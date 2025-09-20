ETV Bharat / state

किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जबलपुर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट की फाइंडिंग्स दिमाग घुमा देगी

मध्य प्रदेश के किसानों की फसल कौन कर रहा चौपट? जबलपुर स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट की सर्वे रिपोर्ट 2022 से सरकार चकराई.

Madhya Pradesh Farmers Crop Survey
किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 12:58 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: विश्वजीत सिंह राजपूत

जबलपुर: मध्य प्रदेश में किसानों की फसलों के सबसे बड़े दुश्मन जंगली सूअर हैं. ये बात राज्य वन अनुसंधान संस्थान की एक रिसर्च में सामने आई है. 2003 में राज्य सरकार ने जंगली सूअर के शिकार की अनुमति भी दे दी थी, लेकिन अब तक इस समस्या से किसानों को समाधान नहीं मिला है. जबलपुर के राज्य वन अनुसंधान केंद्र की सीनियर साइंटिस्ट ने बताया कि, मध्य प्रदेश में पहले जंगली सूअर, नीलगाय और काला हिरण ही फसलें खराब करते थे. बीते कुछ दिनों से हाथियों ने भी आतंक मचाना शुरू कर दिया है. राज्य सरकार में एक बार फिर मैदानी क्षेत्रों में आए वन्य प्राणियों की जानकारी जुटाना शुरू किया है.

जनहानि और पालतू जानवरों पर मुआवजा

यदि जंगली जानवर किसी मनुष्य के ऊपर हमला करता है या फिर किसी पालतू पशु के ऊपर हमला करता है, तो इसको लेकर सरकार के मुआवजे के प्रावधान हैं. सरकार तुरंत ऐसी स्थिति में पीड़ित को मुआवजा देती है. इसमें प्रभावित आदमी को स्थानीय तहसीलदार को आवेदन देना होता है और उसके बाद मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन यदि यही जंगली जानवर किसान की फसल को बर्बाद कर देता है तो मुआवजा मिलना बहुत कठिन हो जाता है.

स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शोध में बताई फसलों के नुकसान की वजह (ETV Bharat)

जानवरों को मारना समाधान नहीं

जंगली जानवरों से परेशान किसान अपने खेत में करंट तक लगा देते हैं और इसकी वजह से कई बार जनहानि भी होती है. जंगली जानवरों की बजाय दूसरे जानवर मारे जाते हैं. कई बार जंगली जानवरों को जहर देकर मारने की कोशिश की जाती है. वहीं कई बार परेशान किसान जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं, लेकिन इन सभी तरीकों से किसान ही अंत में समस्या में फंसता है. जानकारी मिलने पर पुलिस ऐसे लोगों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई करती है. इसकी वजह से किसानों को जेल तक हो जाती है.

सरकार ने जंगली सुअर के शिकार के लिए बनाया कानून

मध्य प्रदेश सरकार ने जंगली सूअर के शिकार की अनुमति देने के लिए 2003 में एक कानून भी बनाया था. जिसका नाम मध्य प्रदेश वन्यजीव (जंगली सुअर) उन्मूलन नियम है, लेकिन यह कानून इतना जटिल है कि इसके तहत कोई भी शिकारी शिकार नहीं कर सकता. इसलिए इस कानून के बन जाने के बाद भी जंगली सूअर का शिकार करने से लोग डरते हैं.

farmers top enemy wild boars
नीलगाय भी बड़ी मात्रा में फसलों को पहुंचा रही हैं नुकसान (Getty Image)

स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था शोध

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जंगली सुअर बहुत बड़ी समस्या हैं, लेकिन आज तक इसका स्थाई समाधान नहीं हो पाया है. सरकार ने इसके समाधान के लिए मध्य प्रदेश के स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर के वैज्ञानिकों से मदद मांगी. इसके बाद डॉक्टर अंजना राजपूत के नेतृत्व में इन्स्टिट्यूट ने एक रिसर्च शुरू किया जिसका नाम Study on agriculture crop damage by wild animal and its management (जंगली जानवरों द्वारा कृषि फसलों को होने वाले नुकसान और उसके प्रबंधन पर अध्ययन) था. 2022 में इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई थी.

जंगली सूअर सबसे ज्यादा कर रहे नुकसान

जबलपुर राज्य वन अनुसंधान केंद्र की सीनियर रिसर्च ऑफिसर अंजना राजपूत ने ईटीवी से बात करते हुए बताया कि "4 किस्म के जंगली जानवर किसानों की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं. जिसमें किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन जंगली सुअर है. यह जानवर कुल नुकसान होने वाली फसलों में से अकेले 64 फीसदी नुकसान का जिम्मेदार होता है." अंजना राजपूत ने बताया कि "उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान किसानों के खेतों में 60 जंगली सूअर के तक के झुंड देखे हैं. जंगली सुअर ज्यादातर नुकसान रात में करते हैं और वो जिस भी फसल में लगते हैं उसको पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं."

