जबलपुर के स्पेशल गणेश भक्त, दुकानों में सजाए गणेश पंडाल, 10 दिन सामान नहीं आशीर्वाद लो - SHOPS CONVERT GANESH PANDALS

गणेश उत्सव के दौरान भक्त अपने-अपने हिसाब से बप्पा की आराधना में जुटे. जबलपुर में दुकानदारों की अद्भुत गणेश भक्ति.

जबलपुर में दुकानों में सजे गणेश पंडाल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 5:56 PM IST

4 Min Read

जबलपुर : आजकल हर गली-मोहल्ले में गणेश उत्सव की धूम है. जगह-जगह गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार गणेश मंदिरों के साथ ही गणेश पंडालों में योगदान दे रहे हैं. जबलपुर में भी भक्त बप्पा की भक्ति में लीन हैं. अपने हिसाब से बप्पा को प्रसन्न करने में लगे हैं. जबलपुर में कुछ दुकानदारों ने गजानन की भक्ति में अपनी दुकानों को ही गणेश पंडाल में तब्दील कर दिया है. गणेश उत्सव के 10 दिन तक इन दुकानों में कुछ भी सामान नहीं मिलता बल्कि यहां मिलता है बप्पा का आशीर्वाद.

पेटिस की छोटी सी दुकान में विराजे गजानन

जबलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र शहर का पुराना इलाका है. पुलिस थाने के ठीक पीछे फकीरचंद अखाड़ा है. इसी अखाड़े के बाजू से एक रोड बस्ती के लिए जाती है. यह पूरा इलाका घना बाजार है. इसलिए सड़क पर काफी हलचल रहती है. यहीं एक छोटी सी दुकान है, जिसमें पीयूष जैन सालभर छोटा-मोटा सामान बेचकर व्यापार करते हैं.

पीयूष इस दुकान से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं. लेकिन गणेश उत्सव से 3 दिन पहले से दुकान पर सामान बिकना बंद हो जाता है. दुकान में सजता है गणेश पंडाल. पूरे गणेश उत्सव के दौरान यहां बप्पा का आशीर्वाद मिलता है. पीयूष की दुकान इस दौरान कुल मिलाकर 15 दिन तक बंद रहती है.

जबलपुर के अनूठे गणेश भक्त, शोरूम में विराजे गणेश (ETV BHARAT)

झांकी में भगवान गणेश के साथ मां पार्वती

दरअसल, पीयूष ने अपनी दुकान को भगवान गणेश को सौंप दिया है. दुकान का सामान हटाकर उसकी सजावट गणेश पंडाल जैसी की है. चारों तरफ थर्माकोल की सीट से सुंदर दीवार बनाई है. लाइट लगाई हैं और दो छोटी-छोटी मूर्तियां स्थापित की हैं. इसमें एक भगवान गणेश की है और दूसरी माता पार्वती की. पीयूष जैन का कहना है "पिछले साल उनकी मां का देहांत हो गया था. इसलिए भगवान गणेश के साथ माता पार्वती की मूर्ति रखी है. इन 15 दिन तक पीयूष केवल गणपति की सेवा करते हैं."

दुकान को बनाया झांकी, गणेश भगवान मां पार्वती के साथ (ETV BHARAT)

बप्पा की भक्ति में 15 दिन दुकान बंद रहती है

पीयूष जैन का कहना है "दुकान बंद होने से व्यापार में फर्क तो पड़ता है लेकिन भगवान सालभर बहुत देता है. इसलिए 15 दिन के लिए वह व्यापार की चिंता नहीं करता. केवल गणपति की पूजा करता है. 15 दिन तक इस दुकान से लोगों को सामान नहीं मिलता बल्कि यहां से भगवान का आशीर्वाद मिलता है." पीयूष जैन के समर्पण और श्रद्धा देखकर लोग उसकी सराहना कर रहे हैं.

जबलपुर के पीयूष जैन ने दुकान में रखे गणेश भगवान (ETV BHARAT)

ज्वैलरी शोरूम में सजाया गणेश पंडाल

इसी तरह जबलपुर के सराफा इलाके में अरविंद अग्रवाल ने भी अगले एक सप्ताह के लिए अपनी दुकान को बंद कर दिया है. दुकान का सामान हटा दिया है और उसकी जगह भगवान गणेश का पंडाल बना दिया है. इन्होंने भी भगवान गणेश की एक बेहद सुंदर प्रतिमा को स्थापित किया है. अरविंद अग्रवाल बताते हैं "41 साल से गणेश पूजा करते चले आ रहे हैं."

दुकान में सजे गणेश पंडाल आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT)

अरविंद अग्रवाल बताते हैं "2004 तक वे गणेश प्रतिमा घर पर स्थापित करते थे. इसके बाद उन्होंने गणेश प्रतिमा दुकान में रखना शुरू किया, तब से यह सिलसिला लगातार चल रहा है. पूरे सप्ताह दुकान को बंद रखकर केवल गणेश पूजा की जाती है. परिवार का कोई ना कोई सदस्य भक्तों को प्रसाद बांटता है. पूरे साल वे व्यापार करते हैं. एक सप्ताह तक व्यापार बंद रखने में उन्हें नुकसान नहीं होता, बल्कि उन पर भगवान की कृपा होती है और उनका व्यापार अच्छा चलता है."

ज्वैलरी शोरूम को गणेश पंडाल में किया तब्दील (ETV BHARAT)

सड़कों पर जाम, फिर भी कहीं तनाव नहीं

गौरतलब है कि पूरे शहर में इस समय सड़कों पर भी गणेश पंडाल बनाए गए हैं. सड़कों पर जाम जैसे हालात हैं लेकिन जब भक्ति के भाव में होते हैं तो सड़क पर लगा हुआ जाम भी उन्हें तनाव नहीं देता. सामान्य स्थिति में यही जाम झगड़े की स्थिति पैदा कर देता है. गणेश उत्सव से बाजार में व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता है लेकिन लोग उत्सव की वजह से व्यापार का घाटा सहने को तैयार रहते हैं.

