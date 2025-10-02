ETV Bharat / state

नर्मदा में बहाई गई थीं बापू की अस्थियां, सड़क पर उतर आया था जनसैलाब, देखें वीडियो

महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों का विसर्जन देशभर की अलग-अलग नदियों में किया गया था. 12 फरवरी 1948 को जबलपुर में भी नर्मदा नदी के तिलवारा घाट में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया. केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट नेशनल कल्चरल ऑडियो विजुअल आर्काइव में उस समय की बनी हुई एक फिल्म सुरक्षित की गई है. इस फिल्म का नाम The Immersion of Gandhi's Ashes है.

जबलपुर: गांधी जयंती पर सभी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. गांधी जी कई बार जबलपुर आए. गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां भी जबलपुर के तिलवारा घाट में विसर्जित की गई थी. जबलपुर के लियोनार्ड थियोलॉजिकल कॉलेज के एक वीडियोग्राफर ने गांधीजी के अस्थि विसर्जन के पूरे आयोजन को अपने कैमरे में फिल्माया था. यह फिल्म बताती है कि गांधी जी को लेकर आम जनता कैसी दीवानी थी. उनके अस्थि विसर्जन के आयोजन में हजारों की तादाद में लोग निकल पड़े थे.

यह फिल्म जबलपुर के लियोनार्ड थियोलॉजिकल कॉलेज जबलपुर ने बनाई थी. इस कॉलेज के रजिस्ट्रार प्रणय बिन ने बताया कि "थियोलॉजिकल कॉलेज के पास 1948 में वीडियो कैमरे थे और यहां फिल्में बनाई जाती थी. इसके साथ ही गांधी जी से थियोलॉजिकल कॉलेज का विशेष लगाव था, क्योंकि 1933 में गांधीजी जबलपुर में थियोलॉजिकल कॉलेज के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे. इसलिए जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई और उनकी अस्थियां जबलपुर आई तो हमारे कॉलेज ने उन पर फिल्म बनाई थी."

अस्थियां ट्रेन से जबलपुर पहुंची

इस फिल्म में दिखाया गया है कि महात्मा गांधी की अस्थियां ट्रेन से जबलपुर पहुंची थी. इन्हें लेने के लिए स्टेशन पर मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रविशंकर शुक्ल स्टेशन पहुंचे थे. उनके साथ सेठ गोविंद दास, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ ही जबलपुर की तत्कालीन कलेक्टर सेना के अधिकारी भी स्टेशन पहुंचे थे.

अस्थि को रथ पर ले जाया गया घाट

इसके बाद एक रथ सजाया गया था, जिसमें गांधीजी की अस्थियां और फोटो को रखा गया था, इस पूरे रथ को फूलों से सजाया गया था. इस रथ को खींचने के लिए लंबी रस्सियां लगाई गई थी और सेना के जवान रथ को खींचते हुए नजर आ रहे हैं. फिल्म के अनुसार पहले जबलपुर शहर के भीतर ही महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद गांधीजी की अस्थियों के साथ हजारों लोग तिलवारा घाट के लिए बढ़ने लगे.

महात्मा गांधी की आज जन्मतिथि (Getty Image)

हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी श्रद्धांजलि देने पहुंचे

श्रद्धांजलि देने के लिए आए कुछ लोग उनके भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं. इस काफिले में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी नजर आ रहे हैं. इनके साथ ही गांधीजी को अंतिम विदाई देने वालों में कुछ अंग्रेज भी थे, उन्हें भी इस फिल्म में देखा जा सकता है. इसके साथ ही ऐसा लगता है कि कुछ लोग गांव से आए थे क्योंकि लोगों के हाथों में कपड़ों के गठरी भी है. वहीं, फिल्म में महिलाओं का एक समूह भी नजर आ रहा है. ये महिलाएं ग्रामीण परिवेश की नजर आती हैं. कुल मिलाकर राष्ट्रपिता को अंतिम विदाई देने के लिए जबलपुर के शहर और गांव से हजारों लोगों की भीड़ जबलपुर पहुंच गई थी.

यह काफिला जबलपुर के बड़ी स्टेशन से तिलवारा घाट के लिए जा रहा है. बीच में जबलपुर की काली चट्टानों को और सुपा ताल तालाब को स्पष्ट देखा जा सकता है. यह स्थान अभी भी जबलपुर में है लेकिन उस समय की कच्ची सड़क की बजाय अब यहां पर कंक्रीट की मोटी सड़के बन गई है.

तिलवारा घाट किनारे श्रद्धांजलि के लिए रखी थी अस्थियां

नर्मदा नदी के तिलवारा घाट पर उस समय भी पुल हुआ करता था. इसी पुल के किनारे गांधी जी की अस्थियों को सबसे पहले अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया था. अस्थियां कांच के बने एक बक्से में बंद थी. इन्हें रवि शंकर शुक्ला अपने कंधे पर उठाकर घाट के किनारे तक पहुंचे और सबसे पहले मंत्रोच्चार किया गया. इसके बाद सेना के जवानों ने गॉड ऑफ ऑनर दिया. यहां तक की एक फाइटर जेट भी उसी दौरान आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है.

विसर्जन के बाद हजारों लोगों ने नर्मदा में किया स्नान

फिल्म के अंत में अस्थियों को नर्मदा में विसर्जित करने के बाद हजारों की तादाद में लोगों ने नर्मदा स्नान किया. इन्हें भी इस फिल्म में देखा जा सकता है. जबलपुर के तिलवारा घाट में अस्थि विसर्जन को याद करते हुए एक स्मारक भी बनाया गया है, जहां महात्मा गांधी के जीवन और उनके आदर्शों पर आधारित एक प्रदर्शनी है. आज भी 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी को याद करके तिलवारा घाट में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई.