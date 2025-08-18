ETV Bharat / state

बैंक डकैती मामले में 14 किलो सोने तक नहीं पहुंची पुलिस, आरोपी झारखंड बिहार भागे - JABALPUR BANK ROBBERY CASE

जबलपुर के इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में डकैती के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, जेल में रची थी डकैती की साजिश.

JABALPUR BANK ROBBERY CASE
जेल में रची बैंक में डकैती की साजिश (ETV Bharat)
Published : August 18, 2025 at 1:23 PM IST

जबलपुर: इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक डकैती मामले में जबलपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है. पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1.83 लाख रुपए नकद, 2 बाइक और अन्य सामान बरामद किया गया है. लेकिन पुलिस अब तक बैंक से चोरी हुए 15 करोड़ के सोने को बरामद नहीं कर सकी है. वहीं गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि कुछ साथी चोरी का सोना लेकर बिहार और झारखंड भाग गए हैं. पकड़े गए आरोपियों में 3 स्थानीय और 1 दमोह का निवासी है. पुलिस टीम ने बैंक डकैती में शामिल अन्य चोरों की तलाश में जुटी हुई है.

गन पॉइंट पर 15 करोड़ की लूट

गौरतलब है कि 11 अगस्त को जबलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर खितौला में सुबह 8.30 से 8.50 बजे के बीच इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में डकैती हुई थी. इसमें तीन युवक हेलमेट पहनकर हाथों में रिवाल्वर लेकर बैंक के भीतर घुसते हैं और बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर लेते हैं. इसके बाद वे चोर बैंक में रखा 14 किलो 800 ग्राम सोना और 5 लाख रुपए नकद बैग में भरकर वहां से बाहर निकल जाते हैं. वहीं बैंक के बाहर उनके 2 साथी बाइक लेकर तैयार खड़े होते हैं, जिनके साथ वे फरार हो जाते हैं.

बैंक डकैती का मास्टरमाइंड जबलपुर का निकला (ETV Bharat)

20 मिनट में वारदात को दिया अंजाम

मिली जानकारी के मुताबिक डकैती के वक्त बैंक में सिर्फ 4 कर्मचारी मौजूद थे. आरोपियों ने करीब 20 मिनट के अंदर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए. चोरों के जाने के तुरंत बाद बैंक मैनेजर ने इस घटना की जानकारी पुलिस थाने को दी. सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. इस घटना को एक सप्ताह बीत गया है, लेकिन अब तक पुलिस सोने तक नहीं पहुंच सकी है.

ESAF Bank 4 Heist Arrested
बैंक डकैती मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

किराए के घर में रुके डकैत

वारदात के बाद जबलपुर पुलिस के आईजी स्तर के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. इसके बाद उन्होंने मौका मुआयना किया. गठित टीम द्वारा की गई शुरुआती जांच पड़ताल में पता चला कि ये लोग खितौला बस्ती में ही एक घर किराए से लेकर रह रहे थे. बीते 15 दिनों से यहां इन्होंने डेरा डाल रखा था. आरोपियों ने जिसका घर किराए पर लिया था, उसे बताया था कि हम बैंक में लोन देने का काम करते हैं. पुलिस ने यहां से अवैध हथियार बरामद किए.

4 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

जबलपुर पुलिस के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया, "इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. इसमें पाटन के रहने वाले रईस सिंह, इंद्राणा में इन लोगों को मकान दिलवाने वाले सोनू बर्मन, पाटन के हेमराज सिंह और विकास चक्रवर्ती हैं. इनके अलावा आरोपियों ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था. वह पाटन उड़ाना के रहने वाले बब्लू के नाम पर खरीदी गई है. हालांकि, बब्लू अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है."

वारदात से पहले की बैंक की रेकी

एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया, "बैंक के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस की टीम ने खंगालने पर पाया कि वारदात के पहले आरोपियों ने सात दिन तक वहां रेकी की थी. उन्होंने बैंक का पूरा शेड्यूल अच्छे से जांचा-परखा और वहां की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है. कौन-कौन से कर्मचारी कितने बजे ड्यूटी पर आते हैं. उन्होंने इसकी पूरी जानकारी हासिल करने के बाद डकैती के लिए सुबह का वक्त चुना."

जेल में बनाया डकैती का प्लान

पुलिस की जांच में सामने आया कि पाटन का रहने वाले रईस सिंह लोधी मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में छत्तीसगढ़ की राजगढ़ जेल में बंद था. इस दौरान उसकी दोस्ती डकैती के अपराध में जेल में सजा काट रहे झारखंड गैंग से हुई. जेल में रईस और झारखंड गैंग ने इस डकैती का प्लान तैयार किया. फिलहाल, डकैतों की तलाश में जबलपुर पुलिस की टीम झारखंड और बिहार के लिए भी रवाना हो गई है.

