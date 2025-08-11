ETV Bharat / state

जबलपुर में बैंक डकैती, पलक झपकते 14 किलो सोना और नगदी लूटी - JABALPUR BANK ROBBERY

जबलपुर जिले के खितौला स्थित एक निजी बैंक में हथियार लेकर घुसे बदमाश, बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर डकैती.

Jabalpur Bank robbery
जबलपुर के खितौला में बैंक डकैती (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 4:34 PM IST

2 Min Read

जबलपुर : जबलपुर जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित सिहोरा क्षेत्र के खितौला में एक निजी बैंक में बदमाशों ने सोमवार सुबह 9 बजे धावा बोला. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लुटेरे करीब 5 लाख रुपये और 14 किलो सोने लूटकर फरार हो गए. घटना को देखते हुए लगता है बदमाश बेहद शातिर हैं. क्योंकि पलक झपकते ही बदमाशों ने बैंक खाली कर दिया.

बाइक से बैंक पहुंचे 3 हथियारबंद लुटेरे

जबलपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर खितौला स्थित एक स्मॉल फाइनेंस नाम का बैंक संचालित है. रोज की ही तरह सोमवार सुबह 9 बजे बैंक की शाखा खुली. कर्मचारियों ने काम करना शुरू ही किया था कि कुछ ही देर में 3 युवक एक मोटरसाइकिल से बैंक पहुंचे. तीनों एक-एक करके बैंक के भीतर दाखिल हुए. बैंक के अंदर जाते ही बदमाशों ने हथियार निकाल लिए. इसके बाद बदमाशों ने सभी को सरेंडर करने को कहा.

सीएसपी भगत सिंह गटोरिया (ETV BHARAT)

बैंक मैनेजर से सोना और नगदी बैग में भरवाया

लुटेरों ने देसी कट्टे दिखाकर बैंक कर्मचारियों को बंधक बना लिया. इसके बाद धमकी दी कि किसी ने भी आवाज की या पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो गोली चला देंगे. इसके बाद उन्होंने मैनेजर को कब्जे में लेकर बैंक में रखे 14 किलो सोने को एक बैग में भरने के लिए कहा और 5 लाख रुपया नगद भी इन लुटेरों ने बैंक से लूटा. लूट के बाद लुटेरे मोटरसाइकिल से फरार हो गए. लूट की घटना के बैंक मैनेजर ने सायरन बजाया. 15 मिनट तक सायरन बजता रहा.

जबलपुर के पड़ोसी जिलों में अलर्ट

सायरन की आवाज बैंक से गए कॉल के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने बैंक का एक-एक कोना बारीकी से जांचा. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय पूरी टीम के साथ मौके पर रवाना हुए. उनके साथ में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और अन्य पुलिस अधिकारी भी हैं, जो पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं.

लूट के बाद जबलपुर, मंडला, कटनी और नरसिंहपुर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया. एडिशनल एसपी भगत सिंह गटोरिया ने बताया "जिले की सीमाओं के साथ ही पड़ोसी जिलों की पुलिस को अलर्ट किया है."

14 KG GOLD CASH LOOTED BANK LOOTED ARMED CRIMINALS JABALPUR POLICE ALERT JABALPUR NEWS JABALPUR BANK ROBBERY

