नर्मदा सब बहा ले जाएगी, पानी का लेवल 7 फीट बढ़ा, बरगी बांध के गेट खुलते ही जलजले का खतरा - Narmada Water Rise

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Jabalpur On the verge of Flood: नर्मदा नदी के बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से बरगी बांध का जल स्तर बढ़ रहा है और बरगी बांध से अभी 7 गेटों से जितना पानी छोड़ा जा रहा है उससे दोगुना पानी छोड़ने की जरूरत महसूस हो रही है इसलिए दो गेट और खोले जा रहे हैं. वर्तमान गेटों की जल निकासी बढ़ाई जा रही है. प्रशासन ने नर्मदा किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की है कि इस पानी की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर लगभग 7 फीट तक बढ़ जाएगा इसलिए लोग सतर्कता से रहें.

जबलपुर के आसपास के इलाकों में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है. बीते दो दिनों में लगभग 3 इंच बारिश फिर दर्ज की गई है जबलपुर में बारिश का इस साल का आंकड़ा 731 मिली मीटर पर पहुंच गया है और लगातार हो रही बारिश की वजह से छोटी नदियों मैं भी उफान की स्थिति है.