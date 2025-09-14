ETV Bharat / state

उम्र से 10 साल कम लगेंगे आप, त्वचा के रंग में भी कर सकते हैं बदलाव, डॉक्टरों ने खोला सेहत का राज

जबलपुर में भारत भर से त्वचा रोग का इलाज करने वाले डर्मेटोलॉजिस्ट इकट्ठे हुए हैं. इन्होंने जबलपुर के एक बड़े होटल में 3 दिन की एक कांफ्रेंस का आयोजन किया है. इस आयोजन में इन सभी की सबसे बड़ी चिंता झोला छाप डॉक्टर हैं. वहीं, 100 से ज्यादा डॉक्टरों ने त्वचा संबंधी कई विषयों पर अपने अनुभव साझा किये.

जबलपुर: भारत भर के डॉक्टर फर्जी डॉक्टरों से परेशान हैं. इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट संगठन ने इस मामले को जनहित के माध्यम से कोर्ट के सामने रखने का फैसला लिया है. वहीं, जबलपुर में त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि. एंटी एजिंग स्वरूप पाने के भी तरीके उनके पास हैं. सफेद दाग अब बीमारी नहीं है और गोरेपन को लेकर हानिकारक क्रीमों की बजाय लोगों को त्वचा की देखभाल करनी चाहिए.

जबलपुर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अमरेंद्र पांडेय ने बताया कि "एलोपैथिक तरीके से इलाज करने वाले डॉक्टर फर्जी डॉक्टरों से परेशान हो गए हैं. इसलिए उन्होंने नकली चिकित्सा के विरुद्ध विषय को लेकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है."

डॉ. अमरेंद्र पांडे का कहना है कि "बिना एमबीबीएस किए किसी को भी एलोपैथिक इलाज करने की कानूनी रूप से अनुमति नहीं है लेकिन इसके बावजूद पूरे भारत में बिना डिग्री के लोग धड़ल्ले से एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं. हमने पहली बार अपनी कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को चर्चा के लिए उठाया है. हम सभी की इस बात पर सहमति बनी है कि अब इस मुद्दे को हम जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट में उठाएंगे. जिससे जिन लोगों के पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है वे एलोपैथिक इलाज न कर सकें."

डर्मेटोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन (ETV Bharat)

अमरेंद्र पांडे का कहना है कि "केवल त्वचा रोग विशेषज्ञ ही नहीं बल्कि तमाम एलोपैथिक डॉक्टर इस समस्या से परेशान हैं. इसमें केवल फर्जी डॉक्टर ही नहीं बल्कि जिन लोगों ने एलोपैथिक की पढ़ाई नहीं की है, ऐसे डेंटिस्ट होम्योपैथिक और बीएएमएस करने वाले डॉक्टर भी एलोपैथिक दवाइयों का इलाज में इस्तेमाल करते हैं. इससे मरीजों को नुकसान होता है.

सही इलाज से ठीक होगा त्वचा रोग

डॉ. वरुण त्यागी इस कांफ्रेंस में शामिल होने के लिए दिल्ली से जबलपुर आए हैं. डॉक्टर वरुण त्यागी एक डर्मेटोलॉजिस्ट है. उनका कहना है कि "इस कांफ्रेंस में हम केवल फर्जी डॉक्टरों की समस्या पर ही विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि त्वचा से जुड़ी बीमारियों का अब पूरी तरह समाधान है. इसलिए लोगों को सही डॉक्टर से ही त्वचा संबंधित रोगों का इलाज लेना चाहिए.

सही इलाज से ठीक होगा त्वचा रोग (ETV Bharat)

सफेद दाग कोई संक्रामक बीमारी नहीं

बताया गया कि आज सफेद दाग एक बड़ी समस्या है. इसमें हमारे शरीर के रंग का निर्धारण करने वाली कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं. इसकी वजह से त्वचा में सफेद रंग के दाग नजर आने लगते हैं. आज भी लोग इन दागों को कोढ कहते हैं. जबकि यह कोढ की बीमारी नहीं है बल्कि बहुत छोटी समस्या है जिसे अब हल किया जा सकता है. इसके इलाज के कई तरीके मेडिकल साइंस में उपलब्ध हैं. सफेद दाग कोई संक्रामक बीमारी नहीं है. इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि उन्हें मदद करने की जरूरत है.

गोरा होने वाला क्रीम हो सकता है घातक

कालापन आज भी हमारे समाज का एक टेबू हैं. लोग काले और गोरों के बीच में भेद करते हैं, इसकी वजह से हर आदमी गोरा होना चाहता है. यह चाहत कई बार हद पार कर जाती है और लोग ऐसी क्रीम का इस्तेमाल करने लगते हैं जो यह दावा करती है कि वह आपके चमड़ी के रंग को बदल सकता है. डॉ. वरुण त्यागी का कहना है कि "रंग हमें कुदरत से मिलता है. यदि हम त्वचा की सही देखभाल करें और डॉक्टर से सलाह लें तो थोड़ा बहुत परिवर्तन रंग में किया जा सकता है. लेकिन त्वचा के रंग को पूरी तरह परिवर्तित नहीं किया जा सकता. इसलिए इस भ्रम में नहीं आना चाहिए और हानिकारक क्रीमों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. यह त्वचा में घातक असर छोड़कर जाती है."

एंटी एजिंग के लिए डॉक्टर की सलाह

पूरी दुनिया में इस समय एंटी एजिंग को लेकर बहस चल रही है. हर आदमी जवान दिखना चाहता है. डॉ. वरुण त्यागी का कहना है कि "एंटी एजिंग पर चर्चा अच्छी है. यदि हम अपनी दिनचर्या ठीक कर लें, अपना खान-पान ठीक कर लें तो बहुत हद तक हम अपनी उम्र से 10 साल कम तक का स्वरूप पा सकते हैं. लेकिन इसके लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह लेना जरूरी है.

यहां आए 100 से ज्यादा डॉक्टरों ने अपने अनुभव एक दूसरे से साझा किये. डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ने त्वचा संबंधी रोगों में होने वाले नए प्रयोग दवाइयां और मशीनों के इस्तेमाल पर चर्चा की. बीते कुछ सालों से त्वचा संबंधी रोगों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अभी भी त्वचा संबंधी रोगों के इलाज के मामले में सही दवाइयां का इस्तेमाल नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी होती है. इसलिए ऐसी कांफ्रेंस के जरिए डॉक्टर एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करते हैं इसका फायदा पूरे समाज को होता है.