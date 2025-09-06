ETV Bharat / state

इलेक्ट्रिक कंपनी के गजब दिमाग से सुरक्षित बना आसमान, बिजली तारों से नहीं जाएगी पक्षियों की जान

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की अनोखी पहल, सारस जैसे सैकड़ों किस्म के प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित आसमान बना रही हैं बिजली कंपनियां.

JABALPUR BIRD GUARDS INSTALLED
इलेक्ट्रिक कंपनी के गजब दिमाग से सुरक्षित बना आसमान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 2:58 PM IST

5 Min Read

जबलपुर: मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने भारतीय सारस और दूसरे प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए अनोखी मुहिम शुरू की है. ट्रांसमिशन कंपनी में अपने तारों पर बर्ड गार्ड और कुछ ऐसे सामान लगाए हैं, जिससे पक्षी इन तारों पर ना बैठे और इनसे दूर उड़ें. इन तारों पर बैठने से पक्षियों की मौत हो जाती थी, जिस कारण ट्रांसमिशन कंपनी की पावर सप्लाई रुक जाती थी. फिलहाल, यह प्रयोग 1000 किलोमीटर की अतिरिक्त उच्च दाब वाली लाइन में किया गया है.

विद्युत लाइन की चपेट में आने से पक्षियों की मौत

विद्युत ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए काफी ऊंचे टावरों को प्रयोग में लाया जाता है. इन टावरों से गुजरने वाली लाइनों की ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि अक्सर इनकी चपेट में पक्षी आ जाते हैं. खासतौर पर प्रवासी पक्षी तो इस ऊंचाई से उड़कर निकलते हैं. इस दौरान कई बार प्रवासी पक्षी हाई वोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आ जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है. वहीं, कई बार ऐसा होता है कि ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी टावर लाइन में लगी इंसुलेटर पर बैठ जाता है. यह इंसुलेटर भी काफी गर्म होते हैं और उनके करीब से हाई वोल्टेज बिजली गुजरती है. इसलिए इस पर बैठने वाले पक्षियों की भी मौत हो जाती है.

save Indian Sarus Crane
बिजली विभाग की मुहिम से पक्षियों को मिला सुरक्षित आसामन (ETV Bharat)

अवरुद्ध बिजली सप्लाई के लिए प्रयास

इस समस्या की वजह से एक तरफ पक्षियों की मौत होती है. वहीं, दूसरी ओर कई बार बिजली की सप्लाई भी अवरुद्ध हो जाती है. बिजली सप्लाई में ट्रिपिंग की समस्या होने लगती है. पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सामने ये 2 बड़ी चुनौतियां थी. पहली बिजली की सप्लाई ना रुके दूसरी पक्षियों की मौत को कम किया जा सके. मध्य प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध निदेशक सुनील तिवारी ने बताया कि "इस समस्या से निदान पाने के लिए ट्रांसमिशन कंपनी ने 1000 किलोमीटर लंबी लाइन पर बर्ड गार्ड लगाए हैं. कंपनी का दावा है कि इससे न केवल बिजली की सप्लाई अनवरत चलेगी, बल्कि पक्षियों की मौत को भी रोका जा सकेगा."

Jabalpur Bird Guards Installed
बिजली कंपनी ने तारों पर लगाए बर्ड गार्ड (ETV Bharat)

पक्षियों के लिए सबसे ज्यादा खतरा

प्रदेश की कई ट्रांसमिशन लाइनें जंगलों और तालाबों के आसपास से होकर गुजरती हैं. ये ही जगहें प्रवासी पक्षियों और बड़े पक्षियों के लिए प्रमुख मार्ग हैं. कई बार ये पक्षी तारों से टकरा जाते हैं या करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है. पावर ट्रांसमिशन कंपनी का अनुभव बताता है कि भारतीय सारस और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी प्रजातियां इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं. इसके अलावा कुछ देसी किस्म के स्थानीय पक्षी भी इन लाइनों के शिकार हो जाते हैं.

कैसे काम करते हैं ये उपकरण?

टावरों पर लगाए गए बर्ड गार्ड पक्षियों को सीधे तार पर बैठने से रोकते हैं. इन्सुलेटर पर रिंग-टाइप प्रिवेंटर लगाए गए हैं, जो करंट से सुरक्षा देते हैं. इसके अलावा, तारों पर फ्लैपर्स लगाए गए हैं. इन फ्लैपर्स पर रेडियम कोटिंग की गई है ताकि दिन और रात दोनों समय पक्षियों को साफ दिखाई दें और वे सुरक्षित दूरी बनाए रखें. अभी तक 1,000 किलोमीटर से ज्यादा जोखिमपूर्ण ट्रांसमिशन लाइनों पर सुरक्षा उपकरण लगाए जा चुके हैं.

MPEB Unique initiative
पक्षियों को बचाने की अनोखी पहल (ETV Bharat)

पक्षियों की मौतों में आई कमी

कंपनी के अनुसार, "अब तक 1,53,384 बर्ड गार्ड, 4,983 प्रिवेंटर और 4,705 फ्लैपर्स लगाए गए हैं. शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन उपकरणों से पक्षियों की मौत और बिजली की ट्रिपिंग दोनों में काफी कमी आई है."

आगे की योजना

मध्य प्रदेश ट्रांसको अब इन उपकरणों की असरकारिता पर नजर रखने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की तैयारी कर रहा है. साथ ही स्थानीय लोगों और रखरखाव करने वाले कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जाएंगे. ताकि इस पहल का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके.

पर्यावरण और बिजली दोनों को लाभ

मध्य प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध निदेशक सुनील तिवारी ने कहा कि "यह पहल कंपनी की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में समर्पण को दर्शाती है. इससे न सिर्फ पक्षियों की जान बचेगी बल्कि उपभोक्ताओं को बिना रुकावट बिजली आपूर्ति भी मिल सकेगी." विद्युत सप्लाई की ट्रिपिंग में सबसे बड़ी समस्या बिजली के खबों पर चढ़ने वाले छोटे पक्षी गिलहरी जैसे जानवर होते हैं.

करंट की चपेट में आने से इन जानवरों की मौत भी हो जाती है. वहीं दूसरी तरफ ट्रिपिंग की वजह से बिजली विभाग भी परेशान रहता है. ट्रांसमिशन लाइनों से शुरू हुआ प्रयास धीरे-धीरे घरों तक पहुंचने वाली सप्लाई लाइनों तक पहुंचेगा. इस तरीके से बिजली सप्लाई के साथ हम अपने पर्यावरण की भी रक्षा कर पाएंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

MPEB UNIQUE INITIATIVEJABALPUR NEWSSAVE INDIAN SARUS CRANEMP BIRDS NOT ELECTRIC WIRESJABALPUR BIRD GUARDS INSTALLED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

घर बना विनायक धाम, छोटे से कमरे में गणेश भगवान के 8000 रूपों के दर्शन

आंखों से देख नहीं सकते शिक्षक रामलाल भिलावेकर, फिर भी हजारों बच्चों का भविष्य किया रोशन

नन्हीं उम्र बड़ी जिम्मेदारी! चौथी कक्षा की छात्रा का एमपी पुलिस में चयन, मिला नियुक्ति पत्र

जिगरी दोस्त की बांह में अपनी बीवी का टैटू देख युवक के होश उड़े, मोबाइल में मिले सबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.