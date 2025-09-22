ETV Bharat / state

जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर एक अनसुलझा रहस्य, अनोखी योगिनियां ऐंगिढी, बारही

जबलपुर के भेड़ाघाट पर है तांत्रिकों की यूनिवर्सिटी, करीब 1000 साल पहले कलचुरी राजाओं ने कराया था 64 योगिनी मंदिर का निर्माण.

JABALPUR 64 YOGINI TEMPLE
तंत्र-मंत्र का गढ़ 64 योगिनी मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 1:37 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 1:48 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर है. इन दिनों नवरात्रि चल रही है और इस दौरान 64 योगिनियों की भी पूजा की जाती है. ये 64 योगिनियां कौन थीं? इनकी पूजा क्यों और कैसे की जाती थी? उसके बारे में सही-सही जानकारी किसी को नहीं है. भारत में 64 योगिनियों के कई मंदिर हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि सभी मंदिरों में अलग-अलग नाम और अलग-अलग ढंग की मूर्तियां हैं. जबलपुर की 64 योगिनी मंदिर में भी कुछ ऐसी विशेष देवियों की मूर्तियां हैं, जो रहस्यमयी हैं.

एमपी में हैं 64 योगिनी के 3 मंदिर

जबलपुर के भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर सहित मध्य प्रदेश में तीन 64 योगिनी मंदिर हैं. इनमें एक मंदिर मुरैना और दूसरा मंदिर खजुराहो में बना हुआ है. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन तीनों ही मंदिरों में जो 64 योगिनियों की मूर्तियां हैं, वे अलग-अलग हैं. जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित मंदिर का नाम 64 योगिनी है, लेकिन यहां कुल मिलाकर 95 मूर्तियां हैं. इनमें से कोई भी एक मूर्ति दूसरे मूर्ति की प्रतिकृति नहीं है. यह मंदिर फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के पास है.

मुगल आक्रांताओं ने खंडित कर दिया था मंदिर (ETV Bharat)

1000 साल पहले बना था मंदिर

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जानकार नौखे पटेल का कहना है कि "यह मंदिर लगभग 1000 साल पहले बनाया गया है. जब यहां कलचुरी राजाओं का शासन हुआ करता था. मूर्तियां कुछ पहले बनी हैं, कुछ बाद में बनी हैं. मंदिर में भी निर्माण कुछ पहले हुआ है, कुछ बाद में किया गया है. सभी मूर्तियों की लंबाई लगभग 5 फिट है और चौड़ाई लगभग 4 फीट है. मंदिर के बारे में भी कहा जाता है कि यह भारत का 64 योगिनी मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है. इस मंदिर का बाहरी व्यास 130 फीट है. मंदिर में एक प्रवेश द्वार है. गोलाकार परिधि में मूर्तियां रखी हुई हैं और ठीक बीच में एक मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें भगवान शंकर पार्वती की बारात की प्रतिमा है."

tantrik university Jabalpur
तंत्र-मंत्र की देवी (ETV Bharat)

ऐंगिढी की प्रतिमा

64 योगिनियों में से एक मूर्ति ऐंगिढी माता की भी है. इस मूर्ति को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह भगवान गणेश की मूर्ति है. लेकिन मूर्ति में स्तन बनाए गए हैं और मूर्ति स्त्री स्वरूप में है. पंडित लोचन पुरी गोस्वामी ने बताया कि "पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र मिलता है कि जब सभी भगवान माता पार्वती की पूजा करने आए तो उनमें से कुछ ने स्त्री स्वरूप धारण कर लिया था. लेकिन इस नाम का जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता. इस मूर्ति का क्या रहस्य है, इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है."

Yoginis Unique Statue
अनोखी योगिनी ऐंगिढी (ETV Bharat)

बारही

इन्हीं 64 योगिनियों में एक मूर्ति बारही की भी है. भगवान के बारह अवतार को तो हम जानते हैं, लेकिन बारही का जिक्र कहीं नहीं मिलता है. संस्कृत के जानकार भी यह कहकर शांत हो जाते हैं कि यह तांत्रिक देवी हैं, लेकिन यहां जो मूर्ति है वह अपने आप में पूरी कहानी कहती है. मूर्ति की कलाकारी अद्भुत है. चेहरा वराह का बना हुआ है. इसी तरह की यहां 2-3 मूर्तियां हैं, लेकिन सभी के नाम अलग हैं. सभी के चेहरे अलग है, इन मूर्तियों में जो गण दिखाए गए हैं. उनको भी बड़ी बारीकी से बनाया गया है. बारही की मूर्ति में एक छोटा सा सूअर नजर आता है.

64 Yogini Temple Bhedaghat
भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर (ETV Bharat)

श्री ठाकिनी

64 योगिनियों में एक मूर्ति श्री ठाकिनी देवी की भी है. यहां की ज्यादातर मूर्तियों को अलग-अलग समय काल में आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, लेकिन यह मूर्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाई. इस मूर्ति का सौंदर्य देखते ही बनता है. हालांकि, श्री ठाकिनी की पूजा कौन करता था और क्यों करता था इसके बारे में यहां भी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है.

unsolved mystery 64 Yogini Temple
कलचुरी राजाओं ने बनवाया था 64 योगिनी मंदिर (ETV Bharat)

सभी पूजा में दिया जाता है स्थान

इस मंदिर के पुजारी लोचन पुरी गोस्वामी का कहना है कि "योगिनियों की पूजा माता दुर्गा की पूजा के दौरान भी की जाती है. घट स्थापना के समय चावल के रूप में इन्हें भी स्थापित किया जाता है, लेकिन अलग-अलग योगिनियों की पूजा क्यों की जाती है. इसके स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं है. सभी लोग सामान्य तौर पर इन्हें तांत्रिक देवी मानकर उनके रहस्य को नहीं खोजते."

64 YOGINI BHEDAGHAT JABALPUR
64 योगिनियों में एक मूर्ति बारही योगिनी (ETV Bharat)

मूर्तियां अभी तक बनी है रहस्य

इस मंदिर की कुछ मूर्तियां बहुत सुंदर हैं, तो कुछ को देखकर डर लगता है. कुछ मूर्तियां क्या कहती हैं यह समझ में ही नहीं आता है. हर मूर्ति का चेहरा अलग है, हर मूर्ति में जो श्रृंगार बनाया गया है. वह अलग है, जिस जमाने में इन मूर्तियों को बनाया गया उसे जमाने में वह कौन सी तकनीक थी जिसे मूर्तिकार इन्हें बना रहे थे जिससे यह इतनी सटीक बनी और इन मूर्तियों के जरिए शिल्पकार ने एक भावना का भी प्रदर्शन किया. यह सब अभी तक रहस्य ही है.

Last Updated : September 22, 2025 at 1:48 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

64 YOGINI BHEDAGHATTANTRIK UNIVERSITY JABALPURUNSOLVED MYSTERY YOGINI TEMPLEYOGINIS UNIQUE STATUEJABALPUR 64 YOGINI TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पन्ना में अष्टभुजाओं वाली कलेही माता का मंदिर, भक्त के पीछे मुड़कर देखते ही प्रतिमा हुई स्थापित

मध्य प्रदेश का इकलौता मंदिर, यहां ब्रह्म मुहुर्त से शुरू होता गरबा खेल, 400 वर्ष पुराना है टेंपल

4 जंगलों का लिंकअप! नौरादेही से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक, बाघों के लिए बनेगा सुरक्षित कॉरिडोर

बाघों के गढ़ बांघवगढ़ में फिर बाघ की मौत, टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने जंगल ट्रैप कैमरों से लैस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.