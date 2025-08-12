ETV Bharat / state

स्मार्ट मीटर का पाकिस्तानी कनेक्शन! जरा गौर करें कांग्रेस के इन संदेहों पर - PROTEST AGAINST SMART METERS

घरों में बिजली कंपनी द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने खोला मोर्चा. बिजली ग्रिडों पर सायबर अटैक का खतरा बताया.

protest against smart meters
कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 12:35 PM IST

3 Min Read

जबलपुर : मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का विरोध लगातार जारी है. अब कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर परियोजना का कनेक्शन पाकिस्तान से बताया है. कांग्रेस का कहना है "स्मार्ट मीटर में विदेशी कंपनी 'अल्फानार' की भागीदारी है. इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है. इसलिए इस कंपनी का ठेका निरस्त किया जाना चाहिए. इसी मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है."

स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी में पाकिस्तानी अधिकारी

कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा है "अल्फानार कंपनी में बहुत से पाकिस्तान काम करते हैं. स्मार्ट मीटर में डाटा का उपयोग इस कंपनी द्वारा करने पर बहुत ही घातक परिणाम आ सकते हैं. नईम अख्तर, अजहर इकबाल शाह, वकार अहमद, मोहम्मद इकराम और तारिक नजीर जैसे नाम पाकिस्तान से जुड़े हैं. ये लोग अल्फानार कंपनी में बड़े पदों पर काम काम करते हैं. हाल के दिनों में दुनिया के कई देशों में विद्युत ग्रेड और वितरण प्रणालियों पर सायबर हमले हुए, जिससे बड़े पैमाने पर विद्युत व्यवस्था बाधित हुई है और आर्थिक और सामाजिक संकट पैदा हुआ."

स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने खोला मोर्चा (ETV BHARAT)

अल्फानार कंपनी पर कई प्रकार के संदेह जताए

कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा है "भारतीय स्मार्ट ग्रिड फोरम ISFG ने चेतावनी दी है कि कुछ विदेशी कंपनियां भारत की स्मार्ट मीटर और डाटा प्रबंधन जैसी संवेदनशील परियोजनाओं में काम कर रही हैं. इन प्रणालियों में उपभोक्ता उत्तर बिजली वितरण का नियंत्रण और ग्रेड संचालन की गोपनीय जानकारी होती है, जो गलत हाथों में जाने पर बिजली आपूर्ति बाधित कर सकती है. ISFG ने विशेष रूप से सऊदी अरब की अल्फानार कंपनी का नाम लिया है, जो मध्य प्रदेश और पंजाब में स्मार्ट मीटर परियोजना पर काम कर रही है."

अल्फानार कंपनी को तुर्की से मदद मिलने का आरोप

अल्फानार कंपनी के संचालन को तुर्की से आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है. अल्फानार सऊदी कंपनी है. तुर्की में इसकी उपस्थिति इसकी सहायक कंपनी SFA इलेक्ट्रिक के माध्यम से है. तुर्की स्थित यह सहायक कंपनी अल्फानर के अंतरराष्ट्रीय संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विशेष रूप से विद्युत उत्पादन क्षेत्र में. बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था. अगर इन प्रणालियों में विदेशी हस्तक्षेप हुआ तो लाखों उपभोक्ताओं के मीटर डाटा और ग्रेड संचालन की जानकारी बाहर जा सकती है.

protest against smart meters
कांग्रेस ने अल्फानार कंपनी पर कई प्रकार के संदेह जताए (ETV BHARAT)

स्मार्ट मीटर परियोजना तुरंत रद्द करने की मांग

ज्ञापन देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और जिलाध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने अनुरोध किया "अल्फानर कंपनी से स्मार्ट मीटर परियोजना ठेका तुरंत रद्द किया जाए. पूरे मामले की उच्च स्तरीय सुरक्षा जांच कराई जाए और भविष्य में सभी संवेदनशील परियोजनाओं में विदेशी कंपनियों की भागीदारी पर कड़े नियम बनाए जाएं."

