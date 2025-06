ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर कब खुलेगा, प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेटम - JABALPUR FLYOVER CONTROVERSY

जबलपुर में नवनिर्मित फ्लाईओवर के उद्धाटन को लेकर राजनीति शुरू ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 10, 2025 at 10:52 AM IST | Updated : June 10, 2025 at 11:43 AM IST 3 Min Read

जबलपुर: मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में करीब 1 हजार करोड़ की लागत से बनाया गया फ्लाईओवर एक बार फिर राजनीति का मुद्दा बन गया है. कांग्रेस ने इसे शुरू करने के लिए मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुल बनकर तैयार है, लेकिन लोकार्पण और श्रेय की राजनीति के चक्कर में इसे जनता को नहीं सौंपा जा रहा है. पार्टी के पदाधिकारियों ने ऐलान किया है कि अगर 4 दिन के अंदर इसका लोकार्पण नहीं हुआ तो कांग्रेस खुद इसे जनता को समर्पित कर देगी. शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है यह फ्लाईओवर जबलपुर में लगभग 1000 करोड़ की लागत से साढ़े सात किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया गया है. इसका लगभग 95% हिस्सा बनकर तैयार है. इस फ्लाईओवर को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है. यह फ्लाईओवर शानदार इंजीनियरिंग का भी अद्भुत नमूना है. इसमें लगभग 300 मीटर का एक केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया है, जिसमें दो पिलर्स पर 300 मीटर का पुल खड़ा हुआ है. इस अकेले पुल की लागत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है.

जीजी फ्लाईओवर का लोकार्पण आज, चेतक की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां, होशंगाबाद रोड पर लोड खत्म कई बार बढ़ाई जा चुकी है निर्माण की तारीख सौरभ शर्मा के आरोपों का खंडन करते हुए जबलपुर सांसद आशीष दुबे ने कहा, " ऐसी कोई खींचतान नहीं है. अभी फ्लाईओवर का कुछ काम बाकी है, जैसे ही काम पूरा हो जाएगा, उसे तुरंत जनता को समर्पित कर दिया जाएगा. कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह जनता को गुमराह कर रही है." बता दें कि इस फ्लाईओवर के निर्माण की अंतिम तारीख कई बार बढ़ाई जा चुकी है. साथ ही इसकी लंबाई भी बढ़ाई गई है. इसका एक हिस्सा पहले ही शुरू किया जा चुका है.

