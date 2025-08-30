ETV Bharat / state

जबलपुर फ्लाईओवर ब्रिज पर उतरी पुलिस, भागते फिरे स्टंटबाज व रीलबाज, घर-घर पहुंचेंगे नोटिस - JABALPUR FLYOVER POLICE ACTION

जबलपुर में प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज पर ऊधम मचाने और शोबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 190 चालान काटे.

Jabalpur flyover police action
जबलपुर फ्लाईओवर ब्रिज पर उतरी पुलिस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 3:53 PM IST

4 Min Read

जबलपुर : मध्य प्रदेश के सबसे लंबे प्लाईओवर ब्रिज का शुभारंभ होने के कुछ देर बाद ही यहां कार व बाइक से स्टंट करने वालों का जमावड़ा लग गया. सोशल मीडिया पर रील पोस्ट करने वाले रीलबाज भी देर रात यहां अपने काम में लगे रहे. वाहन चालकों के लिए बनाया गया प्लाईओवर सुविधा के बजाय सिरदर्द साबित होने लगा तो पहले नगर निगम की टीम मैदान में उतरी. स्टंटबाज और रीलबाज फिर नहीं माने तो फिर पुलिस को कमान संभालनी पड़ी. स्टंटबाजों व रीलबाजों की ऊटपटांग हरकतों को देखते हुए पुलिस 190 लोगों के खिलाफ चालान काटे.

आवागमन का साधन बना मनोरंजन का स्पॉट

गौरतलब है कि जबलपुर में बना नया फ्लाईओवर केवल स्टे ब्रिज है, यह ब्रिज देखने में काफी खूबसूरत है. जबलपुर के आसपास के लोगों के लिए यह एकदम नया है. इसलिए इसे देखने के लिए सुबह से शाम तक पुल पर मजमा लगा रहता है. इसकी वजह से पुल के ऊपर से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी होती है और एक्सीडेंट का डर बना रहता है. ज्यादा भीड़भाड़ से पुल पर गंदगी भी हो रही है. इसलिए पहले नगर निगम ने अपनी टीम खड़ी की और लोगों को हिदायत दी कि पुल का इस्तेमाल आवागमन के लिए ही करें.

एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा (ETV BHARAT)
Jabalpur flyover police action
रीलबाजों ने जमकर मचाया धमाल (ETV BHARAT)

वायरल होने के लिए फ्लाईओवर पर अजीब हरकतें

फ्लाईओवर ब्रिज पर आने वाले लोग जब नगर निगम की टीम से नहीं माने तो पुलिस ने मोर्चा संभाला. बीते दो दिन में पुल के ऊपर बनी कुछ रील वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. सबसे पहले पुलिस रील बनाने वालों को हिरासत में लिया. इसमें एक व्यक्ति खरगोश की ड्रेस पहनकर पुल के ऊपर खड़ा था और इसके साथ ही उसका वीडियो बना रहे थे, तभी मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने हिरासत में लिया. बेमतलब आने वाले 190 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई. पुलिस ने चालान काटकर 83 हजार रुपये जमा किए.

Jabalpur flyover police action
जबलपुर फ्लाईओवर ब्रिज पर सेल्फी (ETV BHARAT)

स्टंट करने वालों को घर-घर नोटिस भेजेगी पुलिस

जबलपुर के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया "सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने रील बनाकर वीडियो डाले हैं, उनकी गाड़ियों के नंबर के आधार पर खोजा जा रहा है और उनके घरों के पते पर चालान भेजे जा रहे हैं." बता दें कि किन्नर समुदाय के कुछ सदस्यों की एक रील सामने आई है, जिसमें किन्नर समुदाय के सदस्य भड़कीले गाने पर अश्लील नृत्य कर रहे हैं. एक वीडियो में एक डांसर ऊटपटांग कपड़े पहनकर डांस करता हुआ नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर यह युवक रोज फ्लाईओवर के ऊपर जाकर वीडियो बनाकर डाल रहा है.

Jabalpur flyover police action
जबलपुर फ्लाईओवर ब्रिज बना रीलबाजों का अड्डा (ETV BHARAT)

स्टंटबाजों व रीलबाजों से वाहन चालकों की आफत

Jabalpur flyover police action
फ्लाईओवर ब्रिज पर ऊंट और घोड़े लेकर पहुंचे लोग (ETV BHARAT)

बात यहीं खत्म नहीं हुई टूरिस्ट स्पॉट पर चलने वाले ऊंट और घोड़े भी फ्लाईओवर पर देखे जाने लगे. एक युवक पीके के भेष में पुल के आसपास घूमता नजर आया. इसकी हरकतें भी सड़क पर आने जाने वाले लोगों को परेशान कर रही हैं. ऐसे सैकड़ों लोग हैं, जो पुल पर रील बनाने के लिए पहुंच रहे हैं और यह सिलसिला खत्म होता ही नजर नहीं आ रहा. इसीलिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा. लगता है अभी तो पुलिस व प्रशासन का सिरदर्द और बढ़ेगा क्योंकि गणेश जी के दर्शन करने वाले और फिर गरबा पंडाल में जाने वाले लोग घरों से निकलना शुरू नहीं हुए हैं.

