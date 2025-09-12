ETV Bharat / state

चमचमाती दुकानों की मिठाई का कड़वा सच, बेकरी और स्वीट शॉप का नजारा देख प्रशासन के उड़े होश

जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई शॉप और बेकरी पर की कार्रवाई,गंदगी और लापरवाही का मंजर देख प्रशासन की फटी रह गई आंखे.

JABALPUR FOOD TEAM ACTION
चमचमाती दुकानों की मिठाई का कड़वा सच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 2:09 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 2:31 PM IST

Choose ETV Bharat

जबलपुर: महंगी और चमचमाती दुकानों पर रखी मिठाईयां जो बाहर से बहुत सुंदर दिखती है, जरूरी नहीं कि गुणवत्ता के पैमाने पर वह पूरी तरह खरी उतरे. अगर किसी बड़ी दुकान की मिठाई खाकर आप बीमार हो जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाहर से चमचमाती इन दुकानों की अंदरुनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है. जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जबलपुर में खाद्य विभाग और नगर निगम की टीम ने जब एक मिठाई कारखाने पर छापा मारा तो, वहां के हालात देख उनके भी होश उड़ गए.

मिठाई में कीड़े ही कीड़े नजर आए. इस कारखाने में हाइजीन के नाम पर कुछ भी नहीं था. हर तरफ गंदगी ही गंदगी थी. कुछ ऐसा ही हाल एक बेकरी का भी था. खाद्य विभाग को इन दोनों ही कारखाने पर जुर्माने की कार्रवाई करनी पड़ा.

मिठाई और बेकरी शॉप पर फूड टीम की कार्रवाई (ETV Bharat)

मिठाई दुकान और बेकरी पर खाद्य विभाग की कार्रवाई

आजकल मिठाई की दुकान किसी शोरूम से कम नहीं होती. चमचमाती रोशनी चमकती मिठाइयां मुंह में पानी ला देती है, लेकिन इन मिठाई दुकानों के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं. जबलपुर में नगर निगम और खाद्य विभाग की टीम ने जब एक मिठाई कारखाने पर छापा मारा, तो जो गंदगी नजर आई है, उसे देखने के बाद आपका मन मिठाई खाने का नहीं होगा. जबलपुर नगर निगम और खाद्य विभाग की टीम जब गंगानगर की बीकानेर स्वीट्स के कारखाने में पहुंची, तो वहां जो देखा उसे देखने के बाद इन दुकानों से मिठाई लेने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी.

चारों तरफ गंदगी, कीड़े, गंदा पानी

यहां मिठाइयों में कीड़े दिख रहे थे. रसगुल्ला में कीड़े नजर आ रहे थे. पास में बची हुई मिठाइयां रखी थी. जिनका इस्तेमाल दोबारा किया जा रहा था. यहीं पर कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी खाना खा रहे थे. पूरे कारखाने में मक्खियां उड़ रही थी. वॉश बेसिन इतना गंदा था कि आप उसे देख तक नहीं सकते. खाद्य विभाग के अधिकारी संतोष माहौर का कहना है कि "मिठाई बनाने में जिस पानी के इस्तेमाल किया जा रहा है, वह पानी भी साफ नहीं था.

प्रशासन ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

गंदे पानी की निकासी मिठाई बनाने के बहुत करीब थी. निकासी में पानी भरा हुआ था, जाहिर सी बात है कि उड़ने वाले कीड़े नाली से कारखाने के भीतर भी आ रहे होंगे. इन लोगों की शहर में कई दुकानें हैं और यहां से बना हुआ सामान शहर के कई दुकानों में सप्लाई होता है. इसलिए अधिकारियों ने इस प्रतिष्ठान के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए ₹10000 का जुर्माना लगाया है. गंदगी भरी मिठाइयों को जब्त कर लिया गया है. साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

बेकरी में गंदगी और लापरवाही मिली

इसी तरह का कुछ हाल जबलपुर के दीनदयाल चौक पर सोना बेकरी का देखने मिला. यहां भी खाद्य विभाग की टीम ने जांच की. जहां गंभीर लापरवाही नजर आई. यह बेकरी जबलपुर की बड़ी बेकरी है और यहां से ब्रेड बिस्किट पाव केक जैसे सामान बनाकर बाजार में बेचे जाते हैं. खाद्य विभाग को यहां गंदगी और लापरवाही देखने के बाद इस बेकरी का लाइसेंस निरस्त करना पड़ा.

