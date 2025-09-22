ETV Bharat / state

GST दरें घटने से बीजेपी नेता जोश में, गुलाब लेकर उतरे बाजार में, पूरी नवरात्रि बचत महोत्सव

जबलपुर : देशभर में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गईं. जीएसटी दरें कम होने से बीजेपी नेताओं में भारी उत्साह है. बीजेपी नेताओं का कहना है "केंद्र सरकार के इस कदम से मिडिल क्लास को बहुत राहत मिलने वाली है." जबलपुर में जीएसटी की छूट को भारतीय जनता पार्टी ने बचत महोत्सव का नाम दिया है. भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाजार में फूल लेकर दुकानदारों व ग्राहकों का स्वागत करने के लिए उतरे.

दुकानदारों से अपील- ग्राहकों को फायदा पहुंचाएं

कई सामानों में जीएसटी कम किया गया है और कई सामान पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. इस तरह लगभग 375 सामान के नए रेट ग्राहकों को फायदा पहुंचाएंगे. जबलपुर की कैंट विधानसभा सीट से विधायक अशोक रोहाणी सोमवार को सदर बाजार में फूल लेकर निकले. उन्होंने व्यापारियों को फूल दिए और अपील " ग्राहकों को घटे हुए जीएसटी पर सस्ती दरों में सामान उपलब्ध करवाएं." विधायक अशोक रोहाणी का कहना है "हम पूरी नवरात्र में बचत महोत्सव मनाएंगे. और हर दुकान पर जीएसटी की घटी हुई दरों के सामानों के पोस्टर उपलब्ध करवाएंगे."

बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी (ETV BHARAT)

0% जीएसटी वाले कुछ प्रमुख सामान