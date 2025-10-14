ETV Bharat / state

हवाई सेवा में सौतेलेपन से हाई कोर्ट नाराज, भोपाल-इंदौर से संचालित फ्लाइट को जबलपुर से जोड़ें

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर में गिनी-चुनी फ्लाइट उड़ने पर तल्ख टिप्पणी की. जबलपुर के साथ सौतेले व्यवहार पर भी नाराजगी.

Jabalpur air services issue
हवाई सेवा में जबलपुर से सौतेलेपन से हाई कोर्ट नाराज (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 2:50 PM IST

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने जबलपुर से फ्लाइट संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की है. युगलपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा "भोपाल तथा इंदौर से संचालित फ्लाइट को जबलपुर से कनेक्ट करने के लिए न्यायिक आदेश जारी किये जाएं."

युगलपीठ ने असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को निर्देशित किया है "अगली सुनवाई के पूर्व संबंधित विभागीय अधिकारी तथा याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं के साथ संयुक्त बैठक करते हुए निर्णय लें और न्यायालय को अवगत करवाएं." याचिका पर अगली सुनवाई 6 नवंबर को निर्धारित की गयी है.

जनहित याचिका में किन तथ्यों का उल्लेख

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से दायर जनहित याचिका में जबलपुर से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की गई है. इसके अलावा विधि छात्र पार्थ श्रीवास्तव ने जबलपुर में अन्य शहरों की तुलना में कम फ्लाइट होने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. याचिकाओं में कहा गया "जबलपुर से केवल 9 उड़ानें संचालित हो रही हैं. वहीं तुलनात्मक रूप से जबलपुर से छोटे भोपाल एयरपोर्ट से प्रतिदिन 40 से अधिक उड़ानें हैं. इंदौर से लगभग 80 तथा ग्वालियर से लगभग 25 फ्लाइट संचालित हो रही हैं. पूर्व में जबलपुर से मुम्बई, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरू आदि शहरों के लिए फ्लाइट संचालित होती थी."

नवंबर में दिल्ली के लिए जबलपुर से फ्लाइट का वादा

याचिका में ये भी कहा गया "जबलपुर हवाई अड्डे के उन्नयन पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने इंडिको एयर लाइंस की मूल कंपनी इंटरग्लोब सहित अन्य विमानन कंपनियों को निर्देशित किया था कि फ्लाइट की संख्या बढ़ाने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार से क्या रियायत चाहिये, इस संबंध में सुझाव पेश करें." विमानन कंपनी की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा ने न्यायालय को बताया "सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए आरएफपी जारी की गयी है. इसके अलावा नवम्बर माह से दिल्ली के लिए फ्लाइट प्रारंभ की जायेगी."

जबलपुर से ज्यादा फ्लाइट तो रीवा से

याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सांघी ने युगलपीठ को बताया "साल 2011 में जबलपुर के हवाई अड्डे के विस्तार और रात में लैंडिंग की सुविधा का वादा किया था. हवाई अड्डे का 4 साल पहले विस्तार हुआ था. इसके पहले यह हवाई अड्डा ग्रीनफ़ील्ड में आता था. विस्तार के बाद ब्राउनफ़ील्ड में आ गया और सिर्फ गिनी-चुनी फ्लाइट संचालित हो रही हैं. रीवा को ग्रीन फील्ड में रखा गया है. जबलपुर से अधिक रीवा से फ्लाइट संचालित हो रही हैं."

केवल टूरिज्म के हिसाब से फ्लाइट संचालन

अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया "दिल्ली के लिए प्रारंभ होने वाली नयी फ्लाइट व पुरानी फ्लाइट के समय में सिर्फ आधे घंटे का समय है." युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा "जबलपुर के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है. भोपाल को मुख्य प्रशासनिक पीठ तो जबलपुर को मुख्य न्यायिक पीठ बनाया गया था. सिर्फ टूरिज्म की दृष्टि से विमानन कंपनी फ्लाइट संचालन का समय निर्धारित कर रही है. प्रोफेशनल लोगों की सुविधा से फ्लाइट का समय निर्धारित नहीं किया जा रहा है."

