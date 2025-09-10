ETV Bharat / state

जबलपुर में एयर कनेक्टिविटी का मामला, विमानन कंपनियों ने सीलबंद लिफाफे में पेश की रिपोर्ट

जबलपुर एयरपोर्ट से दूसरे शहरों के बीच कम उड़ानें और घटती एयर कनेक्टिविटी को लेकर दायर की गई थी जनहित याचिका, फिर हुई सुनवाई

Jabalpur Air Connectivity Case
जबलपुर में एयर कनेक्टिविटी मामले में फिर सुनवाई (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 5:07 PM IST

जबलपुर : मप्र हाईकोर्ट में मंगलवार को एयर कनेक्टिविटी के मामले में फिर सुनवाई हुई. इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) व अन्य विमान कंपनियों की ओर से यात्रियों के कमर्शियल डाटा और आरएफपी पर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई.

क्या है जबलपुर में एयर कनेक्टिविटी का मामला?

दरअसल, जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से 2024 में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में जबलपुर से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की गई थी. याचिका में बताया गया कि करोड़ों की लागत से बने नए एयरपोर्ट के बावजूद जबलपुर में एयर कनेक्टिविटी घटी है और कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली फ्लाइट्स पूरी तरह से बंद हो चुकी है.

कई फ्लाइट्स बंद, एयर कनेक्टिविटी में पिछड़ा जबलपुर (Getty Images)

इस मामले एक याचिका विधि छात्र पार्थ श्रीवास्तव की ओर से भी दायर की गई. मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी और दिनेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट में दलील दी कि जबलपुर में अन्य शहरों की तुलना में कम फ्लाइट हैं. जबलपुर हवाई अड्डा अन्य शहरों से अच्छी तरह से नहीं जुड़ पा रहा है और जबलपुर से केवल 9 उड़ानें संचालित हो रही हैं. वहीं तुलनात्मक रूप से जबलपुर से छोटे भोपाल एयरपोर्ट से प्रतिदिन 40 से अधिक उड़ानें हैं. हाल ही में भोपाल व इंदौर के लिए भी फ्लाइट बंद कर दी गई है. पूर्व में जबलपुर से मुम्बई, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरू आदि शहरों के लिए भी कई फ्लाइट संचालित होती थीं.

जबलपुर में 15 से घटकर आधी से भी कम रह गईं फ्लाइट्स (Etv Bharat)

विमानन कंपनियों के जवाब पर 15 सितंबर को सुनवाई

पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश कर बताया गया था कि प्रदेश के विभिन्न हवाई अड्डों से नई घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने शुरू कराने के लिए विमानन निदेशालय ने निविदा जारी की है. मामले में मंगलवार को आगे हुई सुनवाई के बाद विमानन कंपनियों ने सीलबंद रिपोर्ट पेश की है. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने 15 सितंबर को रिपोर्ट पर सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने विमानन कंपनियों को दी थी चेतावनी

बता दें कि इस मामले में पूर्व में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने विमानन कंपनियों को आड़े हाथ लिया था. हाईकोर्ट ने एयरलाइंस कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अगली सुनवाई तक जबलपुर की एयर कनेक्टिविटी को लेकर उनका जवाब नहीं आया तो सभी पर जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस को पक्षकार बनाने के निर्देश देते हुए नोटिस जारी किए थे.

