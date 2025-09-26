जबलपुर में ननद के प्यार में पगलाई भाभी को हुआ लवेरिया, पति-बच्चे को छोड़ रफूचक्कर
जबलपुर जिले के अमरपाटन में ननद-भाभी के बीच लव अफेयर में नाटकीय मोड़. पीड़ित पति रोता हुआ पहुंचा पुलिस के पास.
जबलपुर : आमतौर पर देखा जाता है कि ननद और भाभी के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है. लेकिन जबलपुर में एक ननद अपनी भाभी की खूबसूरती पर मर मिटी. पहले दोनों में इश्क पनपा. जब ननद को लगा कि उनकी लव स्टोरी में भाभी का पति व उसका बच्चा बाधा बन रहा है तो एक दिन वह भाभी को लेकर रफूचक्कर हो गई. एक माह पहले घर भागी दोनों महिलाओं का कोई सुराग नहीं मिल रहा है. पति पुलिस से अपनी पत्नी को खोजने की गुहार लगा रहा है.
भाभी ने 7 साल पहले की थी लवमैरिज
मामले के अनुसार जबलपुर जिले के अमरपाटन निवासी एक युवक ने युवती से 7 साल पहले लवमैरिज की थी. 30 वर्षीय पीड़ित पति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया "लवमैरिज के बाद उसके पत्नी से अच्छे संबंध रहे. युवक इस दौरान पढ़ाई करने के लिए जबलपुर में रहने लगा. उसकी ममेरी बहन उसके घर आने-जाने लगी. इस दौरान ननद और भाभी के बीच रिश्ता सामान्य दिखता रहा. लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं."
भाभी व ननद के बीच पनपा इश्क
इस दौरान युवक को कभी भी अपनी पत्नी और बहन पर किसी प्रकार का शक नहीं हुआ. पीड़ित पति ने बताया "इसके बाद उसकी पत्नी कुछ दिन तक मेरे व बेटे के साथ रही. लेकिन इस दौरान वह अपनी ननद से लगातार मोबाइल पर संपर्क पर रही. ये वह सब देखता रहा लेकिन कभी सोचा नहीं था कि दो महिलाएं भी आपस में लव अफेयर कर सकती हैं. पिछले माह 12 अगस्त को उसकी पत्नी अचानक घर से बिना बताए गायब हो गई. उसकी पत्नी उसे अगले दिन जबलपुर रेलवे स्टेशन पर मिली. इसके बाद वह अमरपाटन चली गई. बाद में वह मेरे व बेटे के साथ कुछ दिन तक रही."
मोबाइल चैटिंग से पति को समझ आया माजरा
पीड़ित पति ने बताया "22 अगस्त को उसकी पत्नी उसे छोड़कर फिर गायब हो गई. इस तरह से वह करीब एक माह से गायब है. जब उसने पत्नी का मोबाइल चेक किया तो उसमें मेरी बहन यानी उसकी ननद के साथ चैटिंग मिली. इससे शक और गहरा गया." इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा ने बताया "फरियादी पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. जबलपुर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है."