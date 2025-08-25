ETV Bharat / state

जबलपुर में 16 भुजाओं वाले वीर गणेश, सुरंग और रहस्यों से भरा बादशाह हलवाई मंदिर - JABALPUR GANESH TEMPLE

जबलपुर से दूर पहाड़ी में मौजूद है भगवान गणेश का रहस्यमयी मंदिर, 16 भुजाओं में विराजे बप्पा, जानिए बादशाह हलवाई मंदिर का इतिहास.

जबलपुर में 16 भुजाओं में मौजूद हैं वीर गणेश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 2:09 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 2:20 PM IST

7 Min Read

जबलपुर (विश्वजीत सिंह राजपूत): देशभर में भगवान गजानन के स्वागत की तैयारियां धूमधाम से चल रही है. लोग अपने घरों और पंडालों को सजाकर बप्पा की मूर्तियां ले जा रहे हैं. जहां 27 अगस्त यानि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश विधिवत पूजा-पाठ के बाद अगले 10 दिनों के लिए विराजित होंगे. जब गणेश चतुर्थी का बड़ा त्योहार हो, ऐसे में बप्पा और उनके मंदिरों से जुड़ी अद्भुत कहानियों की बात होना स्वाभिक है. इस खास मौके पर हम आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताएंगे. जो 1000 साल पुराना है और उसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है 'बादशाह हलवाई'.

जबलपुर के रहस्यमयी मंदिर पहुंचा ईटीवी भारत

ईटीवी भारत के संवाददाता विश्वजीत सिंह राजपूत इस मंदिर के रहस्य को जानने उस स्थान पर गए. इस दौरान पाया कि जबलपुर में रेलवे स्टेशन से जब ग्वारीघाट के लिए जाते हैं, तब लगभग 6 किलोमीटर पर स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सामने पहाड़ी पर एक मंदिर बना हुआ है. इस मंदिर में लगभग 100 सीढ़ियां हैं. इन सीढ़ियों से चढ़कर जब आप ऊपर पहुंचते हैं, तो एक पुराना मंदिर नजर आता है. सीढ़ियों पर चढ़ते समय ही इस मंदिर के हजार साल पुराने होने का एहसास होने लगता है. मध्य प्रदेश सरकार के पुरातत्व विभाग ने यहां एक बोर्ड भी लगाया हुआ है. जिसमें इस मंदिर को पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व का स्थान बताया गया है.

जबलपुर का बादशाह वीर गणेश मंदिर (ETV Bharat)

कलचुरी काल से जुड़ा मंदिर और मूर्तियों का इतिहास

जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं, तो सामने सबसे पहले एक मूर्ति नजर आती है. जिन लोगों ने पहले कभी कलचुरी कालीन मूर्तियों के इतिहास के बारे में पढ़ा या जाना होगा, उन्हें इस मंदिर में स्थापित मूर्तियों को देखकर समझ आ जाता है कि यह मूर्ति कलचुरी राजाओं के समय ही बनाई गई होगी. मंदिर का स्ट्रक्चर भी उस जमाने का नजर आता है.

जबलपुर का बादशाह हलवाई गणेश मंदिर (ETV Bharat)

वहीं मंदिर के पंडित धर्मेंद्र दुबे ने ईटीवी भारत से बताया कि हमारा परिवार सालों से इस मंदिर की सेवा कर रहा है. मंदिर की सेवा करते हुए हमारे परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूं और हमारा परिवार इसी पहाड़ी पर रहता चला आ रहा है."

पुरातत्व विभाग ने लगाया बोर्ड (ETV Bharat)

16वीं-17वीं सदी की मूर्तियां

इसके बाद पुजारी धर्मेंद्र दुबे ने मंदिर के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी. पुरातत्व विभाग ने जो बोर्ड लगाया है, उसमें मंदिर 16वीं 17वीं सदी का बताया जाता है. धर्मेंद्र दुबे ने बताया कि इस मंदिर के निर्माण में जिस स्थापत्य कला का इस्तेमाल किया गया है. मंदिर के भीतर के पत्थरों में जो बनावट है, वह मध्य प्रदेश में 16वीं 17वीं सदी के मंदिरों में मिली है.

पहाड़ी पर मौजूद भगवान गणेश का मंदिर (ETV Bharat)

गोंडवाना काल में बनाया गया मंदिर

पुजारी धर्मेंद्र का कहना है कि यहां अक्सर पुरातत्व का अध्ययन करने वाले छात्र आते हैं. मूर्तियों को लेकर छात्रों का कहना है कि यह मूर्तियां कलचुरी काल की हैं और कलचुरी काल जबलपुर में 1000 साल पहले था. जबलपुर के तेवर गांव में कलचुरी राजाओं की राजधानी थी. वहां इस तरह की बहुत सी मूर्तियां पहले भी मिली है. अब तक यह तो स्पष्ट हो गया था की मूर्तियां कलचुरी कालीन है और मंदिर गोंडवाना काल में बनाया गया है."

