मिनी ब्राजील के बाद जबलपुर भी चमका, गोल पर गोल, मैदान पर खिलाड़ियों ने मचाया गदर

जबलपुर में फुटबॉल प्रीमियर लीग का छठवां आयोजन. 8 टीमें ले रही भाग, प्रीमियर लीग जनवरी तक चलेगी और इसमें लगभग 60 मैच खेले जाएंगे.

JABALPUR FOOTBALL PREMIER LEAGUE
मिनी ब्राजील के बाद जबलपुर भी चमका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 2:55 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 3:49 PM IST

4 Min Read
रिपोर्ट: विश्वजीत सिंह राजपूत

जबलपुर: मध्य प्रदेश के शहडोल का विचारपुर भले ही मिनी ब्राजील के रूप में अपने फुटबॉल खिलाड़ियों की वजह से पहचान बना रहा हो. जबलपुर में भी फुटबॉल के कई शानदार खिलाड़ी हैं, नागेंद्र कोल अभी मात्र 15 साल के हैं, लेकिन नेशनल खेल चुके हैं. श्रेया रजक पांच बार नेशनल खेल चुकी हैं. जबलपुर में फुटबॉल के 34 क्लब हैं जिनमें लगभग 1000 खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं.

मिनी ब्राजील के बाद जबलपुर भी चमका (ETV Bharat)

भोपाल लेक सिटी ने जीता पहला मैच
फुटबॉल की इसी दीवानगी को देखते हुए मध्य प्रदेश फुटबॉल का प्रीमियर लीग का उद्घाटन मैच जबलपुर में खेला गया. हालांकि इसमें पहले मैच में जीत भोपाल की टीम की हुई. मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ मध्य प्रदेश में प्रीमियर लीग करवा रहा है. इस प्रीमियर लीग का पहला मैच जबलपुर के शिवाजी मैदान में हुआ. यह मैच भोपाल लेक सिटी और लाइंस फुटबॉल अकादमी जबलपुर के बीच में हुआ यह मैच लेक सिटी ने जीता.

jabalpur Football Premier League
मैदान पर खिलाड़ियों ने मचाया गदर (ETV Bharat)

लीग में 8 टीमें ले रहीं भाग
मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के टेक्निकल ऑफिसर कनिल गौतमकर ने बताया कि, ''इस प्रीमियर लीग में 8 टीमें भाग ले रही हैं. इनमें जबलपुर, भोपाल, रायसेन, बालाघाट, बड़वानी की टीमों के क्लब है. यह प्रीमियर लीग जनवरी तक चलेगी और इसमें लगभग 60 मैच खेले जाएंगे. यह प्रीमियर लीग क्रिकेट के आईपीएल की ही तरह है. इसमें अलग-अलग क्लब्स की टीम में शामिल होती हैं. यहां तक की इन्वेस्टर अच्छे खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट पर खरीद कर टीम तैयार करते हैं और इसके बाद प्रीमियर लीग में उतरते हैं. इसमें केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर के भी कई खिलाड़ी इन क्लब की टीमों में शामिल होते हैं.''

LION CLUB JABALPUR
जबलपुर फुटबॉल प्रीमियर लीग का छठवां आयोजन (ETV Bharat)

इस प्रीमियर लीग के जरिए जो टीम सर्वश्रेष्ठ होगी उसे नेशनल प्रीमियर लीग में खेलने का मौका मिलेगा. इसमें कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिलता है जो स्टेट और सेंट्रल की टीम में किसी वजह से जगह नहीं बना पाए, लेकिन वह खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं. इसलिए उन्हें इन्वेस्टर अपनी टीम में खरीद लेते हैं जहां वह अपने खेल का जौहर दिखाते हैं.

छात्रा श्रेया रजक मध्य प्रदेश की फुटबॉल टीम की सदस्य
जबलपुर में फुटबॉल के कई अच्छे मैदान हैं और फुटबॉल के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं. इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा श्रेया रजक मध्य प्रदेश की फुटबॉल टीम की सदस्य हैं. उन्होंने अभी गुजरात में फुटबॉल के नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया था. श्रेया ने बताया कि, ''वह अब तक 5 नेशनल खेल चुकी हैं. एक अंडर 14 में खेला था, दो अंडर 17 में खेले थे और दो नेशनल सीनियर में खेल चुकी हैं. श्रेया की कोशिश है कि वह भारत की नेशनल टीम में शामिल हों.''

jabalpur Football Premier League
प्रीमियर लीग जनवरी तक चलेगी (ETV Bharat)

फुटबॉल के जरिए दुनिया में कमाना है नाम
जबलपुर के घमापुर इलाके में रहने वाले नागेंद्र कोल अभी मात्र 15 साल के हैं. उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. लेकिन शहर के एक कोच ने नागेंद्र की अच्छी खेल को देखते हुए उसे सीखने का फैसला किया है. नागेंद्र स्ट्राइकर खेलता है. बीते दिनों बालाघाट में हुई नेशनल चैंपियनशिप में उसने अपने खेल का जौहर दिखाया है. नागेंद्र का कहना है कि, ''वह दुनिया में अपना नाम फुटबॉल के जरिए कमाना चाहता है.''

जबलपुर में फुटबॉल की दीवानगी
जबलपुर में फुटबॉल के 34 क्लब हैं, जिनका जिला संघ में रजिस्ट्रेशन है. शहर में कई शानदार मैदान हैं, जहां प्रोफेशनल फुटबॉल खेली जाती है. जबलपुर में फुटबॉल अंग्रेजों के जमाने से खेली जाती रही है. जबलपुर में फुटबॉल के कई कोच हैं और फुटबॉल की दीवानगी क्रिकेट से ज्यादा है. कई मैदान ऐसे हैं जिनमें केवल फुटबॉल ही खेली जाती है.

Last Updated : September 29, 2025 at 3:49 PM IST