MP Research crop damage
वैज्ञानिकों ने मुआवजे के लिए तैयार किया था एक ऐप (ETV Bharat)

ब्लैक बक और नीलगाय से भी है खतरा

इस रिसर्च में फसलों को नुकसान पहुंचाने में जंगली सुअर के बाद दूसरा नंबर ब्लैक बक या काला हिरण का आता है. अंजना राजपूत बताती हैं कि "काला हिरण ज्यादातर झुंड में रहते हैं. यह जानवर फसलों को उगते ही उसपर अटैक करते हैं और उसे फटाफट चट कर देते हैं. इसके अलावा इनकी उछल-कूद से भी फसलें बर्बाद हो जाती हैं." तीसरा नंबर नीलगाय का है. अंजना राजपूत ने बताया कि "मध्य प्रदेश में नीलगाय की समस्या बड़े पैमाने पर है. यह गाय के बराबर का जानवर होता है. आकार में बड़ा होने की वजह से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचाता है."

जंगली हाथी, लंगूर और दूसरे जानवर भी कर रहे नुकसान

अंजना राजपूत ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि बीते कुछ दिनों से जंगली हाथियों की वजह से भी किसानों की फसल बर्बाद हो रही हैं. शहडोल, अमरकंटक, डिंडोरी, उमरिया जैसे क्षेत्रों में जंगली हाथियों की वजह से भी फसलें बर्बाद हो रही हैं. वहीं कुछ स्थानों पर लंगूरों का भी आतंक है.

अब वन विभाग नहीं बांटता मुआवजा

डॉ. अंजना राजपूत ने बताया कि "2014 तक यदि किसी किसान की फसल का नुकसान किसी जंगली जानवर द्वारा होता था तो वन विभाग उसे मुआवजा देता था. 2014 में वन विभाग द्वारा 2 करोड़ 40 लाख का मुआवजा दिया गया. इसके बाद से फसल की नुकसान की भरपाई का काम राजस्व विभाग कर रहा है."

मुआवजा राशि को बढ़ाने की हो चुकी है मांग

सरकार के नियम के अनुसार, यदि किसी की फसल में वन्य प्राणियों की वजह से 25 प्रतिशत से कम नुकसान हुआ है तो उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाता. 25 से 50 फीसदी नुकसान पर मुआवजा दिया जाता है. अधिकतम मुआवजा 8000 से लेकर 20000 रुपए प्रति हेक्टेयर ही दिया जाता है. डॉ अंजना का कहना है कि उन्होंने अपने प्रस्ताव में इसे बढ़ाने की बात कही थी. उनका कहना था कि मुआवजे की राशि उस क्षेत्र के औसत उत्पादन और फसल की एमएसपी के अनुसार तय होनी चाहिए.

किसानों की मदद के लिए बनाया था ऐप

स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में एक ऐप का भी जिक्र था, जिसके जरिए किसान तुरंत डिजिटल तरीके से अपने नुकसान को रजिस्टर करवा सकता थे और यह जानकारी राजस्व विभाग और वन विभाग के पास पहुंच जाती. इसके बाद किसान को तुरंत मुआवजा दिया जा सकता था. अंजना राजपूत का कहना है कि "उनकी रिपोर्ट पर सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिस वजह से मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं."

जंगली जानवरों से फसलों के बचाव के तरीके

डॉ. अंजना राजपूत ने बताया कि "अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने वन्य प्राणियों से फसलों के बचाव के लिए कई तरीके अपनाए थे. जिसमें उन्होंने कुछ जगहों पर खेतों की बाउंड्री की थी. वहीं कुछ जगहों पर फसलों में अंडे के पानी का मिश्रण का छिड़काव किया था. नीम की पत्ती के घोल का छिड़काव किया था. इन तरीकों से काले हिरण का आक्रमण कम हुआ, लेकिन जंगली सूअरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा." उन्होंने बताया कि "पिग रिप्लीयन्ट नाम का एक केमिकल भी आता है. इसकी बदबू से सूअर फसल की तरफ नहीं आते, लेकिन इसे केवल बचाव किया जा सकता है. यह समस्या का स्थाई समाधान नहीं है."

वन विभाग जंगली जानवरों की संख्या पर करा रहा सर्वे

राज्य सरकार के आदेश के बाद एक बार फिर वन विभाग अलग-अलग जिलों से जंगली जानवरों की अनुमानित संख्या का सर्वे करवा रही है. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में अलग-अलग जिलों से जानकारियां मांगी जा रही है. अब देखना यह होगा कि इस बार सरकार क्या करती है. क्योंकि किसानों की यह समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

JABALPUR NEWSJABALPUR FOREST RESEARCH INSTITUTEFARMERS TOP ENEMY WILD BOARSWILD BOARS DAMAGING CROPS IN MPMADHYA PRADESH FARMERS CROP SURVEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

4 जंगलों का लिंकअप! नौरादेही से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक, बाघों के लिए बनेगा सुरक्षित कॉरिडोर

बाघों के गढ़ बांघवगढ़ में फिर बाघ की मौत, टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने जंगल ट्रैप कैमरों से लैस

उमरिया में सड़क पर हाथियों की फौज, झुंड ने रोकी वाहनों की रफ्तार, ताकते रह गए राहगीर

इतिहास में अमर हुआ रतलाम का पहला देहदान, गार्ड ऑफ ऑनर से सुशीला को दी अंतिम विदाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.