जबलपुर का रहस्यमयी गणेश मंदिर (ETV Bharat)

16 भुजाओं में विराजे भगवान गणेश

धर्मेंद्र दुबे ने बताया कि यहां रखी भगवान वीर गणेश की मूर्ति अद्भुत है. यह मूर्ति लगभग 5 फीट ऊंची है. इसे जबलपुर में पाए जाने वाले काले पत्थर से बनाया गया है. हालांकि अभी इस पर पेंट कर दिया गया है और उसे नया रूप दिया है, लेकिन उस जमाने में मूर्तिकार ने मूर्ति के हर हिस्से में नक्काशी की है. भगवान गणेश की 16 भुजाएं बनाई गई हैं.

इस मूर्ति को देखकर एहसास हो जाता है कि भगवान गणेश इसमें नृत्य मुद्रा में खड़े हैं. भगवान गणेश के बारे में यह कहा जाता है कि वह विघ्नहर्ता हैं और शांत प्रवृत्ति के भगवान हैं, लेकिन इस मूर्ति में उनके हाथ में फरसा, भाला, सांप, गदा है. वहीं कुछ हाथों में कमल और लड्डू भी है, तो कुछ हाथों से भगवान आशीर्वाद देते हुए भी नजर आ रहे हैं. कुल मिलाकर यह मूर्ति भगवान गणेश की दोनों ही मुद्राओं को दिखाती है.

हजारों साल पुरानी मूर्तियां (ETV Bharat)

वीर गणेश के नाम से जाने जाते हैं भगवान

जिसमें भगवान गणेश विघ्नहर्ता भी हैं और शत्रुओं से रक्षा करने के लिए भी तैयार हैं. पंडित धर्मेंद्र दुबे का कहना है कि "उन्होंने कई मूर्तियां देखी हैं, लेकिन ऐसी अद्भुत मूर्ति उन्हें और कहीं देखने को नहीं मिली. उस जमाने की ज्यादातर मूर्तियां खंडित हैं, लेकिन भगवान गणेश की यह पूरी मूर्ति सुरक्षित है. इसलिए वे इन्हें वीर गणेश मानते हैं. वैसे तो साल भर पूजा-पाठ होती है, लेकिन गणेश चतुर्थी के दौरान कुछ विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं."

कलचुरी काली मूर्तियां (ETV Bharat)

जबलपुर गणेश मंदिर को गोंडवाना कनेक्शन

हालांकि इस मंदिर को लेकर एक सवाल अभी भी जहन में हैं, कि आखिर इस जगह का गोंडवाना काल से क्या नाता है? धर्मेंद्र दुबे ने ईटीवी भारत को मंदिर के ठीक पीछे बनी एक सुरंग के बारे में बताया. मंदिर के ठीक पीछे एक पुराना बरगद का पेड़ है. उसके ठीक सामने पत्थर की बनी कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक छोटा सा मंदिर और बना हुआ है. इसके भीतर पहले एक गुफा दिखाई दी, जब अंदर जाओ तो गुफा सुरंग में बदल जाती है, हालांकि यह स्थान वीरान था. इसलिए अंदर जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन ऐसा नजर आ रहा था कि यह सुरंग अंदर कहीं और आगे बढ़ी है. इसके बारे में बताया जाता है कि यह स्थान गोंडवाना काल में विकसित हुआ था.

मंदिर में भगवान गणेश के अलावा कई मूर्तियां मौजूद (ETV Bharat)

क्यों पड़ा मंदिर का नाम बादशाह हलवाई?

इसके बाद भी एक सवाल का जवाब अभी भी अधूरा है कि इस स्थान का नाम बादशाह हलवाई क्यों रखा गया है? मंदिर को भी बादशाह हलवाई नाम से जाना जाता है. जहां तक जबलपुर का सवाल है, यहां कभी भी मुगल बादशाह नहीं रहे. कुछ स्थान पर नवाबों का शासन रहा, लेकिन यहां बादशाह कोई नहीं हुआ. यह बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश से आकर यहां कई हलवाई जरूर बहुत बसे हैं. उनसे जुड़ी कोई कहानी हो सकती है, लेकिन उस कहानी के बारे में यहां किसी को कोई जानकारी नहीं है.

जबलपुर में मौजूद ऐतिहासिक मंदिर (ETV Bharat)

भगवान गणेश के अलावा कई मूर्तियां मौजूद

जबलपुर का बादशाह हलवाई मंदिर पुरातत्व ऐतिहासिक और रहस्य से जुड़ा हुआ है. भगवान गणेश की मूर्ति के अलावा यहां लगभग एक दर्जन से ज्यादा मूर्तियां हैं. इनमें से कुछ मूर्तियों के बारे में तो जानकारी है, लेकिन कुछ मूर्तियों की पूरी जानकारी किसी को नहीं है. पंडित धर्मेंद्र दुबे का कहना है कि "मध्य प्रदेश का पुरातत्व विभाग भी यहां केवल फोटो खिंचवाने के लिए ही आता है. वे मंदिर के रखरखाव के लिए कभी कोई कोशिश नहीं करते."

