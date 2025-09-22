ETV Bharat / state

GST दरें घटने से बीजेपी नेता जोश में, गुलाब लेकर उतरे बाजार में, पूरी नवरात्रि बचत महोत्सव

जबलपुर में बीजेपी नेता बाजार में पहुंच कर मिले व्यापारियों से. दुकानों पर प्राइस लिस्ट के पोस्टर लगाने की योजना.

Jabalpur BJP Publicity gst
बीजेपी नेताओं ने दिए दुकानदारों को गुलाब (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : देशभर में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गईं. जीएसटी दरें कम होने से बीजेपी नेताओं में भारी उत्साह है. बीजेपी नेताओं का कहना है "केंद्र सरकार के इस कदम से मिडिल क्लास को बहुत राहत मिलने वाली है." जबलपुर में जीएसटी की छूट को भारतीय जनता पार्टी ने बचत महोत्सव का नाम दिया है. भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाजार में फूल लेकर दुकानदारों व ग्राहकों का स्वागत करने के लिए उतरे.

दुकानदारों से अपील- ग्राहकों को फायदा पहुंचाएं

कई सामानों में जीएसटी कम किया गया है और कई सामान पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. इस तरह लगभग 375 सामान के नए रेट ग्राहकों को फायदा पहुंचाएंगे. जबलपुर की कैंट विधानसभा सीट से विधायक अशोक रोहाणी सोमवार को सदर बाजार में फूल लेकर निकले. उन्होंने व्यापारियों को फूल दिए और अपील " ग्राहकों को घटे हुए जीएसटी पर सस्ती दरों में सामान उपलब्ध करवाएं." विधायक अशोक रोहाणी का कहना है "हम पूरी नवरात्र में बचत महोत्सव मनाएंगे. और हर दुकान पर जीएसटी की घटी हुई दरों के सामानों के पोस्टर उपलब्ध करवाएंगे."

बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी (ETV BHARAT)

0% जीएसटी वाले कुछ प्रमुख सामान

  • पैकेट वाला छैना और पनीर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर जैसी स्टेशनरी
  • भारतीय ब्रेड्स (खाखरा, पराठा, रोटी आदि)
  • कुछ जीवनरक्षक दवाएँ

5% जीएसटी वाले प्रमुख सामान

पैकेज्ड स्नैक्स, चिप्स, नमकीन, मिठाइयां, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथब्रश कुछ घरेलू उपकरण (जिन पर पहले 12% या 18% टैक्स था)

सॉस, जैम और अन्य प्रोसेस्ड फूड

18% जीएसटी वाले सामान

एयर कंडीशनर, बड़े टीवी, छोटी कारें, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

Jabalpur BJP Publicity gst
जबलपुर में बीजेपी नेता बाजार में पहुंच कर मिले व्यापारियों से (ETV BHARAT)

दूध पर पहले भी जीएसटी नहीं लगता था

Jabalpur BJP Publicity gst
दुकानदारों से अपील- ग्राहकों को फायदा पहुंचाएं (ETV BHARAT)

वहीं, दूसरी तरफ जीएसटी की घटी हुई दरों से कुछ दुकानदारों को परेशान भी कर रही है. सबसे ज्यादा परेशान दूध विक्रेता हैं, क्योंकि अल्ट्रा हाई टेंपरेचर टेट्रा पैक मिल्क पर जीएसटी कम हुई है लेकिन पाउच पैक पाइश्चराइज मिल्क पर पहले ही कोई टैक्स नहीं लगता था, अब दुकानदार ग्राहकों को समझा नहीं पा रहे हैं कि दूध सस्ता नहीं हुआ है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP SAVINGS FESTIVALREDUCTION GST RATESGST NEW RATES BJP EXCITEDJABALPUR NEWSJABALPUR BJP PUBLICITY GST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पन्ना में अष्टभुजाओं वाली कलेही माता का मंदिर, भक्त के पीछे मुड़कर देखते ही प्रतिमा हुई स्थापित

मध्य प्रदेश का इकलौता मंदिर, यहां ब्रह्म मुहुर्त से शुरू होता गरबा खेल, 400 वर्ष पुराना है टेंपल

4 जंगलों का लिंकअप! नौरादेही से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक, बाघों के लिए बनेगा सुरक्षित कॉरिडोर

बाघों के गढ़ बांघवगढ़ में फिर बाघ की मौत, टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने जंगल ट्रैप कैमरों से लैस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.