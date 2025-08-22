ETV Bharat / state

साथ जीने मरने की कसम पूरी! लाल चुनरी से बांध कपल ने खत्म की जिंदगी - JABALPUR GIRL BOY KILLED HIMSELF

जबलपुर में युवक और युवती ने एक साथ की आत्महत्या. लाल चुनरी से बंधे मिले दोनों के शव. मामले की जांच में जुटी पुलिस.

JABALPUR GIRL BOY KILLED HIMSELF
लाल चुनरी से बांध कपल ने खत्म की जिंदगी (ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 5:24 PM IST

जबलपुर: गोपालपुर भेड़ाघाट में एक खौफनाक और डरा देने वाला मंजर देखने को मिला. जब महाराष्ट्र के संभाजी नगर की एक किशोरी और शहर के गोरखपुर एरिया के युवक ने हाथों में चुनरी बांध कर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने दोनों के शवों को नदी के किनारे से बरामद किया है. देखने में ऐसा लगा जैसे वो समाज को संदेश देना चाहते हैं की हम साथ में रह नहीं सके मगर मौत अब हमें एक कर देगी. मौत के समय हाथ चुनरी से बांध लेना एक साफ और स्पष्ट संदेश था.

चुनरी से बांधकर कपल ने की आत्महत्या
यह मामला 19 अगस्त के आस पास का बताया जा रहा है. जब नर्मदा के एक पुल पर दोनों मोटरसाइकिल से पहुंचे थे और उन दोनों ने लाल चुनरी से अपने हाथ बांधकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने गुरुवार को पुल के पास से बाइक भी बरामद की थी. वहीं देर शाम गोपालपुर से दोनों के शव बरामद कर लिए. पुलिस ने दोनों की शिनाख्त कर ली है.

महाराष्ट्र में लड़के के खिलाफ केस दर्ज
पुलिस ने बताया कि शवों की पहचान गोरखपुर निवासी युवक और संभाजीनगर की रहने वाली एक किशोरी के रूप में की गई. दोनों की उम्र 16 से 18 के आस पास बताई गई है. पुलिस ने परिजनों को सूचना दी थी, जिस पर युवक के परिजन ने मौके पर पहुंचकर उसकी शिनाख्त कर ली है. साथ ही संभाजी नगर में लड़के के खिलाफ केस दर्ज होने की बात बताते हुए इस मामले को प्रथम दृष्टि में प्रेम प्रसंग से जोड़ कर देखा गया है.

पुलिस का कहना है कि, गोपालपुर में एक फार्म हाउस के पीछे एक लड़के और लड़की के शव मिलने की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची जहां दोनों के हाथ बंधे हुए थे. लड़के का चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में था और युवती के सिर पर बाल नहीं दिखाई दे रहे थे. जिससे यह मंजर बहुत डरावना प्रतीत हो रहा था.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना तिवारी ने बताया कि, ''शवों की पहचान गोरखपुर निवासी ईशांत स्टीफन फेरियर और संभाजीनगर की रहने वाली एक किशोरी के रूप में की गई है. दोनों की उम्र 16 से 18 के आस पास बताई गई है. पुलिस ने परिजनों को सूचना दी थी, जिस पर युवक के परिजन ने मौके पर पहुंचकर उसकी शिनाख्त कर ली. क्योंकि लड़के के खिलाफ लड़की को ले जाने का केस महाराष्ट्र में पहले से है. इसलिये इसे आत्महत्या माना जा रहा है. पर पुलिस अभी मामले को आगे और गंभीरता से लेते हुए हर एंगल की जाँच करेगी.''

