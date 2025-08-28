जबलपुर: देश में चारों तरफ गणेश उत्सव की धूम है. पंडालों, घरों, कार्यालयों और ऑफिसों में बप्पा विराज चुके हैं. विधि-विधान से शुभ मुहूर्त में मंत्रों के साथ बप्पा की स्थापना कराई गई. इस दौरान देश और प्रदेश में गजानन की एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं देखने मिल रही हैं, जो बेहद सुंदर और आकर्षित करने वाली हैं. ऐसे में जबलपुर की एक प्रतिमा भी जरा हटकर है. यहां एक श्रद्धालु भगवान गणेश की चांदी की प्रतिमा रखता है. श्रद्धालु की माने तो इस साल यह प्रतिमा 41 किलो चांदी से बनाई गई है. जबलपुर की सबसे महंगी प्रतिमा के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं.

2011 में 5 किलो चांदी की प्रतिमा की थी स्थापित

जबलपुर के लालपुर में रहने वाले पंडित प्रमोद तिवारी 2011 से भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना करते चले आ रहे हैं. सामान्य तौर पर भगवान गणेश की प्रतिमा मिट्टी की बनाई जाती हैं, लेकिन प्रमोद तिवारी ने मिट्टी के बजाय 2011 में चांदी के गणेश की प्रतिमा बनवाई थी. उस समय उनके पास में लगभग 5 किलो चांदी थी और इसी चांदी से उन्होंने भगवान गणेश की प्रतिमा बनाकर उनकी स्थापना की थी.

जबलपुर में चांदी के बप्पा की प्रतिमा (ETV Bharat)

जबलपुर में 41 किलो चांदी के बप्पा

चांदी के भगवान गणेश को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, तो प्रमोद तिवारी ने तय किया कि वह अब हर साल रजत गणेश प्रतिमा की स्थापना करेंगे. 5 किलो चांदी से शुरू हुआ यह सिलसिला इस साल 41 किलो चांदी तक पहुंच गया है. प्रमोद तिवारी का कहना है कि "इस साल उन्होंने गणेश भगवान की 41 किलो चांदी की प्रतिमा बनवाई है. जिसकी ऊंचाई लगभग 2 फीट है, प्रतिमा बहुत सुंदर है. इसमें भगवान गणेश के सिंहासन से लेकर उनके मुकुट तक सब कुछ चांदी का बना हुआ है."

जबलपुर में रखे चांदी के गणपति जी (ETV Bharat)

प्रमोद तिवारी बोले-प्रकृति को भी नहीं होगा नुकसान

प्रमोद तिवारी ने बताया कि "यह आस्था का विषय है, लोग मिट्टी के गणेशजी रखते हैं. मैंने चांदी के गणपति रखें हैं, चांदी भी मिट्टी से ही निकलती है, तो यह केवल देखने का नजरिया है. प्रमोद तिवारी का कहना है कि वह प्रकृति प्रेमी हैं. सामान्य तौर पर गणेश प्रतिमाओं को नदी तालाब या कुंड में विसर्जित किया जाता है. इससे जल स्रोत दूषित होते हैं, लेकिन उनकी इस परंपरा में प्रकृति को कोई नुकसान नहीं है."

41 किलो चांदी के भगवान गणेश की प्रतिमा (ETV Bharat)

चांदी की प्रतिमा की कीमत 41 लाख रुपए

इन दिनों चांदी का भाव बहुत ज्यादा है. 1 किलोग्राम चांदी लगभग 1 लाख रुपए में मिल रही है. ऐसी स्थिति में इस प्रतिमा की कीमत लगभग 41 लाख रुपए है. प्रमोद तिवारी का कहना है कि उन्होंने सुरक्षा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए हैं. जो पूरी दुनिया की सुरक्षा कर रहा है, वह इस मंदिर और प्रतिमा की सुरक्षा भी करेगा. इसी भाव से उन्होंने प्रतिमा को विराजित किया है.

चांदी की प्रतिमा की कीमत 41 लाख रुपए (ETV Bharat)

जबलपुर के ग्वारीघाट क्षेत्र में कई सिद्ध मंदिर हैं. जहां लोग अर्जी लगाकर जाते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इस मंदिर में भी लोग अर्जी लगाकर जाते हैं. इसलिए यहां पर बाकायदा रजिस्टर में लोगों की अर्जी का रिकॉर्ड रखा जाता है.