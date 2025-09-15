बेरोजगार बेटे से 82 वर्षीय बुजुर्ग पिता बोले- कुछ काम करो, उसने काम ही तमाम कर दिया
जबलपुर में एक मकान में बुजुर्ग का शव मिला. बेटे ने ही की पिता की हत्या, भागने की फिराक में था, स्टेशन पर दबोचा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 5:48 PM IST
जबलपुर: जबलपुर में 82 साल के बुजुर्ग की उसी के बेरोजगार बेटे ने धारदार हथियार से हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी बेटा पिता के साथ रहता था. परिवार बेहद गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था. आरोपी अमरजीत को काम छोड़े हुए लंबा वक्त बीत गया.
मकान से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी
मामले के अनुसार जबलपुर के माढोताल इलाके में 82 साल के अजीत सिंह रहते थे. अजीत सिंह धार्मिक प्रवचन करते थे. मूल रूप से सिख धर्म के प्रवचन करके उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया. कुछ साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी. उनका बड़ा बेटा पुणे में रहता है. वह सेंट्रल स्कूल में प्रिंसिपल है और छोटा बेटा अमर जीत सिंह उनके साथ ही रहता था. एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया "13 सितंबर को अजीत सिंह के पास में रहने वाले मंगल सिंह ने पुलिस थाने में सूचना दी 2-3 दिन से पड़ोस के मकान से कोई निकला नहीं है. घर का दरवाजा लगा हुआ है और बहुत तीखी बदबू भी आ रही है.
वारदात के दूसरे दिन आरोपी बेटा गिरफ्तार
पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलकर देखा तो सामने अजीत सिंह का शव पड़ा हुआ था. उनके गले और सर पर चोट के निशान थे. मौके से बेटा अमरजीत फरार था. पुलिस ने अमरजीत को तलाश करना शुरू किया. दूसरे दिन उसे जबलपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया गया. अमरजीत से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह मेडिकल स्टोर पर काम करता था, लेकिन उसकी नौकरी छूट गई थी. वह बेरोजगार हो गया था.
- मंगेतर ने फोन कर मिलने बुलाया, घर से निकले युवक का जंगल में मिला शव
- तंबाकू वाला गुटखा नहीं दिया तो कर दी बेरहमी से हत्या, जबलपुर में दिल दहला देने वाली घटना
बुजुर्ग पिता का गला काटकर हत्या
आरोपी बेटे का कहना है कि उसने कई जगह काम तलाशा लेकिन कहीं कोई नौकरी नहीं मिली. वहीं, उसके पिता उसे लगातार कुछ काम करने का बोल रहे थे. कई बार पिता ने उसे डांटा भी. इसी से परेशान होकर उसने पहले उनके सिर पर चोट मारी और बाद में उनका गला काट दिया. बता दें कि ये वारदात कई सवाल खड़े करती है. क्या परिवार में रिश्ते इस हद तक खराब हो सकते हैं कि नौबत मर्डर तक आ जाए. सवाल आरोपी के बड़े भाई पर भी उठता है जो परिवार को अकेला छोड़कर चला गया, जबकि उसके पिता 82 साल के थे और उन्हें और भाई को उसकी जरूरत थी.