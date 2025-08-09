जबलपुर: संस्कारधानी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आर्मी के लिए बहुचर्चित सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन कराने वाली इवेंट कंपनी पर आयोजन कराने के नाम पर 54 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा है. आरोप है कि सेना के अधिकारियों द्वारा कई बार बातचीत और रकम लौटाने के आश्वासन के बावजूद राशि वापस नहीं की गई. आखिरकार परेशान होकर अधिकारियों ने गोरखपुर थाने में कंपनी के संचालक राहुल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी.

सूर्या हाफ मैराथन के आयोजन में फ्रॉड

जानकारी के अनुसार, 17 नवंबर 2024 को ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट सेंटर द्वारा सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था. इसके लिए हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड ने ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट सेंटर (जीआरसी) को नोडल एजेंसी नियुक्त किया था. इसी दौरान सिनेक्राफ्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर राहुल मिश्रा ने सेना के अधिकारियों से संपर्क किया था.

घाट फेस्टिवल का हवाला देकर जीता भरोसा (ETV Bharat)

इस दौरान यानि 2024 में बताया था कि उनकी कंपनी जनवरी 2025 में घाट फेस्टिवल का आयोजन कर रही है, जिसमें बड़े कलाकार शामिल होंगे. इसी भरोसे के चलते जीआरसी ने मैराथन आयोजन के लिए उसकी कंपनी से एमओयू किया था.

पंजीकरण शुल्क सीधे कंपनी खाते में ट्रांसफर

मैराथन में 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ रखी गई थी, जिसमें आयु वर्ग के हिसाब से अलग-अलग पंजीकरण शुल्क तय था. इस शुल्क से कुल 53,55,369 रुपए जमा हुए. आरोप है कि ये पैसे राहुल मिश्रा ने सीधे अपनी कंपनी के खाते में ट्रांसफर करा लिए, जबकि यह रकम जीआरसी के खाते में जानी थी. आयोजन के बाद भी राशि जीआरसी को नहीं दी गई.

घाट फेस्टिवल में भी हुई थी धोखाधड़ी

इसके पहले भी घाट फेस्टिवल में धोखाधड़ी का मामला सामने आ चुका है. 24 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में गायक पीयूष मिश्रा और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर का शो होना था, लेकिन तय रकम न मिलने पर कलाकारों ने कार्यक्रम में आने से इंकार कर दिया था. इससे नाराज दर्शकों ने तोड़फोड़ की थी और तिलवारा पुलिस ने इस मामले में राहुल मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

जेल से छूटने के बाद सेना के अधिकारियों ने राहुल मिश्रा को रकम लौटाने के लिए कहा. उसने शपथ पत्र देकर समय मांगा लेकिन इसके बाद भी राशि नहीं लौटाई. आखिरकार परेशान होकर सेना के अधिकारी रोहतक सिंह ने गोरखपुर थाने में राहुल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.