जबलपुर : मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का विरोध लगातार जारी है. अब कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर परियोजना का कनेक्शन पाकिस्तान से बताया है. कांग्रेस का कहना है "स्मार्ट मीटर में विदेशी कंपनी 'अल्फानार' की भागीदारी है. इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है. इसलिए इस कंपनी का ठेका निरस्त किया जाना चाहिए. इसी मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है."

स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी में पाकिस्तानी अधिकारी

कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा है "अल्फानार कंपनी में बहुत से पाकिस्तान काम करते हैं. स्मार्ट मीटर में डाटा का उपयोग इस कंपनी द्वारा करने पर बहुत ही घातक परिणाम आ सकते हैं. नईम अख्तर, अजहर इकबाल शाह, वकार अहमद, मोहम्मद इकराम और तारिक नजीर जैसे नाम पाकिस्तान से जुड़े हैं. ये लोग अल्फानार कंपनी में बड़े पदों पर काम काम करते हैं. हाल के दिनों में दुनिया के कई देशों में विद्युत ग्रेड और वितरण प्रणालियों पर सायबर हमले हुए, जिससे बड़े पैमाने पर विद्युत व्यवस्था बाधित हुई है और आर्थिक और सामाजिक संकट पैदा हुआ."

स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने खोला मोर्चा (ETV BHARAT)

अल्फानार कंपनी पर कई प्रकार के संदेह जताए

कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा है "भारतीय स्मार्ट ग्रिड फोरम ISFG ने चेतावनी दी है कि कुछ विदेशी कंपनियां भारत की स्मार्ट मीटर और डाटा प्रबंधन जैसी संवेदनशील परियोजनाओं में काम कर रही हैं. इन प्रणालियों में उपभोक्ता उत्तर बिजली वितरण का नियंत्रण और ग्रेड संचालन की गोपनीय जानकारी होती है, जो गलत हाथों में जाने पर बिजली आपूर्ति बाधित कर सकती है. ISFG ने विशेष रूप से सऊदी अरब की अल्फानार कंपनी का नाम लिया है, जो मध्य प्रदेश और पंजाब में स्मार्ट मीटर परियोजना पर काम कर रही है."

अल्फानार कंपनी को तुर्की से मदद मिलने का आरोप

अल्फानार कंपनी के संचालन को तुर्की से आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है. अल्फानार सऊदी कंपनी है. तुर्की में इसकी उपस्थिति इसकी सहायक कंपनी SFA इलेक्ट्रिक के माध्यम से है. तुर्की स्थित यह सहायक कंपनी अल्फानर के अंतरराष्ट्रीय संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विशेष रूप से विद्युत उत्पादन क्षेत्र में. बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था. अगर इन प्रणालियों में विदेशी हस्तक्षेप हुआ तो लाखों उपभोक्ताओं के मीटर डाटा और ग्रेड संचालन की जानकारी बाहर जा सकती है.

protest against smart meters
कांग्रेस ने अल्फानार कंपनी पर कई प्रकार के संदेह जताए (ETV BHARAT)

स्मार्ट मीटर परियोजना तुरंत रद्द करने की मांग

ज्ञापन देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और जिलाध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने अनुरोध किया "अल्फानर कंपनी से स्मार्ट मीटर परियोजना ठेका तुरंत रद्द किया जाए. पूरे मामले की उच्च स्तरीय सुरक्षा जांच कराई जाए और भविष्य में सभी संवेदनशील परियोजनाओं में विदेशी कंपनियों की भागीदारी पर कड़े नियम बनाए जाएं."

For All Latest Updates

TAGGED:

CYBER ATTACK ELECTRICITY GRIDSELECTRICITY SMART METERSALFANAR SMART METERSJABALPUR CONGRESS MEMORANDUMPROTEST AGAINST SMART METERS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मध्य प्रदेश में महिलाओं की बल्ले-बल्ले!, सीपरी ऐप करेगा बगिया लगाने में मदद

पीएम फसल बीमा योजना की पहली किस्त जारी, नहीं किया अप्लाई तो ऐसे करें

25 हजार में कैसे होगा? SDM, CEO, DPO को देना होता है, आंगनवाड़ी भर्ती में खुली डिमांड

रतलाम में पानी के विवाद ने उजाड़ा परिवार, पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.