जबलपुर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच दनादन फायरिंग, कुर्सियां फेंकी, भगदड़ मची

जबलपुर में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान भिड़े दो पक्ष ( ETV BHARAT )

मामले के अनुसार शहर के कांचघर चौक में दशहरा चल समारोह के दौरान तनाव बढ़ गया. समारोह के स्वागत के लिए भाजपा और कांग्रेस के मंच आमने-सामने लगे थे. झाकियां निकल रही थीं. इसी बीच दोनों पक्षों के बीच कोई अफवाह फैल गई और देखते ही देखते तनाव बढ़ गया. दोनों दलों के कार्यकर्चा आमने-सामने हो गए. मंचों के सामने रखी कुर्सयां फेंकी जाने लगी. ये देखकर भगदड़ मच गई. इस दौरान गोलियां चलने की आवाजें गूंजते ही जिसे जहां भागने का रास्ता दिखा वह वहां से दौड़ता नजर आया.

जबलपुर : जबलपुर में शुक्रवार देर रात करीब डेढ़ बजे बीजेपी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष हो गया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गईं. उस समय और ज्यादा अफरातफरी मच गई, जब गोलियां चलने की तड़ातड़ आवाजें गूंजने लगी. जिसको जहां भागने का मौका मिला तो भागा. सूचना पाते ही मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची. बड़ी मुश्किल से हालात काबू में हुए. हालांकि पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है.

घमापुर पुलिस स्टेशन पास में होने के कारण सारा फोर्स मौके पर पहुंचा और हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को यहां वहां खदेड़ा. तुरंत ही कई पुलिस थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई. इसके बाद हालात काबू में आए. इस घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है. उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा का कहना है "बीजेपी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी हो गई थी लेकिन पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच कर शांति स्थापित कराई."

पुलिस ने फायरिंग की बात नकारी, वीडियो देखकर जांच करेंगे

गोलियां चलने के सवाल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा का कहना है "वीडियो देखकर जांच की जाएगी कि क्या इस प्रकार की घटना हुई है. अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी." जब पत्रकारों ने सवाल किया कि विवाद की वजह क्या थी तो सूर्यकांत शर्मा ने बताया "जब भीड़ ज्यादा होती है तो कोई कुछ भी अफवाह फैला देता है. इसी प्रकार यहां भी किसी ने कोई अफवाह फैलाई, जिससे तनाव हुआ. हालांकि पुलिस ने तुरंत शांति बहाल कर दी."

जबलपुर में कांग्रेस व बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच फायरिंग (ETV BHARAT)

मौके पर कई कुर्सियां टूटी पड़ी मिली

वहीं, इस घटना को लेकर मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि दोनों ही दलों के कई लोग घायल हुए हैं. मौके पर टूटी पड़ी कुर्सियां इसकी गवाही दे रही थीं. हालांकि अच्छी बात ये रही कि तनाव के बीच बीजेपी व कांग्रेस के कई नेता लोगों को शांत करते दिखे. वरिष्ठ नेताओं ने कार्यककर्ताओं को शांत रहने की हिदायत दी, जिससे दोनों दलों के लोग शांत हुए.