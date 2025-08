ETV Bharat / state

दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, जबलपुर के AOC म्यूजियम में रखी अनोखी गन - JABALPUR AOC MUSEUM UNIQUE GUN

दूसरे के कंधे पर रखकर चलाने वाली बंदूक ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : August 2, 2025 at 8:13 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 8:18 AM IST 3 Min Read

जबलपुर: हमला करने के लिए दूसरे का कंधा इस्तेमाल करना. यह मुहावरा है लेकिन एक जमाने में ऐसी बंदूके भी बनाई जाती थी, जिसमें दूसरे सैनिक का कंधा बंदूक चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. जबलपुर के एओसी म्यूजियम में आज भी ऐसी बंदूक रखी है, जिसे चलाने के लिए दूसरे के कंधे का इस्तेमाल किया जाता था. यह बंदूक सन 1411 में बनाई गई थी. इन बंदूकों की लंबाई 5 फीट तक होती थी और इन्हें एक अकेला आदमी नहीं चला सकता था. सबसे पहली बंदूक चीनी लोगों ने बनाई बंदूक के इतिहास गन पाउडर से जुड़ा हुआ है. गन पाउडर को पहले ब्लैक पाउडर कहा जाता था. ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इसको चीनी लोगों ने बनाया था. वे इसका इस्तेमाल पटाखों के लिए करते थे. इस दौरान किसी ने एक बांस में गन पाउडर भर के उसमें आग लगाई दी, तो ऊपर रखे हुए पत्थर बिखर गए. ऐसा माना जाता था कि यही पहली बंदूक थी, जो चीन में बनाई गई थी. 13वीं सदी में मंगोल हमलावर और व्यापार की वजह से गनपाउडर यूरोप तक पहुंचा. इसी दौर में शुरुआती बंदूकें बनाई गई.

Last Updated : August 2, 2025 at 8:18 AM IST