्चे 12वीं के बाद पढ़ाई के साथ-साथ काम भी कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं. सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग आज बंद थी क्योंकि बच्चों को मिलने वाले सर्टिफिकेट लेने के लिए उनके ट्रेनर भोपाल गए थे.

कंप्यूटर हार्डवेयर की स्किल सीख रहे हैं बच्चे

यहां पर कंप्यूटर हार्डवेयर की क्लास चल रही थी. हम यहां पहुंचे तो हमने दसवीं क्लास के शिवांश सोनी से बात की. उन्होंने हमें बताया कि मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती है और एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है. शिवांश ने नौवीं क्लास में रहते हुए एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग की थी और इस साल वह कंप्यूटर हार्डवेयर की ट्रेनिंग ले रहा है. उन्हें पता है कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड में क्या-क्या होता है. शिवांश और शुभ साहू को लगता है कि यहां जो बेसिक ट्रेनिंग मिली है, उससे कम से कम उन्हें छोटा-मोटा काम मिल जाएगा और यदि बच्चा है तो इसी क्षेत्र में अपना करियर भी बना सकते हैं.

मॉडर्न हाई स्कूल में ही पढ़ने वाली अंशिका ने हमें बताया कि "वह हार्डवेयर तो सीख ही रही है, लेकिन उसका ज्यादा ध्यान सॉफ्टवेयर पर है और उसने सॉफ्टवेयर की बेसिक सीख लिए हैं. यदि मौका मिला तो वह इसी को अपना करियर बनाएगी." उसने हमें पूरी बारीकी से कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी. यहां पर इन बच्चों को सानू सोनी ट्रेनिंग दे रही हैं.

सानू सोनी का कहना है कि "यहां हम बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं. इस ट्रेनिंग के आधार पर ही इन बच्चों को बाजार में छोटा-मोटा काम मिल जाएगा. हालांकि यदि बच्चे इसे करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं तो बच्चों को इसमें आगे पढ़ाई करनी होगी, लेकिन गरीब बच्चों को पार्ट टाइम करके कुछ पैसा कमाने का तरीका यहां मिल सकता है."

दोनों स्कूलों में है लैब की कमी

दोनों ही स्कूल में हमें लैब की कमी समझ में आई. यहां कमरे तो थे, लेकिन ट्रेनिंग के लिए अच्छी लैब नहीं थी. स्कूल के खाली पड़े हुए कमरों में इन क्लासों को चलाया जा रहा है. दोनों ही जगह शिक्षकों का कहना था कि अब धीरे-धीरे इन क्लासों को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए लैब भी बनाए जाएंगे. प्रभारी प्रिंसिपल मंजू खरे ने बताया कि बच्चे सीखना चाहते हैं और सरकार को और ज्यादा रोजगार उन्मुख कोर्स चालू करने चाहिए.

फिलहाल 94 स्कूलों में 17 कोर्स

जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि अभी यह प्रयोग जबलपुर की 94 स्कूलों में चल रहा है और इसमें 17 किस्म के कोर्स सिखाए जा रहे हैं. कोर्स में कक्षा 9 और 10 में डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर फील्ड टेक्नीशियन, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, रिटेल स्टोर, ऑपरेशन असिस्टेंट, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, फूड एण्ड बेवरीज, सर्विस असिस्टेंट, माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट प्लम्बर, सिलाई मशीन ऑपरेटर, फोर व्हीलर सर्विस असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस असिस्टेंट और फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट विषय प्रमुख है.

11वीं और 12वीं में जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सोलर पैनल टेक्नीशियन, ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन, सीसीटीवी, फुटेज ऑपरेटर, फ्लोरीकल्चर, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर के कोर्स को शामिल किया गया है.

ट्रेनिंग के बाद छात्र-छात्राओं को मिलता है सर्टिफिकेट

इन कोर्स को करने के बाद छात्र-छात्राओं को स्किल इंडिया की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है. फिलहाल इन सभी ट्रेनर्स को आउटसोर्सिंग पर स्कूलों में लगाया गया है और कंपनी के माध्यम से ट्रेनर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. इस सर्टिफिकेट के आधार पर इन बच्चों को जाब भी मिल सकते हैं. इसके साथ ही बच्चे अपना काम भी शुरू कर सकते हैं.