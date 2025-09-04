जबलपुर (विश्वजीत सिंह राजपूत): जबलपुर के स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले एक कैक्टस एकेंथोसेरियस टेट्रागोनस के पौधे में फूल आए हैं. यह कैक्टस का पौधा रिसर्च इंस्टीट्यूट में 7 साल पहले लगाया गया था. यह फूल बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह देर रात खिलता है और सुबह सूरज उगाने के पहले बंद हो जाता है. इस कैक्टस का उपयोग अमेरिका में सजावट के साथ दवाई बनाने में भी किया जाता है.

स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लगाया पौधा

जबलपुर में पोली पाथर इलाके में स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट है, इस संस्थान में मध्य प्रदेश के भीतर पाए जाने वाले तमाम किस्म के छोटे बड़े पौधों को उगाया जाता है और उन्हें संरक्षित स्थिति में रखा जाता है. जंगलों में पाए जाने वाले लगभग सब किस्म के पौधे यहां पाए जाते हैं. मध्य प्रदेश के जंगलों में कुछ नागफनी कैक्टस भी पाए जाते हैं, इन्हें भी इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में थोड़ी मात्रा में लगाया जाता है.

कमल से भी ज्यादा सुंदर है ब्रह्म कमल (ETV Bharat)

एकेंथोसेरियस टेट्रागोनस

रिसर्च इंस्टीट्यूट के नर्सरी के प्रभारी डॉक्टर उदय होमकर ने बताया कि, ''आज से 7 साल पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली कई किस्म की कैक्टस की प्रजातियों को रिसर्च इंस्टिट्यूट में लगाया था. इनमें से एक प्रजाति एकेंथोसेरियस टेट्रागोनस का एक पौधा भी उन्होंने लगाया था. बीते 7 सालों में इसमें कभी फूल नहीं आया. लेकिन इस साल इसमें कई फूल देखने को मिले. यह नर्सरी एक जंगल नुमा वातावरण में है. इसलिए दिन में जब उदय होमकर यहां पहुंचते थे, तो यह फूल उन्हें देखने को नहीं मिलता था. बीती रात जब भी नर्सरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इसमें एक बहुत सुंदर बड़ा सा फूल फुला हुआ है और दूसरे कई फूलों की खुलने की तैयारी थी.''

ब्रह्म कमल फूल केवल रात को ही खिलता है (ETV Bharat)

उत्तरी अमेरिका की प्रजाति

उदय होमकर ने बताया कि, ''एकेंथोसेरियस टेट्रागोनस ब्रह्म कमल की ही तरह रात में खिलने वाला एक फूल है, जो रात में ही खुलता है और दिन निकलते ही यह बंद हो जाता है. यह प्रजाति मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, कैरिबियन और उत्तरी दक्षिण अमेरिका में फ्लोरिडा और टेक्सास की निचली रियो ग्रांडे घाटी की मूल निवासी है.''

जबलपुर के स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट में कैक्टस की अनोखी वैरायटी लगी (ETV Bharat)

यह ब्रह्म कमल नहीं है

उदय होमकर ने यह स्पष्ट कर दिया कि, ''इस फूल की प्रवृत्ति भले ही ब्रह्म कमल जैसी हो लेकिन यह ब्रह्म कमल नहीं है. क्योंकि ब्रह्म कमल मूल रूप से केवल हिमालय में ही पाया जाता है. यह एक किस्म का कैक्टस है, इन फूलों में हल्की भीनी-भीनी खुशबू होती है और यह पौधे रात में इसलिए फूल खिलते हैं ताकि यह कीट पतंग को अपनी ओर आकर्षित कर सकें.''

एकेंथोसेरियस टेट्रागोनस

इस प्रजाति के कैक्टस के पेड़ के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल त्वचा के रोग को ठीक करने के लिए भी किया जाता है. क्योंकि इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वहीं इस प्रजाति के पेड़ों का इस्तेमाल डायबिटीज के इलाज में भी किया जाता है. लेकिन भारत में इसको लेकर बहुत अधिक शोध उपलब्ध नहीं है, इसलिए भारत में कैक्टस का इस्तेमाल केवल सजावटी पौधों के रूप में ही किया जा रहा है.''

अमेरिका में पाए जाने वाले कई कैक्टस ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल उनके सजावटी फूलों की वजह से सजावट के लिए किया जाता है. कुछ कैक्टस ऐसे भी हैं जिनकी जड़ों में एक कंद पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल दवा के रूप में भी किया जाता है. भारत में कैक्टस की कई प्रजातियां पाई जाती हैं. ड्रैगन फ्रूट भी इसी किस्म की एक कैक्टस की प्रजाति है, जिसका इस्तेमाल फल के इस्तेमाल में किया जा रहा है. यदि कैक्टस की प्रजातियां पर सही ढंग से शोध किया जाए तो इसके औषधीय गुण का इस्तेमाल करके कई बीमारियों की दवाएं तैयार की जा सकती हैं.