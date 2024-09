ETV Bharat / state

जबलपुर में ठगी के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तरीका जानकर हर कोई हैरान - Jabalpur Fraud in Name of Ghost

जबलपुर: मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस ने भूतों के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. अभी भी इस मामले के दो आरोपी फरार हैं. इन लोगों पर जबलपुर के एक परिवार को प्रेत बाधा के नाम पर 8 साल तक लूटने का आरोप है. केंट थाना पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. जबलपुर में ठगी के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV Bharat) घर में कई दिनों तक कराया पूजा-पाठ जबलपुर की अनंतारा कॉलोनी में शकुंतला देवी नाम की एक महिला रहती हैं. महिला के मुताबिक कुछ साल पहले अरुण दुबे, वरुण दुबे और सचिन उपाध्याय नाम के तीन लोगों से शकुंतला की मुलाकात हुई. अरुण दुबे और वरुण दुबे भाई हैं. शकुंतला देवी और उनके पुत्र बृजेश को अरुण दुबे ने बताया कि आपके ऊपर भूत प्रेत की बाधा है. आरोप है कि इस गिरोह ने शकुंतला देवी को यह भरोसा दिला दिया कि उनके पीछे 14 भूत लगे हुए हैं और मकान में ही रहते हैं. इसके अलावा उनके घर के नीचे सोना-चांदी दबा हुआ है. आरोप है कि शकुंतला देवी और उनके परिवार को अरुण और वरुण ने अपनी बातों में फंसा लिया. इसके बाद दोनों भाइयों ने कई दिनों तक उनके घर में पूजा कराई.