ETV Bharat / state

जबलपुर AST ने पकड़ा अफगानी नागरिक, विदेशियों के बनवा रहा था फर्जी पासपोर्ट - AFGHAN CITIZEN ARRESTED JABALPUR

जबलपुर AST ने पकड़ा अफगानी नागरिक ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : August 2, 2025 at 9:29 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 10:30 AM IST 3 Min Read

जबलपुर: आतंकवादी निरोधी दस्ते एटीएस ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने जबलपुर में एक अफगानी नागरिक को हिरासत में लिया है. सोहबत खान नाम का यह युवक बीते 10 सालों से जबलपुर में गैर कानूनी तरीके से रह रहा था. यही नहीं इसने 20 से ज्यादा अफगानी नागरिकों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट भी बनवाए हैं. इस मामले में वन विभाग के एक कर्मचारी के साथ एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है. फर्जी दस्तावेज पर 10 सालों से रह रहा था

जबलपुर के ओमती क्षेत्र में रहने वाले एक अफगानी नागरिक को जबलपुर के एटीएस पुलिस ने पकड़ा है. पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस आरोपी का नाम सोहबत खान पिता बदरुद्दीन खान बताया जाता है. सोहबत खान बीते 10 सालों से जबलपुर के छोटी ओमती इलाके में किराए के घर में रह रहा था. सोहबत खान के पास कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं, उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट भी बनवाया है. यही नहीं बीते 10 सालों में उसने एक महिला से निकाह भी किया है. AST ने प्रेसनोट जारी कर दी जानकारी (ETV Bharat)

जबलपुर: आतंकवादी निरोधी दस्ते एटीएस ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने जबलपुर में एक अफगानी नागरिक को हिरासत में लिया है. सोहबत खान नाम का यह युवक बीते 10 सालों से जबलपुर में गैर कानूनी तरीके से रह रहा था. यही नहीं इसने 20 से ज्यादा अफगानी नागरिकों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट भी बनवाए हैं. इस मामले में वन विभाग के एक कर्मचारी के साथ एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है. फर्जी दस्तावेज पर 10 सालों से रह रहा था

जबलपुर के ओमती क्षेत्र में रहने वाले एक अफगानी नागरिक को जबलपुर के एटीएस पुलिस ने पकड़ा है. पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस आरोपी का नाम सोहबत खान पिता बदरुद्दीन खान बताया जाता है. सोहबत खान बीते 10 सालों से जबलपुर के छोटी ओमती इलाके में किराए के घर में रह रहा था. सोहबत खान के पास कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं, उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट भी बनवाया है. यही नहीं बीते 10 सालों में उसने एक महिला से निकाह भी किया है. AST ने प्रेसनोट जारी कर दी जानकारी (ETV Bharat) वन आरक्षक और एक अन्य भी हिरासत में

सोहबत खान ने न केवल खुद के फर्जी दस्तावेज बनवाए बल्कि उसने 20 अफगानी नागरिकों की जानकारी दी है, जिनके लिए उसने जबलपुर के पते पर पासपोर्ट बनवाने का काम किया है. ये सभी लोग छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं. सोहबत खान जबलपुर के कुछ लोगों के साथ मिलकर फर्जी पासपोर्ट बनवाने का काम कर रहा था. इसी वजह से एटीएस ने जबलपुर के विजयनगर में रहने वाले दिनेश गर्ग और कटंगा में रहने वाले महेंद्र कुमार को भी हिरासत में लिया है. भोपाल पुलिस ने पकड़ा बांग्लादेशी नागरिक, किन्नर बनकर रह रहा था अब्दुल

अवैध बांग्लादेशी खोज लाओ और 50 हजार इनाम पाओ, उज्जैन में हो गई मुनादी! वेस्ट बंगाल से जबलपुर का करवाया आधार कार्ड

दिनेश गर्ग के बारे में बताया जा रहा है कि वह वन विभाग में वन आरक्षक है और 2 साल से कलेक्ट्रेट की चुनाव सेल में काम कर रहा था. इसी दौरान वह लोगों के सर्टिफिकेट बनवाने लगा. सोहबत खान ने 2015 में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था और 2020 में उसने भारतीय पासपोर्ट बनवा लिया. शुरुआत में उसके पास पश्चिम बंगाल का आधार कार्ड था, जिसे उसने परिवर्तित करवा कर जबलपुर का करवा लिया. एटीएस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है. इन लोगों से पूछताछ के बाद कुछ और मामलों का खुलासा होगा कि आखिर इन लोगों ने जिनके पासपोर्ट बनवाए हैं वे किसी गतिविधि में शामिल थे. इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है.

Last Updated : August 2, 2025 at 10:30 AM IST