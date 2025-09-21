दुनिया के सबसे पुराने डॉक्टर माने जाते हैं बैगा आदिवासी, फूल पत्तियों, जड़ों से कर देते हैं इलाज
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बैगा आदिवासी , सदियों से फूल पत्तियों, जड़ों से कर रहे कई बीमारियों का इलाज.
Published : September 21, 2025 at 1:11 AM IST
जबलपुर : भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है. भारत के सबसे पुराने वैद्य और आयुर्वेद के जानकार मध्य प्रदेश के बैगा जनजाति के लोग माने जाते हैं. यह छोटी सी जनजाति मध्य प्रदेश के बैगा चक इलाके में रहती है. इन लोगों को जंगली जड़ी बूटियां की जो जानकारी है उतनी जानकारी अभी शोध पत्रों में भी नहीं है. बैगा आदिवासी वैद्यों का दावा है कि जड़ी बूटियां से उनके पास हर मर्ज का इलाज होता है.
मध्य प्रदेश मैं बैगा चक नाम से एक क्षेत्र है, यह जगह मंडला, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी और शहडोल जिलों के बीच फैली है. इस जगह को बैगा चक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां बैगा जनजाति रहती है. बैगा जनजाति की मुख्य पहचान इनके शरीर पर बने गोदना से होती है. यह लोग अपने पूरे शरीर पर गोदना करवाते हैं.
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बैगा आदिवासी
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बैगा जनजाति के 55000 लोग थे, इसके अलावा छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी बहुत कम तादाद में बेगा पाए जाते हैं. यह लोग बेवर खेती करते हैं यानी जहां एक बार खेती करते हैं उसी स्थान पर दोबारा खेती नहीं करते और ज्यादातर अपना भोजन खुद उगाते हैं.
यह एक संरक्षित जनजाति है
बैगा जनजाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में रखा गया है और उनके क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं. यहां कोई जमीन नहीं खरीद सकता और ना ही इन्हें कोई विस्थापित कर सकता.
सदियों से घनघोर जंगल में रहते हैं
बैगा जनजाति को इस क्षेत्र में ओझा भी कहा जाता है. ऐसा माना जाता है कि यह तांत्रिक क्रियाएं भी जानते हैं और दवाइयां भी जानते हैं. दरअसल, बैगा जनजाति के लोग जिस इलाके में रहते हैं वहां घनघोर जंगल है. इन्हीं जंगलों के बीच में बैगा आदिवासियों के गांव हैं. कई गांव तो ऐसे हैं जहां तक अभी पहुंच मार्ग तक नहीं है लेकिन इसके बावजूद बैगा आदिवासी सदियों से इन गांव में रह रहे हैं.
इनका पूरा जीवन जंगल पर आधारित है जंगल में पैदा होने वाले, कंदमूल फल पत्तियां, लकड़ी, बीज और जंगली फल इन सभी चीजों की जानकारी देगा आदिवासियों के पास होती है. यही बैगा जनजाति के लोग जंगल में पाए जाने वाली इस वन संपदा का इस्तेमाल बीमारियों के इलाज के लिए करते हैं.
लहरी बाई के पास डेढ़ सौ किस्म का अनाज
श्री अन्न के बीज का बैंक चलाने वाली लहरी बाई भी बैगा हैं. लहरी बाई के पास डेढ़ सौ से ज्यादा किस्म के मिलेट्स का संग्रह है और इन सभी का इस्तेमाल अलग-अलग किस्म की बीमारियों में किया जाता है.
दावा- हमारे पास हर मर्ज की दवा
- डिंडोरी जिले में कृषि विभाग के अधिकारी रहे धनेश परस्ते ने बताया कि उनका पूरा जीवन आदिवासियों के बीच में गुजारा है. वे खुद भी आदिवासी हैं. धनेश का कहना है कि वह अपने क्षेत्र के 65 बैगा आदिवासी वैद्यों को जानते हैं, जिनके पास ऐसी-ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि जिनकी जानकारी किताबों में तक नहीं है.
धणेश परस्ते ने बताया, '' जंगलों में कई किस्म की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं. इनमें कुसुम, कटई, करहरी, मंडरी, भूलन, निर्गुंडी करौंदा, पीपल, आमा, हल्दी, पीली हल्दी, ब्राह्मी, हरड, बहेड़ा आंवला जैसी सैकड़ों किस्म की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं. इसके अलावा कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं जिनके बारे में ना तो शोध हुआ है ना ही उनका जिक्र किसी पुस्तक में मिलता है लेकिन बैगा आदिवासी उनके उपयोग को जानता है और इससे बीमारी का इलाज भी करता है.''