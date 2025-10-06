भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जबलपुर वाटर पाइपलाइन!, पानी की टंकियां सूखी, बूंद-बूंद को तरह रहे शहरवासी
जबलपुर में पाइपलाइन फूटने से बाधित हुई पानी की सप्लाई. पीने के पानी को तरस रहे शहरवासी, वाटर टैंकर ही एकमात्र सहारा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 6:35 PM IST
जबलपुर: शहर की 19 पानी टंकियों को सप्लाई देने वाली मुख्य राइजिंग पाइप लाइन लगातार दूसरी बार फूट गई. इसको दोबारा ठीक होने में फिर 10 दिनों का समय लगेगा. इस पाइपलाइन के फूटने की वजह से पूरी 19 टंकियां में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है. 4 टंकियां तो ऐसी हैं जिनमें बूंद भर पानी नहीं पहुंच पा रहा. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लास्टिक की पाइपलाइन डालने में हुए भ्रष्टाचार की वजह से बार-बार उनको ऐसी परेशानी झेलनी पड़ रही है.
पाइप फूटने की वजह से पानी सप्लाई बाधित
जबलपुर में इस साल अच्छी बारिश हुई है. नदी, तालाब सभी पानी से लबालब हैं. इसके बावजूद लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं. शहर की आबादी लगभग 15 लाख है. आधी से ज्यादा आबादी को रामनगरा वॉटर फिल्टर प्लांट से पानी सप्लाई किया जाता है. फिल्टर प्लांट से पानी शहर की 19 टंकियों तक पहुंचता है.
टंकियों तक पानी पहुंचाने के लिए 1300 मिलीमीटर व्यास की एक पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसकी लंबाई लगभग 3.50 किलोमीटर है. अमृत योजना के तहत 2015 में इस पाइपलाइन को बिछाया गया था. उस समय पाइपलाइन की कीमत 9 करोड़ रुपए थी.
लोहे की जगह बिछाई गई प्लास्टिक की पाइपलाइन
जबलपुर में वाटर सप्लाई हमेशा लोहे की पाइप से ही होती रही है, लेकिन यह पहला प्रयोग किया गया था जिसमें प्लास्टिक फाइबर की पाइपलाइन बिछा दी गई थी. जबकि उस समय भी कुछ विशेषज्ञों ने कहा था कि इस तरह की पाइपलाइन मरुस्थल में बिछाई जाती हैं. यह जबलपुर जैसे शहर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन तत्कालीन नगर निगम के महापौर और नगर निगम के अधिकारियों ने इन आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए लोहे की जगह प्लास्टिक की पाइपलाइन बिछा दी.
रिपेयरिंग के अगले दिन फूट गई पाइपलाइन
बीते 1 साल में शायद ही ऐसा कोई महीना रहा होगा जब यह पाइपलाइन फूटी न हो. नवदुर्गा शुरू होते ही सबसे पहले यह पाइपलाइन फूट गई थी. नवदुर्गा बीत गई, लोगों को उम्मीद थी कि अब उन्हें पूरा पानी मिलेगा, लेकिन जैसे ही पाइपलाइन को रिपेयर करके दोबारा शुरू किया गया, एक ही रात चलने के बाद दोबारा फिर पाइपलाइन फूट गई.
जबलपुर नगर निगम के जल विभाग के अधिकारी राजेश खमरिया का कहना है कि "प्लास्टिक की पाइप लाइन में रिपेयर करने में 10 दिन लगता है, तो अगले 10 दिनों तक अभी से फिर पानी की सप्लाई नहीं की जा सकती."
10 दिनों तक शहर में बंद रहेगी पानी सप्लाई
जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' का कहना है कि "हम पाइपलाइन को जल्द ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. पहले जो गलती हुई है उसे तुरंत नहीं सुधरा जा सकता, लेकिन नगर निगम ने पानी सप्लाई के लिए 1000 मिलीमीटर की एक दूसरी वैकल्पिक पाइपलाइन बिछा रखी है. अभी उसी से पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन 1000 मिलीमीटर की पाइपलाइन से पूरी 19 टंकियों में पानी नहीं पहुंचता, जिस वजह से शहर की 4 टंकियां खाली रह जाती हैं, क्योंकि यह चारों टंकियां बहुत अधिक ऊंचाई पर हैं."
महापौर ने कहा, "जबलपुर पहले ही पहाड़ियों का क्षेत्र है. ऐसी स्थिति में पहाड़ के ऊपर बनी पानी की टंकी तक पानी पहुंचाना एक कठिन काम है. इसलिए जबलपुर के देवताल, बेदी नगर, कोतवाली और मोती नाला क्षेत्र में पानी की सप्लाई 10 दिनों से बंद थी और अब आने वाले 10 दिनों तक और बंद रहेगी. यह सभी क्षेत्र बेहद घनी आबादी के क्षेत्र हैं."
'त्योहारी सीजन की वजह से भी पानी सप्लाई में आ रही समस्या'
जबलपुर नगर निगम के पानी का टैंकर सप्लाई करने वाले कर्मचारी हरिशंकर शुक्ला ने बताया कि "एक दर्जन से ज्यादा टैंकर पूरे 24 घंटे लगे हुए हैं. त्योहारी सीजन होने के चलते भंडारों में भी पानी लग रहा है. लोग विसर्जन के लिए खुद के कुंड बना रहे हैं, उनमें भी पानी लग रहा है. ऐसी स्थिति में जनता को पानी सप्लाई करने में समस्या हो रही है."
सूंपाताल के पास की बस्ती में सविता कोरी ने बताया कि "बीते 10 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है. वे काम पर नहीं जा पा रही हैं. नल में पानी आ नहीं रहा है. टैंकर का कोई भरोसा नहीं रहता, बड़ी समस्या हो रही है." यहीं पर एक बुजुर्ग महिला सरकारी हैंडपंप से पानी भरते हुए नजर आई. सरकारी हैंडपंप का पानी खुली नालियों की वजह से बेहद गंदा हो गया है.
- भोपाल में बिछेगी 700 किलोमीटर नई पाइपलाइन, 30 हजार घरों को मिलेंगे नए कनेक्शन
- 4 साल पहले टंकी बनी, पाइपलाइन बिछी, पानी सप्लाई आज तक नहीं
'पाइप खरीदने में हुआ था भ्रष्टाचार'
शहर में सांसद और विधायक निधि से कई स्थानों पर जमीन में ट्यूबवेल करवाए गए हैं. हमने एक ट्यूबवेल का जायजा लिया तो लोगों ने बताया कि इसमें केवल उसी दिन पानी निकला था जिस दिन इसको खोदा गया था, इसके बाद यहां से कोई पाइप ही निकाल कर ले गया और अब यह बंद पड़ा हुआ है.
नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा का कहना है कि "उस समय पाइप खरीदने में भ्रष्टाचार किया गया था. हमने तब भी विरोध किया था और आज भी हम भरे त्योहार में पानी की सप्लाई रोकने की वजह से विरोध कर रहे हैं. नगर निगम के कार्यपालन यंत्री के दफ्तर में ताला डाल रहे हैं."