Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

जबलपुर में सोने की खदान पर नहीं चलेगा बुलडोजर, जीएसआई के डायरेक्टर ने बताई वजह - JABALPUR GOLD FINDING DENIAL

जबलपुर में सोने के अकूत भंडार मिले वाली खबर का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने किया खंडन.

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
जबलपुर में सोने की खदान पर नहीं चलेगी बुलडोजर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 8:42 PM IST

2 Min Read

जबलपुर: सिहोरा के पास मजगावा केवलारी में इस बात की चर्चा गर्म थी कि यहां बड़ी तादाद में सोना मिला है. करीब 100 हेक्टेयर जमीन में सोने के होने की पुष्टि की गई है, लेकिन स्थानीय खनिज विभाग के बाद अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने भी इस तथ्य को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि फिलहाल सामान्य सर्वे चल रहे हैं, लेकिन यहां पर सोना होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है.

अज्ञात व्यक्ति ने फैलाई अफवाह

जबलपुर में सिहोरा से बेला और बिल्था गांव में बीते दिनों 100 मीटर गहराई तक दो गड्ढे किए गए थे. जिसके बाद मिट्टी के सैंपल लिए गए, इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने गांव में यह अफवाह फैला दिया कि इस गांव में सोने की खदान का पता लगा है. इसलिए यहां गड्ढे खोद कर जमीन के भीतर से सोना निकालने की तैयारी की जा रही है.

जबलपुर में सोने के भंडार मिलने वाली खबर को जीएसआई ने बताय गलत (ETV Bharat)

आशित शाहा ने किया खंडन

इन दिनों सोना की कीमत लगभग एक लाख रुपया प्रति तोला है. ऐसी स्थिति में सोने की खदान की बात जैसे ही सामने आई तो यह खबर आग की तरह फैली गई. यह चर्चा गर्म हो गई की जबलपुर में सोने की खदान शुरू होने वाली है. लेकिन जी एस आई (जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) के महानिदेशक आशित शाहा ने गुरुवार को इस खबर पर पूरी तरह से विराम लगा दिया.

सभी जगहों से निकल जाता है सोना

मीडिया से बातचीत में जी एस आई के डायरेक्टर ने कहा कि, "जबलपुर में सोने की खदान वाली खबर पूरी तरह भ्रामक है. जमीन के अंदर से सैंपल लेने की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है. जमीन के अंदर से सैंपल लेने का मतलब यह नहीं है कि यहां पर सोने की खदान है. भारत में कई जगहों पर सोने के छोटे-छोटे कण मिल जाते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि उस जगह पर खदान शुरू कर दी जाए. सभी जगह से सोना नहीं निकाला जा सकता है.

जिस इलाके में सोने की खदान होने की संभावना जताई जा रही थी, वहां पहले ही लौह अयस्क की खदान है. बड़े पैमाने पर लौह अयस्क निकाला जाता है यहां कभी कभार लोहे के साथ बारीक दूसरे चमकदार धातु के कण निकल आते हैं. जिसको लेकर लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि यह सोना है.

जबलपुर: सिहोरा के पास मजगावा केवलारी में इस बात की चर्चा गर्म थी कि यहां बड़ी तादाद में सोना मिला है. करीब 100 हेक्टेयर जमीन में सोने के होने की पुष्टि की गई है, लेकिन स्थानीय खनिज विभाग के बाद अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने भी इस तथ्य को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि फिलहाल सामान्य सर्वे चल रहे हैं, लेकिन यहां पर सोना होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है.

अज्ञात व्यक्ति ने फैलाई अफवाह

जबलपुर में सिहोरा से बेला और बिल्था गांव में बीते दिनों 100 मीटर गहराई तक दो गड्ढे किए गए थे. जिसके बाद मिट्टी के सैंपल लिए गए, इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने गांव में यह अफवाह फैला दिया कि इस गांव में सोने की खदान का पता लगा है. इसलिए यहां गड्ढे खोद कर जमीन के भीतर से सोना निकालने की तैयारी की जा रही है.

जबलपुर में सोने के भंडार मिलने वाली खबर को जीएसआई ने बताय गलत (ETV Bharat)

आशित शाहा ने किया खंडन

इन दिनों सोना की कीमत लगभग एक लाख रुपया प्रति तोला है. ऐसी स्थिति में सोने की खदान की बात जैसे ही सामने आई तो यह खबर आग की तरह फैली गई. यह चर्चा गर्म हो गई की जबलपुर में सोने की खदान शुरू होने वाली है. लेकिन जी एस आई (जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) के महानिदेशक आशित शाहा ने गुरुवार को इस खबर पर पूरी तरह से विराम लगा दिया.

सभी जगहों से निकल जाता है सोना

मीडिया से बातचीत में जी एस आई के डायरेक्टर ने कहा कि, "जबलपुर में सोने की खदान वाली खबर पूरी तरह भ्रामक है. जमीन के अंदर से सैंपल लेने की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है. जमीन के अंदर से सैंपल लेने का मतलब यह नहीं है कि यहां पर सोने की खदान है. भारत में कई जगहों पर सोने के छोटे-छोटे कण मिल जाते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि उस जगह पर खदान शुरू कर दी जाए. सभी जगह से सोना नहीं निकाला जा सकता है.

जिस इलाके में सोने की खदान होने की संभावना जताई जा रही थी, वहां पहले ही लौह अयस्क की खदान है. बड़े पैमाने पर लौह अयस्क निकाला जाता है यहां कभी कभार लोहे के साथ बारीक दूसरे चमकदार धातु के कण निकल आते हैं. जिसको लेकर लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि यह सोना है.

For All Latest Updates

TAGGED:

JABALPUR MINE SURVEYGEOLOGICAL SURVEY OF INDIAJABALPUR GOLD SURVEY NEWSJABALPUR NEWSJABALPUR GOLD FINDING DENIAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

खेलते-खेलते तालाब में तैरने उतर गए 2 मासूम बच्चे, डूबने से मौत

कॉलेज में दारू मंगवाई फिर पीकर जूनियर के सिर पर ट्रिमर चलाया, रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग

मध्य प्रदेश में कोरोना रिटर्न, पांढुर्ना के बुजुर्ग की कोविड से मौत, परिजन को नहीं मिला शव

रतलाम में गोवंश के शरीर पर उगी खतरनाक गांठे, आंखों से निकले आंसू, लंपी वायरस बना दुश्मन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.