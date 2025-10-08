जलवायु परिवर्तन जानवरों में नई बीमारियों की वजह, इलाज में AI की मदद पर शोध
जबलपुर में पहुंचे देशभर से 400 वैज्ञानिक, पशु-पक्षियों में होने वाली बीमारियों के निदान पर हुई चर्चा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 5:31 PM IST
जबलपुर: जलवायु परिवर्तन ने सभी की चिंता बढ़ा दी है. एक तरफ मानव जाति, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है. दूसरी तरफ इसका असर पशु-पक्षियों पर भी हो रहा है. पशु पक्षियों के जानकार और वैज्ञानिकों का मानना है कि अब कई बीमारियां मौसमी नहीं रह गई हैं, बल्कि साल भर उनका असर जानवरों में देखा जाता है. पशुओं में कई नई बीमारियों ने जन्म लिया है. इस पर देश भर के लगभग 400 वैज्ञानिकों ने अपने शोध पत्र तैयार किये हैं. जिस पर जबलपुर के नाना जी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में विचार विमर्श चल रहा है.
जानवरों में दिख रहा जलवायु परिवर्तन का असर
जलवायु परिवर्तन की वजह से आम आदमी परेशान है पूरे समाज में बीमारियों का पैटर्न बदल गया है. पहले केवल मौसम परिवर्तन पर ही लोग बीमार होते थे लेकिन अब बीमारी का कोई मौसम नहीं होता. लोग साल भर ही बैक्टीरिया और वायरस से परेशान रहते हैं. जरा सोचिए कि क्या जलवायु परिवर्तन का असर केवल आदमियों पर हुआ है ऐसा नहीं है बल्कि यह असर आदमियों के साथ ही जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है.
पशुओं के इलाज में एआई के इस्तेमाल पर चर्चा
जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में देश भर के वैज्ञानिक इकट्ठे हुए हैं. जिसमें पशु चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए 400 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन की वजह से पशुओं में होने वाले रोग के विषय को लेकर अपने शोध पत्र एक दूसरे से साझा किए हैं. इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पशुओं के इलाज में कैसे हो इस पर भी चर्चा की जा रही है.
पशुओं में साल भर दिख रहे हैं मौसमी रोग
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मनदीप शर्मा का कहना है कि "जलवायु परिवर्तन की वजह से हम जानवरों में कुछ ऐसे रोग देख पा रहे हैं, जो पहले मौसमी रोग की तरह देखे जाते थे लेकिन अब इनका प्रभाव पूरे साल रहता है. ठंड के रोग गर्मियों में भी और बरसात के रोग ठंड में भी जानवरों को परेशान कर रहे हैं. देशभर के अलग-अलग स्थान पर रहने वाले वैज्ञानिकों के अपने अनुभव होते हैं और अपनी शोध होती है. इस कांफ्रेंस के जरिए हम आपस में अपनी जानकारियां साझा कर रहे हैं."
'पशु चिकित्सा में एआई हो सकता है मददगार'
डॉ. मनदीप शर्मा ने बताया कि "पशु चिकित्सा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे अपनी मदद दे सकता है. इस पर भी चर्चा चल रही है. कई वैज्ञानिक अपनी-अपनी जानकारी के अनुसार शोध पत्र तैयार किए हैं, जो यह बता रहे हैं कि पशुओं की चिकित्सा में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मददगार साबित हो सकती है.
नई बीमारियों का होगा निदान
जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में एक राष्ट्रीय कांफ्रेंस चल रही है जिसमें पूरे भारत में 400 से ज्यादा वेटरनरी साइंटिस्ट अपने शोध पत्र पढ़ रहे हैं. इन शोध पत्रों में नई-नई बीमारियों की जानकारियां हैं, उनके निदान की बात कही गई है. इस कांफ्रेंस का उद्घाटन मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन सिंह पटेल ने किया. लखन पटेल का कहना है कि "यह पहला मौका है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश में हो रही है. इस कांफ्रेंस में जो निचोड़ निकलेगा उसे सरकार भी इस्तेमाल करेगी."
जलवायु में आया छोटा सा परिवर्तन पूरी प्रकृति पर असर डालता है. कोरोना वायरस के जरिए हमने प्रकृति के परिवर्तन के असर को करीब से देखा है. इसलिए इस पर नजर बनाए रखना पूरे समाज की जिम्मेवारी है. प्रकृति का परिवर्तन केवल मनुष्यों पर नहीं बल्कि पशु-पक्षियों पर भी असर डालता है. पशु पक्षियों के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है. इसलिए वैज्ञानिकों की चिंता जायज है. इन शोध पत्रों के जरिए कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं, जो पशु चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगी.