बेरोजगार बेटे से 82 वर्षीय बुजुर्ग पिता बोले- कुछ काम करो, उसने काम ही तमाम कर दिया

बुजुर्ग पिता का गला काटकर हत्या ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 15, 2025 at 5:48 PM IST 3 Min Read