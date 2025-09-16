ETV Bharat / state

जबलपुर से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने सरकार से क्या रियायत चाहिए? हाईकोर्ट ने मांगा सुझाव

जबलपुर में एयर कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर दायर याचिका में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने आगे सुनवाई की. युगलपीठ ने सुनवाई को दौरान कहा है कि कंपनी यह बताएं कि केन्द्र व राज्य सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे विमान कंपनियों को कमर्शियल फायदा हो. अपने जवाबों के साथ हाईकोर्ट ने इन कंपनियों को फिर पेश होने के लिए कहा है. इसके साथ ही न्यायालय ने कंपनियों की ओर से सीलबंद लिफाफे में पेश किए गए डाटा को स्केन कर रिकॉर्ड पर लेने के लिए कहा है.

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एयर कनेक्टिविटी के मामले में सोमवार को आगे सुनवाई की. इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) व अन्य विमान कंपनियों से पूछा है कि फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने के लिए वे केन्द्र और राज्य सरकारों से क्या-क्या रियायतें चाहते हैं? हाईकोर्ट ने इस संबंध में एयरलांइस कंपनियों से सुझाव पेश करने को कहा है.

जबलपुर से एयर कनेक्टिविटी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई (Etv Bharat)

जबलपुर एयर कनेक्टिविटी को लेकर जनहित याचिका

दरअसल, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से 2024 में ये जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका के जरिए जबलपुर से अन्य शहरों के बीच बंद हुई फ्लाइट्स का जिक्र करते हुए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की गई. इस याचिका के अलावा विधि छात्र पार्थ श्रीवास्तव की ओर से भी एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जबलपुर में अन्य शहरों की तुलना में बहुत कम फ्लाइट्स हैं.

जबलपुर से केवल 9 फ्लाइट्स

याचिका में कहा गया था कि जबलपुर से केवल 9 उड़ानें संचालित हो रही हैं. वहीं, तुलनात्मक रूप से जबलपुर से छोटे भोपाल एयरपोर्ट से प्रतिदिन 40 से अधिक उड़ानें हैं. इंदौर से लगभग 80 व ग्वालियर से लगभग 25 फ्लाइट संचालित हो रही हैं. पूर्व में जबलपुर से मुम्बई, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरू आदि शहरों के लिए फ्लाइट संचालित होती थीं. जबलपुर हवाई अड्डे के उन्नयन पर लगभग 500 करोड़ रु खर्च किए जा चुके हैं. इसके बाद भी उड़ानें नहीं मिल रही हैं.

किस वजह से बढ़े जबलपुर में फ्लाइट टिकिट के दाम?

याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सांघी ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए युगलपीठ को बताया कि साल 2011 में, जबलपुर के हवाई अड्डे के विस्तार और रात में लैंडिंग की सुविधा का वादा किया गया था. मजबूत यात्री मांग के बावजूद जबलपुर से फ्लाइट सेवाओं को कम कर दिया गया था. हवाई अड्डे का चार साल पहले विस्तार हुआ था, इसके पहले यह हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड में आता था. विस्तार के बाद ब्राउनफील्ड में आ गया है.

ब्राउनफील्ड में आने के कारण टिकिट के दाम में बढ़ोत्तरी हुई है. ब्राउनफ़ील्ड हवाई अड्डे में रोजाना कम से कम 15-20 फ्लाइट होनी चाहिए. टिकिट का दाम अधिक होने के कारण लोग इंदौर व नागपुर जाकर फ्लाइट लेते हैं. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद एयरलाइंस कंपनियों से रियायत संबंधी सुझाव मांगे हैं. विमानन कंपनी की तरफ से अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा उपस्थित हुए.