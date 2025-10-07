ETV Bharat / state

मैथिली ठाकुर क्या राजनीति लिए छोड़ेंगी गायकी? बिहार नहीं देश के इस नेता की हैं फैन

बिहार चुनाव में एंट्री से पहले मैथिली ठाकुर एक्साइटेड, जबलपुर पहुंची मैथिली ने कहा कि गायकी फर्स्ट, पॉलिटिक्स सेकेंडरी.यहां से जताई चुनाव लड़ने की इच्छा.

बिहार चुनाव में एंट्री से पहले मैथिली ठाकुर का इलेक्शन प्लान (Maithili Thakur Instagram)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 3:17 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 4:23 PM IST

जबलपुर: देश भर में लोकगीत गायन से धूम मचाने वाली बिहार की मैथिली ठाकुर आज किसी परिचय को मोहताज नहीं हैं. भाजपा के दिग्गज नेताओं से मुलाकात के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट देने जा रही है. इधर गायकी से सियासत की दहलीज पर कदम रखने जा रहीं मैथिली ठाकुर ने साफ कर दिया है कि गायकी फर्स्ट, पॉलिटिक्स सेकंड. उन्होंने कहा कि गायकी का मोह किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी. जबलपुर पहुंची मैथिली ठाकुर ने ईटीवी भारत से चर्चा करते हुए बताया कि वे कहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं और देश में कौन उनका आइडियल नेता है.

'गायकी फर्स्ट, पॉलिटिक्स सेकेंडरी'

बिहार की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर राजनीति में एंट्री को लेकर उत्साहित हैं. बिहार के बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए खुद उनसे संपर्क किया है. राजनीतिक पारी की शुरुआत करने से पहले एक कार्यक्रम के सिलसिले में जबलपुर पहुंची मैथिली ठाकुर ने साफ कर दिया है कि राजनीति में जाना उनके लिए सुखद है लेकिन वे किसी भी कीमत पर गायकी नहीं छोड़ेंगी और वही उनकी पहली प्राथमिकती रहेगी. यदि राजनीति के माध्यम से सीधे जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा तो यह मेरे लिए बड़ी उपलब्धि होगी. लेकिन इसके बावजूद गायकी ही उनकी पहली प्राथमिकता है.

कहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं मैथिली ठाकुर (ETV Bharat)

'मेरा गला मेरे साथ हमेशा रहेगा'

लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने कहा कि गायकी तो मेरे साथ आजीवन रहेगी. मेरा गला मेरे साथ हमेशा रहेगा और यही मेरी पंसद है लेकिन यदि अपने राज्य की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो उसे भी पूरा करूंगी. उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए खुद बताया कि पटना में देश के दो बड़े नेता नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मिलीं और जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की उससे मैं बेहद उत्साहित हूं. मैं अपने पूरे पोटेंशियल के साथ अपने राज्य की सेवा कर सकूं यही मेरी प्रबल इच्छा रहेगी.

'प्रधानमंत्री मोदी शुरू से मेरे आइडियल नेता'

पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर्स के सवाल पर मैथिली ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुरू से मेरे आइडियल नेता रहे हैं. उनके कई कॉन्क्लेव और मन की बात जैसे प्रोग्राम को मैंने सुना है. इन सभी प्रोग्राम्स को सुनने में कभी बोरियत महसूस नहीं हुई. एक दो घंटे कब बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था. उनसे पहली बार मिलने के बाद इंट्रेस्ट और बढ़ गया.

FOLK SINGER MAITHILI THAKUR
बिहार की लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur Instagram)

मैथिली की पसंद है दरभंगा और मधुबनी

मैथिली ठाकुर ने कहा कि मेरे लिए यह एक नई जर्नी है और मुझे इतनी जल्दी मौका मिलेगा और मुझ पर इतना भरोसा जताया जाएगा ऐसा मैनें पहले कभी नहीं सोचा था. मेरे मन में ऐसा कभी नहीं रहा कि मुझे राजनीति के क्षेत्र में आना है. जो भी हो रहा है सब अपने आप हो रहा है. उन्होंने कहा कि फिलहाल सीट निर्धारित नहीं हुई है लेकिन यदि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है तो दरभंगा और मधुबनी ही उनकी पहली पसंद है. मैथिली ठाकुर का कहना है कि वे सनातन को पसंद करती हैं और उनके लोकगीतों में यह साफ झलकता है.

'संघर्ष है लेकिन मौका छोड़ना ठीक नहीं'

नर्मदा महोत्सव में शामिल होने जबलपुर पहुंची मैथिली ठाकुर के साथ उनके पिता भी साथ थे. मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर संगीत के शिक्षक हैं और उनके परिवार का राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है ऐसे में उन्होंने कहा कि यदि मेरी बेटी को राजनीति में जाने का अवसर मिल रहा है तो यह सब भगवान की मर्जी से हो रहा है. ऐसे में वहां भी संघर्ष है लेकिन उससे डरते नहीं हैं. सनातन और हिंदू राष्ट्र पर शुरू से ही फोकस रहा है. संगीत तो नस-नस में भरा है लेकिन यदि कोई मौका मिल रहा है तो उसे छोड़ना ठीक नहीं है. सनातन के सवाल पर कहा कि देश हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए.

लोकगीतों के संरक्षण पर रहा है दीदी का फोकस'

मैथिली के भाई ऋषभ ठाकुर ने बताया कि हमारी संगीत की यात्रा हमारे घर से ही शुरू हुई थी. मेरे पिता रमेश ठाकुर दिल्ली में संगीत के शिक्षक हैं और उन्होंने ही हमें घर में संगीत की बुनियादी शिक्षा दी थी. घर से ही शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे से सोशल मीडिया पर आया. धीरे-धीरे मैथिली को प्रसिद्धि मिलती रही. मैथिली अब तक 22 भाषाओं में गा चुकी हैं हालांकि अभी तक उन्होंने फिल्मों में गीत नहीं गाए हैं हालांकि इस दौरान कई ऑफर मिले हैं. मैथिली दीदी का फोकस हमेशा से लोकगीतों के संरक्षण पर रहा है.

कौन हैं मैथिली ठाकुर

मैथिली ठाकुर बिहार की लोकप्रिय लोक गायिका हैं और कम उम्र में बड़ा नाम कमा चुकी हैं. मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी इलाके में हुआ था. मैथिली ठाकुर को संगीत विरासत में मिला है. उनके पिता रमेश ठाकुर संगीत के शिक्षक हैं और उनकी मां पूजा ठाकुर गृहणी हैं. परिवार में गीत संगीत का माहौल उन्होंने बचपन से देखा और इसी से उनमें गाने की रुचि जागी. परिवार में मैथिली से बड़े एक भाई हैं जिनका नाम ऋषभ ठाकुर है और उनके छोटे भाई का नाम अयाची है.

