ETV Bharat / state

जबलपुर के जंगल का सोना! बरसात में मिलता है पिहरी मशरूम, स्वाद के आगे मटन-चिकन फेल

जबलपुर के जंगलों में पाया जाता है पिहरी मशरूम. केवल प्राकृतिक तरीके से होता है उत्पादन. नहीं की जा सकती इसकी खेती.

JABALPUR PIHRI MUSHROOM
बरसात में मिलता है पिहरी मशरूम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 9:33 AM IST

Updated : September 25, 2025 at 9:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: बरसात के मौसम में मात्र दो माह के लिए ही पिहरी मशरूम बाजार में आता है. जंगल का यह विशेष उत्पादन जबलपुर के आसपास के जंगली क्षेत्र में होता है. वहीं से आदिवासी इसे उखाड़ कर लाते हैं और सड़कों पर बेचते हुए नजर आते हैं. इस जंगली मशरूम के शौकीन लोग बताते हैं कि यह एक पौष्टिक औषधि है और उसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है. इन लोगों का कहना है कि दूसरे मशरूम की तरह इस उगाया नहीं जा सकता है, यह केवल बरसात में प्राकृतिक तरीके से ही उगता है.

मध्य प्रदेश के जंगलों में भारी जैव विविधता है. यह जैव विविधता बारिश के मौसम में स्पष्ट नजर आती है. पानी गिरने के साथ ही बहुत से पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाते हैं. इनमें से कुछ पेड़ पौधे बारिश की शुरुआत में ही उग जाते हैं और बारिश खत्म होते-होते इनका भी अंत हो जाता है. लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो लगातार चलने वाली लंबी बारिश के बाद उगते हैं.

जंगल में उगता है पिहरी मशरूम (ETV Bharat)

जंगल में ऊगता है पिहरी मशरूम
जबलपुर के आसपास के जंगलों में बारिश के पहले दो माह बीतने के बाद कई मशरूम भी उगते हैं. हालांकि इनमें से सभी खाने लायक नहीं होते. लेकिन इन्हीं में से एक पिहरी मशरूम खाने लायक होता है, जो बरसात के मौसम में ही उगता है. लेकिन इसकी जानकारी सभी को नहीं होती, क्योंकि कुछ जंगली मशरूम भी इसी के जैसे लगते हैं. लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस मशरूम को बखूबी पहचानते हैं.

PIHRI mushroom produced naturally
जबलपुर के जंगलों में पाया जाता है पिहरी मशरूम (ETV Bharat)

600 रुपए किलो बिकता है मशरूम
जबलपुर के सत्येंद्र ने बताया कि, ''हर साल वह जंगल से पिहरी खरीद कर लाता है और उसे बाजार में बेचता है. इस साल जंगल में पहरी मशरूम कम नजर आ रहा है, इसलिए इसके दाम बहुत अधिक हैं. वह इसे ₹600 प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है.'' सत्येंद्र ने बताया कि, ''इसका उत्पादन आम मशरूम या दूसरे मशरूम की तरह खेत या फार्म पर नहीं किया जा सकता. यह केवल बरसात में ही प्राकृतिक तरीके से उगता है. इसी लोग बड़े चाव से खाते हैं, यह बहुत स्वादिष्ट होता है. इसके साथ ही इसमें बहुत पौष्टिक गुण होते हैं.''

PIHRI mushroom produced naturally
प्राकृतिक तरीके से होता है उत्पादन (ETV Bharat)

महंगे दामों में भी खरीद लेते हैं लोग
जबलपुर के खमरिया इलाके में रहने वाली शोभा ठाकुर ने बताया कि, ''इसे पकाने के पहले अच्छे से धोना पड़ता है. इसके बाद इसे सामान्य सब्जी की तरह पका लिया जाता है. हर साल लोग इस मशरूम के बाजार में आने का इंतजार करते हैं और उन्होंने महंगे दामों पर भी इसे खरीदा.''

मशरूम को प्रोटीन का स्रोत माना जाता है, हमारे जंगलों में कई किस्म के मशरूम पाए जाते हैं लेकिन इनमें से सभी खाने लायक नहीं होते. क्योंकि कुछ मशरूमों के बारे में कहा जाता है कि वह जहरीले होते हैं. ऐसी स्थिति में केवल जानकार आदिवासी ही बता सकते हैं कि कौन सा मशरूम खाने लायक है और कौन सा नहीं. प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाला यह खाद्य पदार्थ पूरी तरह से रसायन मुक्त और प्राकृतिक उत्पादन है.

Last Updated : September 25, 2025 at 9:49 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JABALPUR NEWSPIHRI MUSHROOM FOUND RAINY SEASONPIHRI MUSHROOM PRODUCED NATURALLYWILD MUSHROOM BENEFITSJABALPUR PIHRI MUSHROOM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मां दुर्गा के 9 रूपों में सजी बुजुर्ग महिलाएं, गेटअप देख खुशी से खिल उठे चेहरे

आसमां से निहारिये मैहर का मां शारदा धाम मंदिर, नवरात्रि में ड्रोन और CCTV से क्राउड मैनेजमेंट

रीवा में मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में भजन संध्या, पंडाल में गूंजी कविता पौडवाल की सुरीली आवाज

रीवा में मां करणी के स्थापना दिवस में आए एशिया के सबसे लम्बे इंसान, शादी को लेकर कही बड़ी बात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.