जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के भैया-दीदी की गजब मुहिम, स्कूली बच्चों का फ्री में संवार रहे भविष्य
जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का ग्रुप सरकारी स्कूलों में दे रहा शिक्षा, गरीब बच्चों के बड़े स्कूलों में पढ़ने के सपनों को मिली उड़ान.
जबलपुर: सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्र-छात्राओं ने पढ़ाई के साथ-साथ समाज सेवा की शानदार ऐसी मिसाल पेश की है. 'करवा' नाम का यह स्वयंसेवी ग्रुप न सिर्फ खुद बेहतर भविष्य की तैयारी कर रहा है, बल्कि आसपास के गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भी शिक्षित कर उनके सपनों को उड़ान देने में जुटा है. ये ग्रुप मुफ्त में बच्चों को नवोदय, ग्रामोदय और एकलव्य जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करा रहा है. इसका नतीजा रहा कि अभी तक कई बच्चों को बड़े स्कूलों में एडमिशन मिल चुका है.
कॉलेज में मिले टास्क को मान ली जिम्मेदारी
कॉलेज के छात्र-छात्राएं अक्सर सोशल वर्क करते हैं. जबलपुर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं को भी सोशल वर्क करने का 2012 में एक टास्क मिला था और इनके ग्रुप को 'करवा' नाम दिया गया था. करवा के छात्र-छात्राओं ने तय किया कि वह कॉलेज के आसपास के सरकारी और कमजोर स्थिति के स्कूलों में शिक्षा देंगे.
इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक अनाथालय है उसमें जाकर सेवा करेंगे, अनाथ बच्चों के लिए कपड़ों का और उनके लिए जरूरी सामान की व्यवस्था करेंगे. कॉलेज के आसपास के पर्यावरण के लिए भी काम किया जाएगा.
60 छात्रों का ग्रुप करवा के तहत कर रहा काम
इंजीनियरिंग में चौथे वर्ष के छात्र और करवा के सदस्य अनुराग सोनी बताते हैं कि "हमने करवा में फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक 60 छात्रों को जोड़ा है. सभी के अपने-अपने काम हैं. कुछ लोग पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं तो कुछ लोग अनाथालय के लिए काम करते हैं. कुछ पर्यावरण पर काम करते हैं और एक बड़ा ग्रुप छात्र-छात्राओं को पढ़ने में मदद कर रहा है. इस स्कूल में केवल 2 शिक्षक हैं. प्रशासन की तरफ से इस ग्रुप को स्कूल में पढ़ाने की अनुमति दी गई है."
2 बच्चों को मिल चुका है अच्छे स्कूल में एडमिशन
इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक बगल में एक बड़ी बस्ती है जिसे रांझी के नाम से जाना जाता है. यहीं पर 8वीं तक का एक सरकारी स्कूल है. करवा के सदस्य और इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र प्रणव कुमार ने बताया कि "इस सरकारी स्कूल में हम पांचवी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं. हमारी पूरी कोशिश है कि इन बच्चों को एकलव्य, ग्रामोदय और नवोदय जैसे स्कूलों में दाखिला मिल जाए, इसलिए हम बच्चों को इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में पढ़ा रहे हैं." प्रणव ने बताया कि अब तक इस स्कूल के 2 छात्रों को ग्रामोदय और नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिल चुका है.
ज्यादातर बच्चों के पास कोचिंग के लिए नहीं होता पैसा
करवा ग्रुप की सदस्य और इंजीनियरिंग कॉलेज के सेकंड ईयर की छात्रा वैष्णवी बताती हैं कि "इन छात्र-छात्राओं में ज्यादातर के पास कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं होता. ज्यादातर बच्चे गरीब हैं. बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं और हम इन्हें गणित, विज्ञान और अंग्रेजी का अध्ययन करवा रहे हैं."
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेकंड ईयर में पढ़ने वाले कृष्ण नामदेव ने बताया कि "इन छात्र-छात्राओं में कुछ बच्चे बहुत होशियार हैं. हमारी कोशिश यह होती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिल सके." हालांकि कृष्ण नामदेव का कहना है कि "बहुत से बच्चों के अभिभावक बच्चों को पढ़ने का पूरा मौका नहीं देते. कई बार क्लास में से ही बच्चों को घर ले चले जाते हैं."
'भैया-दीदी की वजह से मिलती है अच्छी शिक्षा'
इसी स्कूल में तनुज मरावी नामक छात्र पढ़ता है, जो अभी पांचवी क्लास में है. तनुज के पिता ट्रैक्टर चलाते हैं. पूरी कक्षा में तनुज सबसे ज्यादा होनहार बच्चा है. वह शिक्षकों के सारे सवालों का जवाब फटाफट दे रहा था. तनुज ने बताया कि "उसके पिता के पास बिल्कुल समय नहीं होता. हालांकि उसकी मां उसे पढ़ाती हैं लेकिन वो केवल 10वीं तक पढ़ी हैं. इसलिए इंजीनियरिंग के भैया-दीदी की वजह से उसे अच्छी पढ़ाई मिल जाती है. वह भी आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहता है."
ज्यादातर गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं यहां
यहां पर ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों के हैं. किसी के माता-पिता मजदूरी करते हैं तो किसी की मां दूसरों के घरों में खाना बनाने जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बच्चों ने बताया कि उनके माता-पिता उन्हें पढ़ाना चाहते हैं. इसलिए कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जिनके मजदूरी करने वाले मां-बाप बच्चों को ट्यूशन तक पहुंचा रहे हैं. ऐसे में इन गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग के होनहार छात्रों की मदद संजीवनी से कम नहीं है. इंजीनियरिंग के छात्र-छात्राओं के ये मुहिम रंग ला रही है और स्कूल से होनहार बच्चे निकल रहे हैं.